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Грей - Библия говорит

Грей - Библия говорит
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Заочная школа Библейской миссии (21 books)

Учебник «Библия говорит» содержит 12 уроков и экзаменационные вопросы по курсу. Каждый урок завершается тестом для проверки. Тест для проверки содержит вопросы, основанные на материале пройденного урока. На эти вопросы необходимо дать ответ: «верно» или «неверно».

Для того чтобы помочь вам применять полученные знания на практике, в курс включены три кратких обзорных упражнения под названием «Подведем итоги». Эти упражнения не только резюмируют предыдущие уроки, но и требуют от вас серьезно задуматься, следуете ли вы библейским истинам в своей жизни. Не забудьте выполнить эти небольшие упражнения, они станут для вас настоящим благословением.

В этот курс включены тесты и экзамены. Вам следует выполнить тесты после каждого урока и экзамены после уроков 3, 6, 9 и 12.

Джеймс М. Грей - Библия говорит

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2010. — 108 с.

Джеймс М. Грей - Библия говорит - Содержание

  • Урок 1. Что нам говорят о Библии

  • Урок 2. Что Библия говорит о Боге

  • Урок 3. Что Библия говорит о Троице

  • Урок 4. Что Библия говорит об отношении Бога к миру

  • Урок 5. Что Библия говорит о сотворении и грехопадении человека

  • Урок 6. Что Библия говорит о грехе

  • Урок 7. Что Библия говорит о Личности Христа

  • Урок 8. Что Библия говорит о труде Христа

  • Урок 9. Что Библия говорит о Личности и труде Святого Духа

  • Урок 10. Что Библия говорит о вере и покаянии

  • Урок 11. Что Библия говорит о наследии христианина

  • Урок 12. Что Библия говорит о христианской жизни

Views 286
Rating 5.0 / 5
Added 03.01.2026
Author brat Vadim
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