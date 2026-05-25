Дюлей - Християнські символи

Download
Огляд книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

Книга Мартіни Дюлей присвячена тому, як у перші століття християнства Біблія, катехиза, літургія та мистецтво формували мову християнських символів. Авторка показує, що раннє християнське навчання будувалося не лише на доктринальних формулах, а й на біблійних образах, які допомагали передати зміст віри, хрещення, спасіння та церковного життя.

У центрі дослідження — символічне й типологічне прочитання біблійних постатей та подій: Добрий Пастир, Йона, Мойсей, Авраам, Ной, Адам, Лот, Давид та інші образи, які стали частиною катехизи, літургії й ранньохристиянської іконографії.

Дюлей Мартіна – Християнські символи – Катехиза та Біблія (І–VI століття)

Дюлей Мартіна. Християнські символи: Катехиза та Біблія (І–VI століття) / пер. з фр. М. Горішної. – Львів: Свічадо, 2010. – 232 с.

ISBN 978-966-395-366-3

Дюлей Мартіна – Християнські символи – Зміст

  • Передмова

  1. Формування християнського навчання

  2. Зображення і формація в давньому християнстві

  3. Божественний Пастир

  4. Знак Йони

  5. Мойсей

  6. Жертвоприношення Авраама

  7. Три євреї у печі

  8. Ной

  9. Адам і Єва

  10. Лот та його дружина

  11. Битви Давида

  • Бібліографічні орієнтири

  • Цитовані автори

Added 25.05.2026
