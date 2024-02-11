Григорій Великий писав якось до свого друга Теодора, лікаря імператора: “Кажуть мені, що ти робиш дуже гарні й важливі речі; але кажуть, що у тебе немає часу на читання Біблії. Послухай мене уважно: якщо імператор напише тобі листа, у тебе вистачить сміливості викинути його, не прочитавши до самого кінця? Безсумнівно, ні. Отже, сам Бог написав нам листа про любов для нашого спасіння... Навчися, отже, пізнати серце Бога, слова Божі, щоб із більшим запалом дивитися у вічність”.

Це чудове напоумлення звернено й до нас, і до тебе. Ти теж повинен навчитися пізнати Боже серце через Його слово; ти також повинен увійти у біблійний всесвіт, щоб зустріти і пізнати Бога.

Увійти у світ Біблії – це немов заглибитися у великий пишний ліс. У лісі є багато цікавого: дерева віковічні й молоді, речі, що належать до минулого і до сучасного. У Біблії так само. У ній говориться про події двохтисячолітньої давності, а то й давніші, але такі живі, як столітні дерева. У ній розповідається історія Бога, який живе разом зі своїм народом; історія, що стає словом і чоловіком у Його Синові, Ісусі з Назарету, який кличе людину вступити з Ним у розмову.

Але той, хто вперше входить до лісу, крім відповідного спорядження, потребує провідника. Біблія теж потребує провідника. І справді, хто починає гортати сторінки Біблії, а особливо Старий Завіт, дуже швидко почувається розгубленим, розчарованим і ризикує, раніше чи пізніше, її закрити.

Джорджо Дзевіні - Біблія – «лист любові» Бога до людей

Пер. з італ. І. Борусовська. – Львів : Свічадо, 2020. – c. 56.

ISBN 978-966-938-431-7

Джорджо Дзевіні - Біблія – «лист любові» Бога до людей – Зміст

Вступ

“Лист любові”, написаний Богом

Біблія: історія воскреслого Христа

1. ЩО ТАКЕ БІБЛІЯ?

Біблія – це певна конкретна історія

Суть історії

Ця історія несе “добру новину” Ісуса

Як Бог веде історію вперед

2. БІБЛІЯ: БОЖЕ СЛОВО МОВОЮ ЛЮДЕЙ

Як народжується Біблія

Слово Боже – це подія

Ісус – це подія

Слово – це завжди подія

3. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД БІБЛІЇ

Огляд Старого Завіту

Огляд Нового Завіту

На закінчення

4. БІБЛІЯ – ЖИТТЄВИЙ КОДЕКС

Біблія у християнських руках

Як читати й тлумачити Біблію

5. ЯК МОЛИТИСЯ У БІБЛІЇ