Дюркгейм - Элементарные формы религиозной жизни
В этой книге мы намереваемся исследовать наиболее простую и примитивную религию из тех, которые известны в настоящее время, проанализировать ее и попытаться объяснить. При этом наиболее примитивной из доступных нашему наблюдению религиозных систем мы можем назвать ту, которая удовлетворяет двум следующим условиям.
Во-первых, необходимо, чтобы общества, в которых она обнаруживается, не имели себе равных по простоте организации. Во-вторых, необходимо, чтобы ее можно было объяснить без посредства какого-либо элемента, заимствованного из некоей предшествующей религии.
Мы постараемся описать устройство этой системы настолько точно и достоверно, насколько это может сделать этнограф или историк.
Эмиль Дюркгейм - Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии
Москва: Издательский дом «Дело» «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2018 г. — 736 с.
ISBN 978-5-7749-1370-1
Эмиль Дюркгейм - Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии – Содержание
Алексей Апполонов. «Элементарные формы религиозной жизни» Эмиля Дюркгейма
Введение. Объект исследования. Социология религии и теория познания
- 1. Основной объект этой книги: анализ наиболее простой из известных нам религий для определения элементарных форм религиозной жизни
- 2. Второстепенный объект исследования: генезис фундаментальных понятий мысли, или категорий
КНИГА I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
- Глава I. Определение религиозного явления и религии
- Глава II. Основные концепции элементарной религии. Анимизм
- Глава III. Основные концепции элементарной религии (продолжение). Натурализм
- Глава IV. Тотемизм как элементарная религия История вопроса. Метод исследования
КНИГА II. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЕРОВАНИЯ
- Глава I. Специфические тотемические верования. Тотем как имя и символ
- Глава II. Специфические тотемические верования (продолжение). Тотемное животное и тотемный человек
- Глава III. Специфические тотемические верования (продолжение). Космологическая система тотемизма и понятие класса
- Глава IV. Специфические тотемические верования (окончание). Индивидуальный тотем и половой тотем
- Глава V. Источники этих верований. Критический разбор теорий
- Глава VI. Источники этих верований (продолжение). Понятие тотемического начала, или маны, и идея силы
- Глава VII. Источники этих верований (окончание). Происхождение идеи тотемического начала, или маны
- Глава VIII. Понятие души
- Глава IX. Понятие духов и богов
КНИГА III. ОСНОВНЫЕ РИТУАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
- Глава I. Негативный культ и его функции. Аскетические ритуалы
- Глава II. Позитивный культ. Элементы жертвоприношения
- Глава III. Позитивный культ. (продолжение). Подражательные обряды и принцип причинности
- Глава IV. Позитивный культ (продолжение). Репрезентативные, или памятные, обряды
- Глава V. Пиакулярные обряды и двойственность понятия священного
Заключение
Эмиль Дюркгейм - Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии - ГЛАВА I. Определение религиозного явления и религии
Для того чтобы получить возможность исследовать наиболее простую и примитивную из религий, которые доступны нашему наблюдению, сначала нужно определить, что следует понимать под религией, в противном случае мы рискуем либо назвать религией систему идей и практик, не включающую ничего религиозного, либо пройти мимо религиозных фактов, не заметив их истинной природы. То, что это не воображаемая опасность и что речь не идет о принесении жертвы бессмысленному методологическому формализму, показывает случай Фрэзера — ученого, которому наука о сравнительном изучении религий обязана многим, но который не принял соответствующих предосторожностей и не сумел распознать глубоко религиозный характер верований и обрядов, которые будут исследованы далее и являются, на наш взгляд, первичным истоком религиозной жизни человечества. Таким образом, здесь имеется некий предварительный вопрос, который нужно исследовать прежде любого другого. Нам не следует помышлять о том, чтобы сразу же достичь глубинных и подлинных экспликативных характеристик религии, их можно определить только в конце исследования. Но необходимо и возможно указать определенное число внешних, легко воспринимаемых признаков, которые позволяют узнавать религиозные явления всюду, где бы они ни встречались, и не дают спутать их с другими. Именно к этой предварительной работе мы и собираемся сейчас приступить.
Но чтобы эта работа дала результаты, которые мы можем от нее ожидать, следует начать с освобождения нашего ума от любых предубеждений. Людям приходилось создавать для себя представления о том, чем является религия, задолго до того, как наука о религиях начала методически осуществлять свой сравнительный анализ. Жизненная необходимость вынуждает всех нас, верующих и неверующих, каким-то образом представлять себе вещи, среди которых мы живем, о которых мы должны постоянно выносить суждения и которые нам следует принимать в расчет в своем поведении. Однако, поскольку эти предварительные понятия были сформированы без всякого метода, под влиянием разного рода жизненных обстоятельств и случайностей, им никоим образом нельзя доверять, и они должны быть полностью исключены из дальнейшего исследования. Элементы нужного нам определения должны быть взяты не из наших предрассудков, страстей или привычек, а из самой реальности, которую нам требуется определить.
Итак, встанем лицом к лицу с этой реальностью. Оставив в стороне любую концепцию религии в общем, рассмотрим религии в их конкретной реальности и постараемся понять, что есть в них общего, ведь религия может определяться только через те характеристики, которые обнаруживаются везде, где она есть.
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