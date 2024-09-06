Дюрингъ достаточно знакомъ русской публике преимущественно по прекраснымъ статьямъ о немъ г. Михайловскаго "Палка о двухъ концахъ", "Скандалъ въ Берлинскомъ университете" и другимъ, печатавшимся въ "Отечественныхъ Запискахъ". Тамъ же помещенъ былъ и недурной очеркъ объ авторе "Ценности жизни" г. Красносельскаго подъ названiемъ "Голосъ жизни въ области мысли". И темъ не менее жизнерадостному Дюрингу посчастливилось у насъ несравненно меньше, чемъ пессимисту Шопенгауеру. Главнейшiя сочиненiя франкфуртскаго отшельника выдержали на русскомъ языке уже не одно изданiе, не говоря о множестве компиляцiй и извлеченiй, тогда какъ изъ трудовъ Дюринга лишь недавно появились у насъ въ переводе "Курсъ нацiональной и соцiальной экономiи" и "Критическая исторiя общихъ принциповъ механики".

Впрочемъ, существует изданная еще въ 1885 году брошюрка подъ названiемъ "Мысли Дюринга о реформе началъ математики, составляющих извлеченiе изъ большого труда Дюринга и его сына Ульриха о труднейшихъ проблемахъ математики. На западе литература о Дюрине, конечно, обширнее, но нельзя сказать, чтобы и она давала верный образъ этого мыслителя. Наибольшей известностью пользуется книга Файингера, посвященная философскимъ ученiямъ Гартмана, Дюринга и Ланге; книга - недостаточно объективная, стремящаяся умалить личность и ученiе Дюринга для вящаго прославленiя Ланге, великая заслуга котораго, по наивному выраженiю Файингера, состояла въ томъ, что онъ "противоречiе возвелъ на тронъ человеческой мысли".

Лучшимъ матерiаломъ для ознакомленiя съ характеромъ ученiя и личностью Дюринга, кроме его собственныхъ сочиненiй (въ томъ числе и автобiографiи), может служить недавно вышедшая въ Лейпциге книга Эмиля Деля: "Eugen Duhring. Etwas von dessen Charakter, Leistungen und reformatorischem Beruf". Сокращенный переводъ этого труда, дополненный обширными выписками изь автобиографіи Дюринга, и составляеть содержаніе предлагаемаго очерка.

Дюринг Евгений - Ценность жизни

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 282 с.

Серия «Антология мысли»

ISBN 978-5-534-05954-0

Дюринг Евгений - Ценность жизни - Оrпавпение

Оть переводичка

Евгенiй Дюрингъ (литературно-бiографическiй очеркь)

Предисловiе кь 4-му немецкому изданiю

Глава I. Происхожденiе жизневраждебныхъ мiросозерцанiй

Глава II. Действительность, какъ основанiе для высшей гуманитарной оценки жизни

Глава III. Жизнь, какъ совокупность ощущеній и аффектовъ

Глава IV. Ходъ человеческой жизни

Глава V. Любовь и жизнь пола

Глава VI. Смерть

Глава VII. Физическое и нравственное зло

Глава VIII. Судьба женщиинъ

Глава IX. Сила знанiя, судьба личности и настроенiе мыслителя

Глава Х. Примиренiе съ мiровымъ порядкомъ въ настроенiи и деятельности

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