В этой книге мы намереваемся исследовать наиболее простую и примитивную религию из тех, которые известны в настоящее время, проанализировать ее и попытаться объяснить. При этом наиболее примитивной из доступных нашему наблюдению религиозных систем мы можем назвать ту, которая удовлетворяет двум следующим условиям.

Во-первых, необходимо, чтобы общества, в которых она обнаруживается, не имели себе равных по простоте организации. Во-вторых, необходимо, чтобы ее можно было объяснить без посредства какого-либо элемента, заимствованного из некоей предшествующей религии.

Мы постараемся описать устройство этой системы настолько точно и достоверно, насколько это может сделать этнограф или историк.

Эмиль Дюркгейм - Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии

Москва: Издательский дом «Дело» «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2018 г. — 736 с.

ISBN 978-5-7749-1370-1

Эмиль Дюркгейм - Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии – Содержание

Алексей Апполонов. «Элементарные формы религиозной жизни» Эмиля Дюркгейма

Введение. Объект исследования. Социология религии и теория познания

1. Основной объект этой книги: анализ наиболее простой из известных нам религий для определения элементарных форм религиозной жизни

2. Второстепенный объект исследования: генезис фундаментальных понятий мысли, или категорий

КНИГА I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Глава I. Определение религиозного явления и религии

Глава II. Основные концепции элементарной религии. Анимизм

Глава III. Основные концепции элементарной религии (продолжение). Натурализм

Глава IV. Тотемизм как элементарная религия История вопроса. Метод исследования

КНИГА II. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЕРОВАНИЯ

Глава I. Специфические тотемические верования. Тотем как имя и символ

Глава II. Специфические тотемические верования (продолжение). Тотемное животное и тотемный человек

Глава III. Специфические тотемические верования (продолжение). Космологическая система тотемизма и понятие класса

Глава IV. Специфические тотемические верования (окончание). Индивидуальный тотем и половой тотем

Глава V. Источники этих верований. Критический разбор теорий

Глава VI. Источники этих верований (продолжение). Понятие тотемического начала, или маны, и идея силы

Глава VII. Источники этих верований (окончание). Происхождение идеи тотемического начала, или маны

Глава VIII. Понятие души

Глава IX. Понятие духов и богов

КНИГА III. ОСНОВНЫЕ РИТУАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Глава I. Негативный культ и его функции. Аскетические ритуалы

Глава II. Позитивный культ. Элементы жертвоприношения

Глава III. Позитивный культ. (продолжение). Подражательные обряды и принцип причинности

Глава IV. Позитивный культ (продолжение). Репрезентативные, или памятные, обряды

Глава V. Пиакулярные обряды и двойственность понятия священного

Заключение

Эмиль Дюркгейм - Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии - ГЛАВА I. Определение религиозного явления и религии

Для того чтобы получить возможность исследовать наиболее простую и примитивную из религий, которые доступны нашему наблюдению, сначала нужно определить, что следует понимать под религией, в противном случае мы рискуем либо назвать религией систему идей и практик, не включающую ничего религиозного, либо пройти мимо религиозных фактов, не заметив их истинной природы. То, что это не воображаемая опасность и что речь не идет о принесении жертвы бессмысленному методологическому формализму, показывает случай Фрэзера — ученого, которому наука о сравнительном изучении религий обязана многим, но который не принял соответствующих предосторожностей и не сумел распознать глубоко религиозный характер верований и обрядов, которые будут исследованы далее и являются, на наш взгляд, первичным истоком религиозной жизни человечества. Таким образом, здесь имеется некий предварительный вопрос, который нужно исследовать прежде любого другого. Нам не следует помышлять о том, чтобы сразу же достичь глубинных и подлинных экспликативных характеристик религии, их можно определить только в конце исследования. Но необходимо и возможно указать определенное число внешних, легко воспринимаемых признаков, которые позволяют узнавать религиозные явления всюду, где бы они ни встречались, и не дают спутать их с другими. Именно к этой предварительной работе мы и собираемся сейчас приступить.

Но чтобы эта работа дала результаты, которые мы можем от нее ожидать, следует начать с освобождения нашего ума от любых предубеждений. Людям приходилось создавать для себя представления о том, чем является религия, задолго до того, как наука о религиях начала методически осуществлять свой сравнительный анализ. Жизненная необходимость вынуждает всех нас, верующих и неверующих, каким-то образом представлять себе вещи, среди которых мы живем, о которых мы должны постоянно выносить суждения и которые нам следует принимать в расчет в своем поведении. Однако, поскольку эти предварительные понятия были сформированы без всякого метода, под влиянием разного рода жизненных обстоятельств и случайностей, им никоим образом нельзя доверять, и они должны быть полностью исключены из дальнейшего исследования. Элементы нужного нам определения должны быть взяты не из наших предрассудков, страстей или привычек, а из самой реальности, которую нам требуется определить.

Итак, встанем лицом к лицу с этой реальностью. Оставив в стороне любую концепцию религии в общем, рассмотрим религии в их конкретной реальности и постараемся понять, что есть в них общего, ведь религия может определяться только через те характеристики, которые обнаруживаются везде, где она есть.