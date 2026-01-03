Грей - Библия говорит
Учебник «Библия говорит» содержит 12 уроков и экзаменационные вопросы по курсу. Каждый урок завершается тестом для проверки. Тест для проверки содержит вопросы, основанные на материале пройденного урока. На эти вопросы необходимо дать ответ: «верно» или «неверно».
Для того чтобы помочь вам применять полученные знания на практике, в курс включены три кратких обзорных упражнения под названием «Подведем итоги». Эти упражнения не только резюмируют предыдущие уроки, но и требуют от вас серьезно задуматься, следуете ли вы библейским истинам в своей жизни. Не забудьте выполнить эти небольшие упражнения, они станут для вас настоящим благословением.
В этот курс включены тесты и экзамены. Вам следует выполнить тесты после каждого урока и экзамены после уроков 3, 6, 9 и 12.
Джеймс М. Грей - Библия говорит
Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2010. — 108 с.
Джеймс М. Грей - Библия говорит - Содержание
Урок 1. Что нам говорят о Библии
Урок 2. Что Библия говорит о Боге
Урок 3. Что Библия говорит о Троице
Урок 4. Что Библия говорит об отношении Бога к миру
Урок 5. Что Библия говорит о сотворении и грехопадении человека
Урок 6. Что Библия говорит о грехе
Урок 7. Что Библия говорит о Личности Христа
Урок 8. Что Библия говорит о труде Христа
Урок 9. Что Библия говорит о Личности и труде Святого Духа
Урок 10. Что Библия говорит о вере и покаянии
Урок 11. Что Библия говорит о наследии христианина
Урок 12. Что Библия говорит о христианской жизни
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