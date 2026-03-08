Джэкс - Твой дом - маяк

Книга «Твой дом — маяк» (Киев, 1995) представляет собой практическое руководство по организации и развитию домашних групп изучения Библии. Авторы — Боб и Бетти Джэкс совместно с Роном Уормсером — делятся своим многолетним опытом превращения обычного жилого пространства в центр духовного притяжения для неверующих людей. Основная концепция книги заключается в «евангелизме на глубине»: авторы призывают христиан не ограничиваться стенами церкви («рыбалкой с пристани»), а выходить навстречу соседям и коллегам, создавая для них безопасную, теплую и непринужденную домашнюю обстановку.

Повествование начинается с честного признания трудностей: в 1965 году «никто не хотел библейских занятий», так как верующих сковывал страх перед вопросами и возможным отвержением. Однако авторы показывают, как этот страх преодолевается через простую методику обучения и искреннее внимание к нуждам людей. Книга структурирована как пошаговый план: от подготовки сердца и выбора команды до конкретных советов пасторам и методик взращивания новых учеников. Это не просто теоретический труд, а живая история о том, как «рядовые члены церкви» могут стать эффективными служителями, не имея специального богословского образования.

Издание наполнено личными свидетельствами участников групп, чьи жизни радикально изменились благодаря простому чаепитию и открытому обсуждению Библии. В приложениях читатель найдет ценные методические материалы: конспекты семинаров, советы по объяснению Евангелия и вопросы для дискуссий. «Твой дом — маяк» остается актуальным пособием для тех, кто ищет способы сделать свою веру продуктивной и мечтает видеть своих близких и знакомых частью Божьей семьи, используя для этого самый доступный ресурс — собственное гостеприимство.

Боб Джэкс, Бетти Джэкс, Рон Уормсер — Твой дом - маяк

Пер. с англ. М. Нечаевой. — Киев, 1995. — 132 с.

Тема: Домашние группы по изучению Библии

Боб Джэкс, Бетти Джэкс, Рон Уормсер — Твой дом - маяк - Содержание

Часть I. Наше начало: История преодоления страха и выхода «на глубину». Почему церковные стены иногда мешают евангелизации.

Часть II. Ваше начало: Практические шаги по созданию группы. Методика: Как преподавать Слово просто и доступно. Атмосфера: Роль тепла, дружелюбия и внимания к личным проблемам участников. Рост: Варианты развития групп и подготовка новых лидеров (ученичество).

Приложения: Практический инструментарий (вопросы для обсуждения, конспекты семинаров).

