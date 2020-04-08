Ньюснер - Ньюзнер - Рабби беседует с Иисусом
В конце прошлого столетия тема диалога стала очень популярной в религиозной литературе. Немецкий теолог Ганс Кюнг ясно выразил его своевременность и необходимость: «Нет мира между народами без мира между религиями. Нет мира между религиями без диалога между религиями.
Нет диалога между религиями без изучения основ религий». Однако события начала третьего тысячелетия не оправдали надежд на расширение диалога между религиями. Религиозный фанатизм вышел на сцену мировой политики, и его вдохновители ставят себя выше законов общества во имя Божьих законов. У власти или нет, онипретендуют на право карать неверных.
Они убеждены в том, что Бог требует не диалога с иноверцами, а их обращения, изоляции, уничтожения.
На протяжении столетий взаимоотношения между христианами и евреями также были недружественными. Но социальная история и духовные поиски наследников библейских пророков создали почву для диалога между ними.
Книга раввина профессора Джейкоба Ньюснера «Рабби беседует с Иисусом» демонстрирует возможность такого диалога и его необходимость.
Джекоб Ньюснер - Рабби беседует с Иисусом
Серия: Эхо Синая
Издательство: Мосты культуры / Гешарим, 2007 г. 304 стр.
ISBN 5-93273-238-5
Воображая себя участником событий в Иудеи эпохи Второго Храма Ньюснер вступает в беседу с Иисусом из Назарета и выражает ему высшую для еврея степень уважения через честный диалог о Единой Истине.
Ньюснер объясняет, почему Нагорная проповедь не могла бы убедить его, по критериям Торы, последовать за Иисусом и отступить от учения Моисея. Автор раскрывает основания как веры христиан в Иисуса Христа и Царство Небесное, так и верность евреев Торе Моисея с ее учением о царстве священников и святом народе на земле.
Это пересмотренное и расширенное издание книги с предисловием Доналда Хармана Акенсона демонстрирует вдумчивый и открытый подход к вопросу чрезвычайной важности: почему христиане и евреи верят в то, во что они верят.
Джекоб Ньюснер - Рабби беседует с Иисусом - Содержание
- Предисловие (Дональд Харман Акенсон)
- Пора, давайте рассуждать вместе
- Верующий еврей в диалоге с Иисусом
- «Не нарушить пришел Я, но исполнить» или «Вы слышали, что сказано древним, а Я говорю вам»
- «Почитай отца твоего и мать твою», или «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю»
- «Помни день субботний, чтобы святить его» или «Вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу»
- «Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш» или «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и приходи и следуй за Мною»
- «Будь свят» или «Будь более свят, чем ты»
- Дорога из Капернаума
- «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих» или «Даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе»
- Как много Торы, в конце концов?
- Послесловие переводчика: О диалоге и интеллектуальной ответственности (Борис Дынин)
Джекоб Ньюснер - Рабби беседует с Иисусом - Верующий еврей в диалоге с Иисусом
Христиане воспринимают проповедь Иисуса как откровенную истину о Божьих требованиях к людям, а евреи игнорируют ее как не имеющую значения. Есть ли смысл в этом? Ведь он говорил о серьезных вещах, бросая вызов нашим взглядам, утверждая свое учение как непреложное, новое и беспрецедентное выражение Божьего откровения Израилю внутри Торы и посредством ее. Должны ли христиане воспринимать сегодня требования Иисуса просто как очевидности, в то время как он звал к изменению мира и действительно изменил его? И могут ли евреи ограничиваться вежливым вниманием к Иисусу и принимать за нечто тривиальное его суждения, в которых он выражал свою тору, свой путь интерпретации Торы, подобно другим учителям Торы того времени, а также свой путь к более
высокому откровению?
Чем внимательнее вы прислушиваетесь к его словам, воображая, что вы слышите их впервые, тем яснее вы осознаете, что Иисус утверждал нечто совершенно особое о самом себе. И то, что вы слышите, нельзя воспринимать поверхностно или обходить с вежливым равнодушием, как поступали христиане и евреи в течение столетий. Перед нами молодой человек со своими учениками. Одни его обожают, другие ненавидят, но никто не игнорирует. Я думаю, мы обязаны выслушать его серьезно, что требует новой заинтересованной встречи с ним, а не просто поклонения и послушания, с одной стороны, или пренебрежительного кивка — с другой.
Моя позиция проста: я могу представить себе встречу с этим человеком и честный спор с ним. Тем самым я выражу уважение к нему — единственный комплимент, которого я сам жду от других, и самая большая честь, которую я оказываю тем, кого воспринимаю серьезно. В этом проявляется мое уважение и даже любовь. Я могу представить себе, как я стою рядом с ним, обсуждаю его наставления, задаю ему вопросы на основе нашей общей Торы — тех Писаний, что позднее станут христианским «Старым Заветом». Вместе с тем я представляю себе, как я говорю: «Друг, ты идешь своей дорогой, я пойду своей. Я желаю тебе добра, но без меня. Твое учение не есть Тора Моисея, а все, что у меня есть от Бога, и все, что мне когда-либо нужно будет от Бога, это одна Тора Моисея».
Мы встретимся, мы обменяемся аргументами, мы станем друзьями, и все-таки мы расстанемся. Он пойдет своей дорогой в Иерусалим — к испытаниям, посланным ему, как он верил, Богом. Я пойду своей дорогой — домой к жене и детям, к моей собаке и моему саду. Он пойдет своей дорогой к славе, я — к моим обязанностям и заботам. Матфей помогает нам услышать нечто новое и удивительное в том, что без воображаемой встречи с Иисусом звучит тривиальным и просто само собой разумеющимся. Евангелист открывает сцену
простыми словами: «Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря...» (Мф. 5:1-2). Эти слова позволяют нам представить себе учителя Торы, кто в этот момент дает наставления своим ученикам.
Иисус садится на землю, и мы знаем из более поздних рассказов о раввинах, что это есть знак начала серьезного урока. Действительно, все садятся в начале урока. Ученики рассаживаются вокруг учителя, кто ближе, кто дальше, и замолкают. Сцена полна
достоинства и порядка. Иисус не ведет беседу и не читает лекцию. Он проповедует истину. Ученики слушают со вниманием, потому что после урока они должны будут обсуждать и анализировать его слова, спрашивать, разъяснять, убеждать друг друга в развернутой
дискуссии между собой. В этом контексте мы должны определить значение самого слова «Тора».
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