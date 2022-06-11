Кем вы были в семидесятые годы? Может быть, вы только что родились или ходили в начальную школу. Может быть, именно в эти годы вы женились или вышли замуж. Или у вас родился первый ребенок. А возможно, ваши дети уже подарили вам внуков. Я в семидесятые годы был студентом, и мною владела жажда поиска. Я не знал, что именно я ищу, но мне не давали покоя «вечные вопросы. В чем истинный смысл жизни? В чем мое предназначение? Зачем я живу на земле? Ответы от меня ускользали, но я был уверен, что они каким-то образом связаны с Богом и Его намерениями относительно моей жизни. Я начал читать научные и философские труды и книги, посвященные апологетике христианства. (Апологетика - это раздел религии, занимающийся доказательствами истинности веры.) Постепенно во мне росла и укреплялась вера в Бога и Иисуса Христа.

Однажды, отдыхая в христианском лагере, я услышал проповедь о доказательствах веры. Ничего особенного, обычная проповедь о пророчествах и воскресении Иисуса. «Вот это да! - подумал я. - Ведь я могу запомнить ее и пересказывать другим. Может быть, так я помогу кому-нибудь поверить в истину!» Несмотря на то, что я тогда еще не был учеником, я уже был убежден в истинности основ веры в Христа. Один скептик иронично отозвался о вере как о способности верить в истинность того, что, как мы знаем, истиной не является. Я был в корне не согласен с этим заявлением. Я был уверен, что Иисус действительно воскрес из мертвых. Я также был уверен, что смогу убедить в этом кого угодно, если мне предоставят такую возможность. Так родился мой интерес к доказательствам веры. И по сей день значительная часть моего служения в церкви состоит в доказательстве истинности веры!

Я надеюсь, что эта небольшая книга укрепит вашу веру. Но еще больше я надеюсь, что она поможет вам убедить поверить других - атеистов, сомневающихся или верующих, у которых есть неразрешенные вопросы. Возможно, что и вас, как и меня, увлечет поиск доказательств христианского учения.

Я заметил, что большинство книг по апологетике рассчитаны на читателя, достаточно хорошо знакомого с христианством. Такие люди, несомненно, есть, но еще большее число людей имеет о христианстве довольно смутные представления. Многие люди даже не читали Библию, никогда не были на службе в церкви, не знали никого, кто следовал бы учению Христа. Помимо сего, великое множество и грандиозный объем литературных трудов, а также несметные манускрипты апологетов христианства тяготят рядового читателя своей тяжеловесной терминологией, которая, будучи излита на него, будто бы из рога изобилия, настолько узкоспециализирована и запутана, что сбивает его с толку вплоть до полного неприятия (!). Книга, которую вы держите в руках, не требует от читателя обширных познаний в области науки и религии или знания древних языков. Ведь и сама Библия написана так, чтобы быть понятной каждому - от уличного бродяги до университетского профессора.

Даглас Джакоби - Слова истины и здравого смысла. Основания для веры в эпоху сомнений

М: Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик», 2002. - 144 с.

ISBN 978-617-698-105-3

Даглас Джакоби - Слова истины и здравого смысла. Основания для веры в эпоху сомнений - Содержание

Предисловие почему я написал эту книгу

Бог

Глава 1 Расчистим дебри. Аргументы против существования Бога

Глава 2 Есть тут кто-нибудь? Доказательства существования Бога

Глава 3 Бог спит, ушел на пенсию или умер? Личные качества Бога

Глава 4 Иисус - «учитель добрый»? Сын Божий

Библия

Глава 5 Библия - «хорошая книга»? Авторитет слова Бога

Глава 6 Можно ли узнать Бога из его слова. Надежность Библии

Глава 7 Назовите хоть одно! «противоречия» в Библии

Глава 8 Все ли дороги ведут к Богу. Библия и другие религии

Глава 9 Многие верные доказательства. Чудеса и воскресение

Ваш ответ

Глава 10 Истинно и разумно примите осознанное решение

Приложение 1 Достоверность рукописей Библии

Приложение 2 Научные открытия, совершенные Библией

Приложение 3 Для дальнейшего изучения