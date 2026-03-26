Джакомотто-Шарра - Земля плоская

В средние века люди верили, что Земля плоская. Эта мысль сегодня настолько популярна, что сама формулировка стала символом научной отсталости, которую непонятно почему все еще приписывают средневековью и пресловутой ограниченности старого мира, якобы нами преодоленной. Она звучит из уст самых разных журналистов и интеллектуалов, студентов и, что хуже всего, многих преподавателей, которые, по незнанию или оттого, что так удобнее, продолжают распространять теорию, давно признанную всеми специалистами по истории науки и истории мысли выдумкой, предназначенной, вероятно, чтобы утвердить триумф Нового времени.

В самом деле, уже не одно десятилетие прошло с тех пор, как исследователи доказали всю маргинальность учений о плоской Земле. Самая известная и наиболее полная книга, посвященная этому мифу, принадлежит историку Дж. Б. Расселу: она называется Inventing the Flat Earth, Colombus and Modern Historians («Изобретение плоской Земли: Колумб и современные историки») и вышла в канун пятисотлетия «открытия» Америки. Не так давно большой коллективный труд подвел черту под обобщением средневековых знаний о Земле: в этой публикации представлено множество документов и прослеживается нескрываемое удивление авторов, вызванное стойкостью этого ничем не подкрепленного мифа.

Виолен Джакомотто-Шарра, Сильви Нони - Земля плоская. Генеалогия ложной идеи

А. Захаревич, перевод с французского

OOO «Новое литературное обозрение», 2023

ISBN 978-5-4448-2354-3

Виолен Джакомотто-Шарра, Сильви Нони - Земля плоская. Генеалогия ложной идеи - Содержание

Введение

ЧАСТЬ I Как создавалось и распространялось учение о сфере

Глава I Становление античных теорий

Глава II Распространение знаний в Средиземноморье

Глава III Сфера на Западе: от раннего средневековья до конца Возрождения

ЧАСТЬ II История мифа: зачем он был нужен

Глава I Изобретение плоской Земли

Глава II Миф в мифе

Глава III Понять успех мифа

Глава IV Как поддерживался миф в XIX–XX веках. Краткий обзор

Вместо заключения

Приложение Метод Эратосфена в изложении Клеомеда

Библиография