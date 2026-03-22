Адамс - Мудрый душепопечитель

В этой книге Джей Адамс рассматривает церковную дисциплину как необходимый и библейски обоснованный элемент жизни общины. Автор подчёркивает, что дисциплина — это не карательный механизм, а средство духовного восстановления, защиты чистоты церкви и утверждения ответственности её членов.

Книга раскрывает:

библейские основания церковной дисциплины;

порядок её применения;

права и обязанности каждого члена общины;

принципы справедливости и пастырской заботы;

цель дисциплины — покаяние и восстановление, а не исключение.

Особое внимание уделяется тому, что церковная дисциплина является привилегией зрелой общины, где каждый верующий понимает свою ответственность перед Богом и перед церковью.

Издание будет полезно пасторам, служителям и всем членам церкви, стремящимся к ясному пониманию принципов церковного управления и духовной ответственности.

Джей Адамc - Руководство по церковной дисциплине - Права и привилегии каждого члена церкви

Впервые издано в США под названием:

Handbook of Church Discipline

by Jay E. Adams

ЕРПЦО, «Тюльпан», ул. Пастера, 62, г. Одесса, 65023, Украина

2007

ISBN 978-966-2110-01-2

Джей Адамc - Руководство по церковной дисциплине - Права и привилегии каждого члена церкви - Содержание

Введение

I. Христианство и психиатрия сегодня

Психиатрия в тупиковой ситуации - Фрейдистская этика - Фрейдистская теория и терапия - Революция в психологии - Фрейд враг, а не друг - А что же дальше?

II. Дух Святой и душепопечение

Душепопечение - деяние Духа - Как Дух Святой действует в душепопечении? - Дух Святой действует опосредованно - Дух Святой действует как всевластный Владыка - Дух Святой действует посредством Своего Слова

III. Что не так с «душевнобольными»?

Случай Лео Хельда - Душевная болезнь: ошибочный термин - Люди, испытывающие личностные проблемы, часто скрывают это - Гомосексуализм соответствует описанной ситуации - Адренохром или шизофрения?

IV. Что такое вразумляющее душепопечение?

Вразумляющее обличение: всей церковью - В особенности - дело служителей - Три составляющие вразумляющего душепопечения - Вразумление и замысел Писания - Вразумляющее участие - Цель - любовь - Душепопечение со властью - Неудачи во вразумляющем душепопечении - Некоторые причины неудач - Требования, предъявляемые к душепопечителю - Советы пасторам

V Пастор как душепопечитель-вразумитель

Что значит быть пастором? - Благовествование и душепопечение - Вразумляющее благовествование - Освящение и душепопечение - Освящение означает преображение

VI. Вразумляющее душепопечение и роджерсовская модель консультирования

Исходный тезис Роджерса - Ответственность - это способность реагировать - Никакого нейтралитета - А что же сказать об умении слушать? - Кто действительно ориентирован на клиента? - Чувство и поведение - Вразумляющий подход соответствует строению нервной системы - Притчи: книга директивного душепопечения - Методология опирается на исходные принципы - VII Исповедуйте свои грехи - Послание Иакова 5:14 - Как необходимо понимать слова о елее? - Не всякая болезнь связана с теми или иными грехами - Вразумляюще обличать больных - Исповедовать грехи свои ближним - Не допускать преуменьшения серьезности проступка - Просить о помощи - Психосоматические болезни - Депрессия - Блаженство как следствие исповедания - Книга притчей - Душепопечительское служение ближним - Родители как душепопечители детей

VIII Решать проблемы вразумляюще

Ключевая проблема человека - Нельзя говорить: «я не могу» - Надежда - Циклическое движение - Три аспекта проблемы - Прошлое может быть настоящим - Полная реорганизация - Наказание Господне - Нервный срыв - это прорыв к лучшему - Второстепенные вопросы - Решение проблем путем подражания образцу - Работать над собой или жить за счет учреждения? - Воспитание детей - Кодекс поведения

IX Некоторые принципы использования методов вразумляющего душепопечения

Вести опекаемого к самодисциплине - Вести учет успехов - Обобщение - Двигаться шаг за шагом - Работа в команде - Пастор как участник команды консультантов - Невербальное общение

X Общение и многовекторное душепопечение

Насущная проблема - Божье решение для Церкви - Гнев и обида - Бороться с проблемами, а не с людьми - Стол переговоров - Многовекторное душепопечение - Опекаемые как душепопечители - Если приходит только один из них - Ежедневное уединение с Богом - Совместимость в браке

XI Учителя христианских школ как душепопечители-вразумители

Начните с правильных основополагающих принципов - Душепопечение как помощь в разрешении проблем - Динамика привычки как ценное качество - Принципы и практика должны соединиться прежде всего в жизни учителя - Метод наставничества - Как через учителя может действовать Бог - Роль структуры в воспитании - Требуется лишь несколько ключевых правил - Межличностные отношения в классе - Общение - Родительские собрания

Заключение

Бланк анкеты опекаемого

Общий указатель

Указатель библейских текстов

Указатель имен

Схемы и рисунки