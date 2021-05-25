Давид и Нетти Джексон - Герои веры

Вильям Тиндейл родился в 1490 году в Англии. Примерно в 1520 году он учился в Кембриджском университете. В то время проходили горячие дискуссии, касающиеся лютеранского вероучения, и свои протестантские взгляды Тиндейл получил именно в это время.

После окончания учебы Тиндейл пришел в дом сэра Джона Вельса в Глостершире, очевидно, как домашний учитель для сыновей Вельса. Семья Вельса была известна своей гостеприимностью. Сюда часто приезжали люди из благородного сословия, и Тиндейл, работая в семье Вельса, иногда принимал участие в разговорах о богословии. Он был очень удивлен, когда узнал, что даже люди, проводившие служение в церкви, плохо знали Библию. Он твердо решил, что будет переводить Библию на английский язык, чтобы англичане сами могли читать Слово Божье.

В то время было запрещено переводить Священное Писание без официального разрешения. (Церкви использовали латинскую Вульгату, которая была непонятна простым людям.) Не получив с официальной стороны разрешения для своего проекта, Тиндейл оставил Англию, чтобы начать перевод Библии в Европе.

В 1526 году в Германии в городе Вормсе был напечатан первый Новый Завет, переведенный на английский язык. Анна Болин получила его копию и показала королю Генриху VIII. Но тот отклонил рукопись, сказав, что в данное время нет никакой нужды в Библии на английском языке. Если вообще делать перевод, то он должен быть сделан только человеком способным, ученым, и состоящим членом государственной церкви, а не священником, к тому же оставившим свою родину.

В 1535 году, когда Тиндейл был в Антверпене, Бельгии, в гостях у одного приветливого торговца, его предали. Но, несмотря на арест Тиндейла, Майлз Коведейл, его однокурсник по Оксфордскому университету, закончил английский перевод Библии, которая главным образом базировалась на работе Тиндейла. Несколько месяцев спустя, когда Вильям Тиндейл был сожжен на костре, король Генрих VIII дал согласие на печать английского перевода Библии, и было дано повеление, чтобы до 1539 года все члены местных церквей имели копию этой Библии.