Джакомотто-Шарра - Земля плоская

В средние века люди верили, что Земля плоская. Эта мысль сегодня настолько популярна, что сама формулировка стала символом научной отсталости, которую непонятно почему все еще приписывают средневековью и пресловутой ограниченности старого мира, якобы нами преодоленной. Она звучит из уст самых разных журналистов и интеллектуалов, студентов и, что хуже всего, многих преподавателей, которые, по незнанию или оттого, что так удобнее, продолжают распространять теорию, давно признанную всеми специалистами по истории науки и истории мысли выдумкой, предназначенной, вероятно, чтобы утвердить триумф Нового времени.
В самом деле, уже не одно десятилетие прошло с тех пор, как исследователи доказали всю маргинальность учений о плоской Земле. Самая известная и наиболее полная книга, посвященная этому мифу, принадлежит историку Дж. Б. Расселу: она называется Inventing the Flat Earth, Colombus and Modern Historians («Изобретение плоской Земли: Колумб и современные историки») и вышла в канун пятисотлетия «открытия» Америки. Не так давно большой коллективный труд подвел черту под обобщением средневековых знаний о Земле: в этой публикации представлено множество документов и прослеживается нескрываемое удивление авторов, вызванное стойкостью этого ничем не подкрепленного мифа.
Виолен Джакомотто-Шарра, Сильви Нони - Земля плоская. Генеалогия ложной идеи
А. Захаревич, перевод с французского
OOO «Новое литературное обозрение», 2023
ISBN 978-5-4448-2354-3
Виолен Джакомотто-Шарра, Сильви Нони - Земля плоская. Генеалогия ложной идеи - Содержание
Введение
ЧАСТЬ I Как создавалось и распространялось учение о сфере
Глава I Становление античных теорий
Глава II Распространение знаний в Средиземноморье
Глава III Сфера на Западе: от раннего средневековья до конца Возрождения
ЧАСТЬ II История мифа: зачем он был нужен
Глава I Изобретение плоской Земли
Глава II Миф в мифе
Глава III Понять успех мифа
Глава IV Как поддерживался миф в XIX–XX веках. Краткий обзор
Вместо заключения
Приложение Метод Эратосфена в изложении Клеомеда
Библиография
