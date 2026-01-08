Джексон - Говард - Столпы Тубал-Каина - 2 издание

Смыслообразующая ось этой книги — миф о пробудившихся Ангелах. Ангелах, которые пробудились от вековечного сна во власти слепого бога, как только узрели красоту Женщины. Ангелов, которые больше не захотели быть ангелами, и в благодарность за свободу научили женщин украшать себя, открыли врата тайных знаний, а мужчин научили строить города.

Найджел Элдкрофт Джексон, Майкл Говард - Столпы Тубал-Каина

2-е изд., исправл.

Касталия, 2022 год — 248 стр.

ISBN 978-5-521-18660-0

Найджел Элдкрофт Джексон, Майкл Говард - Столпы Тубал-Каина - Содержание

Предисловие

Предисловие ко 2-му изданию

Введение

Глава 1. Корни ангельской магии - Глава 2. Дети Небес - Глава 3. Башня Титанов - Глава 4. Господь Утренней Звезды - Глава 5. Вне пространства, вне времени - Глава 6. Всевидящее Око и Столпы Мудрых - Глава 7. Сыны вдовы - Глава 8. Храм Соломона - Глава 9. Царица Мудрости - Глава 10. Лампа Лилит - Глава 11. Черный бык о золотых рогах - Глава 12. Искусство Гермеса - Глава 13. Змей и древо - Глава 14. Ангел Земли - Глава 15. Царь-первосвященник - Глава 16. Копье, котел и камень - Глава 17. Черная Мария и святая кровь - Глава 18. Мистерия Бафомета - Глава 19. Повешенный - Глава 20. Орион, Дикий Охотник

Приложение I

Приложение II