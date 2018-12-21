Он любит меня - Уэйн Джекобсен

"Наверное, я не достоин Его любви. Так или примерно так думалось мне в тяжёлые времена. Разочаровываясь в Боге, я впадал в две крайности. Первая заставляла меня, подобно древнему Иову, обвинять Его в несправедливости или отсутствии любви ко мне.

Такое случалось в минуты боли или отчаяния, приходившие в ту пору, когда я, как мне казалось, достаточно сделал, чтобы заслуживать лучшей участи. Впадая во вторую крайность, в моменты честного суда над самим собой, я находил, что были, конечно, и искушения, и падения, которые очень даже могли заставить Бога отвернуться от меня."

Джекобсен, Уейн. BiH любить мене!

Киев: ТОВ «Книгоноша», 2013. — 240 с.

ISBN 978-966-2615-14-2

Уэйн Джекобсен - Он любит меня - Содержание

Часть I. Отношения, предусмотренные от начала

Часть II. Чего невозможно достичь посредством страха

Часть III. Неопровержимые доказательства

Часть IV. Жизнь, прожитая в любви

Если бы кто‑нибудь спросил меня об отношениях Отца, Сына и Духа, то я, не колеблясь, ответил бы, что это непостижимая тайна. Но согласиться с мыслью о том, что Бог мог разделиться внутри Себя на кресте, я не могу. Самое широко распространённое мнение толкует распятие как излияние гнева Бога Отца на Бога Сына с ощутимого расстояния.

Такое толкование не только противоречит сущности Бога, но и искажает факты. Павел писал: «Всё же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою…» Бог не просто наблюдал за происходившим, но и был участником действия. Бог Сам совершал через Иисуса наше спасение, Он не просто отправил Сына исполнить нечто, что не мог сделать Сам.

Часто последние предсмертные слова Христа о том, что Отец оставил Его, трактуются как подтверждение того, что в самый тяжёлый момент Отец отвернулся от Сына. Объяснения, подкрепляющие эту мысль, следующие: Бог не может смотреть на грех, и поскольку все наши грехи были возложены на Сына, Бог таким образом отвернул от Него Своё лицо.

Но почему же тогда Бог никогда не отворачивался от греховного мира? Он не прятался от Адама и Евы в саду. Напротив, это они скрылись, когда Он искал их. Это не Бог не может взирать на грех, а мы в своих грехах не можем видеть Бога. И не Он скрывается, а мы. Всесилия Бога достаточно для того, чтобы взирать на грех и не быть в него вовлечённым. Так было всегда. Так было и в тот самый момент.

В 16–й главе мы посвятим больше времени объяснению того, почему Иисус вскричал «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Сейчас я всего лишь хочу сказать, что Бог производил исполнение Своего удивительного плана в Триединстве. Боль и страдания, охватившие Отца в тот день, не могут быть оценены нами в силу ограниченности нашего понимания.

Но нам важно во всём этом увидеть, как Отец, Сын и Дух Святой совершали всё необходимое, чтобы разрушить грех и освободить людей, которых они так любили. Иисус не был мучеником, а Отец не был мучителем. Это было исполнение того Плана, который родился одновременно с сотворением мужчины и женщины. И вся Троица платила одинаковую цену за те отношения с людьми, которых жаждала.