Дюлей - Християнські символи
Книга Мартіни Дюлей присвячена тому, як у перші століття християнства Біблія, катехиза, літургія та мистецтво формували мову християнських символів. Авторка показує, що раннє християнське навчання будувалося не лише на доктринальних формулах, а й на біблійних образах, які допомагали передати зміст віри, хрещення, спасіння та церковного життя.
У центрі дослідження — символічне й типологічне прочитання біблійних постатей та подій: Добрий Пастир, Йона, Мойсей, Авраам, Ной, Адам, Лот, Давид та інші образи, які стали частиною катехизи, літургії й ранньохристиянської іконографії.
Дюлей Мартіна. Християнські символи: Катехиза та Біблія (І–VI століття) / пер. з фр. М. Горішної. – Львів: Свічадо, 2010. – 232 с.
ISBN 978-966-395-366-3
Дюлей Мартіна – Християнські символи – Зміст
Передмова
Формування християнського навчання
Зображення і формація в давньому християнстві
Божественний Пастир
Знак Йони
Мойсей
Жертвоприношення Авраама
Три євреї у печі
Ной
Адам і Єва
Лот та його дружина
Битви Давида
Бібліографічні орієнтири
Цитовані автори
