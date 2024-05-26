Джаммария - Эта неизвестная Алхимия
Решение всецело посвятить себя алхимическому поиску созрело у меня постепенно в 1945-1950 годах. В этот период мои познания в области Алхимии были зачаточными и туманными; в то же время я оказался абсолютно не подготовлен к встрече с метафорическими и символическими канонами оперативной работы, смысл жаргона каковой от меня ускользал.
Именно в таких затруднительных обстоятельствах в 1949 году мне представился случай встретиться с человеком, известным в герметических кругах как Марко Даффи, а также выдалась редкая удача видеться с ним регулярно в течение десяти лет и, позднее, в той или иной степени поддерживать отношения.
Это была удача в буквальном смысле слова, поскольку я получил возможность посредством прилежания и настойчивости в данной области, в ходе глубоких размышлений и плодотворных медитаций, через некоторое время освоиться и почувствовать себя комфортно в сфере алхимической литературы, получив необходимые ключи, чему содействовали личные отношения. Кроме того, это позволило мне разобраться в алхимическом наследии в плане его аутентичности, а также подлинности авторов; будучи поначалу совершенным невеждой в вопросе лексики, к моему удовлетворению, мне удалось в конечном итоге составить словарь, предварительно, в ходе многих лет труда, подготовив компендиум всего учения, имеющий ценность в качестве пропедевтики пути, а также, вдобавок к ним, текст, который можно расценивать как систему, относящуюся к технике специфического «внимания» в области материи.
Следует, однако, отметить, что всё больший интерес проявляется к тем исследованиям Алхимии, кои касаются её экзегетики, а также исторического и анекдотического аспектов, начиная от истоков и вплоть до сегодняшнего дня, и каковые исследования можно было бы использовать в качестве справочного пособия, пусть и самого общего характера.
Таким образом, поскольку мне не удалось найти ничего достойного в этой категории текстов, я взялся за написание собственной книги. Результатом явилась работа, которая в какой-то степени приподнимает завесу над эзотерической частью Алхимии, или, иначе говоря, проницает её профанный аспект, позволяя смутно различить в глубине то сакрально-эзотерическое (в буквальном смысле), кое «соседствует с божественным».
Я говорю об эзотерическом в том доктринальном смысле, что лежит за пределами слов (ср. у Лукиана Самосатского, II в. н. э., а также Климента Александрийского и Оригена, III в.); фактически, подлинный смысл алхимических высказываний, будь то устные, либо письменные, остаётся скрытым (оккультным),12 или же «мистическим» (см. Болос Мендесский, III–II вв. до н. э.), то есть таинственным.13 Стоит заметить, что «оккультное» в Алхимии не имеет ничего общего с «оккультистским» образца XIX в. (см. Леви и Папюс).
Джаммария - Эта неизвестная Алхимия
Пер. с итал. – Москва-Воронеж: «Терра Фолиата», 2011. – 179 с.
ISBN 987-5-87456-838-2
Джаммария - Эта неизвестная Алхимия – Содержание
Лук и верёвка
Введение
- I. Герметизм
- II. Алхимия
- III. Изготовление золота
- IV. Герметико-алхимическое сознание
- V. Авторы[58]
- VI. Свидетельства и загадки
- VII. Магическая дверь
- VIII. Алхимия и искусство
- IX. Бог и Алхимия
- Х. Алхимия и психология глубин
- XI. Сон
- XII. Страж порога
- XIII. Смерть
- XIV. Герметическая Книга Мёртвых
- XV. Алхимия и наука
- XVI. Алхимия на Востоке
- XVII. Алхимия и йога
- XVIII. Тайные общества и инициатические
- XIX. Алхимия и масонство
- ХХ. «Дело» Бальзамо-Калиостро
- XXI. Женщина и Алхимия
- XXII. Операция Двух Сосудов
- XXIII. Герметико-алхимические модели
- XXIV. Герметико-алхимический идеарий
- XXV. Герметико-алхимическая кабала
- XXVI. Боги в человеке
- XXVII. Боги в истории
- XXVIII. Боги и модели жизни
- XXIX. Видение богов
- XXX. Алхимические божества
- XXXI. Теофания творения
- XXXII. Алхимик Пиноккио
- XXXIII. Медиумические явления
- XXXIV. Свобода и воля
- XXXV. Герметическое молчание
- XXXVI. Имя
- XXXVII. Магия
- XXXVIII. Магия памяти
- XXXIX. Memoria arca rerum[240]
- XL. Ясновидение
- XLI. Колдовство
- XLII. Мантическая триада
- XLIII. Астрология
- XLIV. Эндосферическая модель космоса
- XLV. Алхимия завтра
Заключение
Post scriptum
No comments yet. Be the first!