Учебник «Библия говорит» содержит 12 уроков и экзаменационные вопросы по курсу. Каждый урок завершается тестом для проверки. Тест для проверки содержит вопросы, основанные на материале пройденного урока. На эти вопросы необходимо дать ответ: «верно» или «неверно».

Для того чтобы помочь вам применять полученные знания на практике, в курс включены три кратких обзорных упражнения под названием «Подведем итоги». Эти упражнения не только резюмируют предыдущие уроки, но и требуют от вас серьезно задуматься, следуете ли вы библейским истинам в своей жизни. Не забудьте выполнить эти небольшие упражнения, они станут для вас настоящим благословением.

В этот курс включены тесты и экзамены. Вам следует выполнить тесты после каждого урока и экзамены после уроков 3, 6, 9 и 12.

Джеймс М. Грей - Библия говорит

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2010. — 108 с.

Джеймс М. Грей - Библия говорит - Содержание