Когда это произошло, я ехала по Иерихонскому шоссе в восточном направлении.

Я вцепилась в руль и, игнорируя возмущенные сигналы других автомобилистов, свернула вправо, загнала машину на парковку около ближайшего магазина и резко затормозила на полпути, так что взвизгнули тормоза.

Я все еще сжимала руль, когда в голову мне хлынул поток посланий.

Я не была готова к ним. Чуть раньше я глубоко и ритмично дышала, стараясь успокоиться, потому что сильно нервничала. Правду сказать, я была перепугана до смерти. Я ехала на беспрецедентное в моей жизни мероприятие – мне предстояло вскоре очутиться в помещении, до краев переполненном горем, болью и тоской. В этот вечер мне предназначалась роль обезболивающего: я должна была помочь собравшимся, облегчить их страдания. А я боялась, что лишь усугублю их мучения.

Лаура Лейн Джексон - Смерти нет, я знаю! Правдивая история о том, что нас ждет за последней чертой

Москва, АСТ 2016 г. – 280 с.

ISBN 978-5-17-093025-8

Лаура Лейн Джексон - Смерти нет, я знаю! Правдивая история о том, что нас ждет за последней чертой - Содержание

Предисловие Эбина Александера, нейрохирурга, автора книги «Рай существует»

Вступление

Часть первая

Деда

В бакалейной лавке

Австралия

Пылкая любовь

Джон Монселло

Литани Бёрнс

Путь впереди

Оксфорд

Седона

Авария

Часть вторая

Оставаться открытой

Пришествие

Экран

Любить и прощать

Что принадлежит тебе

Вечная семья

В небесах и на земле

Полицейская фуражка

Последний ребенок

Пчела в ловушке

Два метеора

Уиндбридж

Часть третья

Причал Канарси

Загадка

Директор

Касаясь струн

Феникс

Бонсаи

КЭЭГ

Взаимопроникновение

Бассейн

Дорога ангела

Свет в конце

Лаура Лейн Джексон - Смерти нет, я знаю! Правдивая история о том, что нас ждет за последней чертой - Предисловие Эбина Александера, нейрохирурга, автора книги «Рай существует»

Большую часть своей жизни я вообще не задумывался о медиумах и ясновидящих. Единственное, что я о них думал, – что вряд ли они существуют на самом деле.

По профессии я врач, точнее, нейрохирург, работал в Гарвардской школе медицины и постоянно проводил операции на мозге. Поэтому я искренне верил в теорию, что сознание порождается мозгом, и, когда мозг перестает функционировать, вместе с ним угасает и сознание. Любая другая концепция реальности меня не интересовала, – например, та, согласно которой на Земле есть люди, способные общаться с душами, сознанием умерших. Я в нее не верил.

Затем в моей жизни произошли серьезные потрясения, благодаря которым я убедился в своей неправоте, да еще и на личном опыте.

В 2008 году у меня случился приступ серьезнейшей мозговой инфекции, и я семь дней пробыл в глубокой коме. Как я позже узнал, все это время мой мозг работал так, что со стороны это выглядело как полное отсутствие признаков жизни. Он вообще не работал. И тем не менее, пока мое тело находилось в коме, какая-то иная часть меня отправилась в удивительное путешествие по иному измерению, в другую область существования. Хотя в земном мире мой мозг по всем признакам был мертв, но в другой, потусторонней реальности, мое сознание активно работало. Когда я наконец вышел из комы, то сохранил яркие и объемные воспоминания о своем путешествии, хотя коллеги всячески пытались убедить меня, что это невозможно.

О своем путешествии по потустороннему миру я поведал в книге «Рай существует», и этот вояж и потрясающий личный опыт заставили меня кардинально пересмотреть свое отношение к реальности. Чем больше я размышлял о пережитом опыте и чем больше я углублялся в научные изыскания и литературу о природе сознания, тем сильнее осознавал: наше привычное и традиционное понимание сознания не подкреплено никакими убедительными научными данными. Оно висит в воздухе. Может быть, это привычное представление о сознании и не подвергается никаким сомнениям в научном и медицинском сообществах, но у него нет никаких оснований. То, что я пережил в состоянии комы: места, где я побывал, люди, с которыми встречался, откровения, которые на меня снизошли, – все это убедило меня, что наши традиционные идеи о природе и сущности сознания находятся на уровне детского представления. Они примитивны, огрублены и не годятся, чтобы объяснить подлинную природу сознания.

Мой опыт показал мне, что сознание порождается не мозгом, оно не локализовано в человеке и не закреплено во времени.

Сознание вечно.

По сути дела, сознание – наши души, наша сущность, называйте как хотите, – это единственное, что реально в нашей сегодняшней жизни. Материальный мир (или материальный план, как его иногда называют), в котором мы живем, – не что иное, как хитроумная иллюзия. И это – не модная современная теория, навеянная фильмом «Матрица», а мировоззрение, о котором упоминалось уже века назад. Наша физическая оболочка не вечна, как и материальный мир, – и это на протяжении многих веков заставляло лучшие умы человечества задумываться о ее бессмертии, о том, что наш жизненный путь не прерывается, когда мы завершаем свой земной путь, потому что жизнь не сводится только к материи, к тому, что видимо и осязаемо. Даже теория струн, она же так называемая теория всего, утверждает, что реальность состоит из вибрирующих струн энергии, которая в нижних измерениях проявляется как время, пространство и масса. То, что мы воспринимаем, – это, по сути дела, всего лишь фрагменты информации, которые кристаллизуются в видимую и осязаемую реальность. Материальный мир не материален – он не что иное как иллюзия, порожденная энергией.

Как я со временем осознал, эта иллюзия играет решающую роль в нашем понимании своей подлинной сущности.

Когда мое сознание раскрылось благодаря небывалому опыту пребывания в коме и путешествия души в потусторонние миры, когда я осознал, что передо мной раскрываются поистине безграничные возможности, которые ранее исключала и отрицала неврология, у меня появилась возможность пересмотреть свое пренебрежительное отношение к медиумам и ясновидящим.

В поисках ответов на свои вопросы и отчасти из желания вновь посетить те миры, в которые я перенесся во время комы, я попросил одного приятеля познакомить меня с Лаурой Лейн Джексон. Как мне сказали, Лаура Лейн известна как уникальный медиум-ясновидящая, которая ведет прием на Лонг-Айленде. Раньше я никогда не бывал ни у медиума, ни у ясновидящего, и когда мать и сестры делились друг с другом и со мной опытом таких посещений, я лишь рассеянно улыбался, кивал и толком даже не слушал. Даже когда они сообщали мне сведения, которые невозможно было получить иначе как сверхъестественным путем, я решал, что этому должно быть какое-то вполне реальное и земное, рациональное объяснение. В общем, я никогда толком не задумывался о феномене ясновидения и медиумистики.

И вот два года спустя после моей комы я беседовал с Лаурой Лейн по телефону. А дальше случилось нечто, что поразило меня до глубины души, а также вдохновило. Мягким ласковым голосом Лаура Лейн беседовала со мной о моем отце, который скончался за несколько лет до того, как я пережил кому. То, что Лаура рассказывала о моем отце, о наших с ним отношениях, – все эти сведения ей просто неоткуда было взять, ведь мы с ней только что познакомились, и никто не мог ей их сообщить… кроме, разумеется, моего отца. Более того, Лаура Лейн рассказывала обо всем этом совершенно в его манере и с его интонациями, как будто передавала от него послание, – и, как я теперь понимаю, именно так дело и обстояло. То, что ясновидящая передала мне сведения очень точно, и то, что ей неоткуда было их почерпнуть, кроме как от моего отца, и сама она знать их никак не могла, – факт. А я никогда не отрицаю факты и считаю это бессмысленным. Так что мне пришлось принять этот факт как данность. Невозможно отрицать нечто только потому, что не можешь это объяснить.

Благодаря опыту общения с Лаурой Лейн Джексон мои взгляды на спиритизм и ясновидение стали еще шире, а готовность принять истинную природу реальности и сознания – еще выше. Лаура своим ярким примером убедила меня, что в нашем земном мире есть люди, обладающие неподдельным и драгоценным даром. Они имеют доступ к подлинной информации о нас и нашей жизни, и лишать себя этой информации только из-за собственных примитивных предрассудков – это не просто глупость, а трагическая ошибка. Прежде чем сомневаться в чем-то из того, что Лаура пишет на страницах этой книги, постарайтесь осознать, что ни один человек на Земле – врач ли, философ ли, невролог ли – не располагает хоть сколько-нибудь убедительными доказательствами того, что сознание наше порождается мозгом. Мы просто не уверены, правда ли это. Более того, постоянно возникают все новые свидетельства того, что привычные для нас представления о реальности и сознании ошибочны. Точнее, традиционным воззрениям не хватает веских доказательств. Эти привычные представления не способны объяснить случаи вроде моего личного жизненного опыта с комой и странствием души или моего разговора с Лаурой Лейн и множество сходных случаев, имевших место по всему миру. Человечество долго верило, что Земля плоская, а потом установило иное. Точно так же, думаю, научное сообщество начинает понимать, что прежняя модель жизни и убеждение, будто неврология способна объяснить природу сознания, – неверны. Уже отворились врата, ведущие к более широкому пониманию сознания, и мне хочется верить, что моя книга «Рай существует» и, конечно же, книга, которую вы сейчас читаете, распахнут эти врата еще шире и человечество наконец обретет новый, верный, взгляд на сознание и бессмертие души.

Поэтому я призываю вас не цепляться за отжившие верования, а расширить свой кругозор и открыться новым знаниям. Не будьте одним из тех псевдоскептиков, которые закоснели в устарелых убеждениях и наотрез отказываются даже прислушаться к новой информации. Я, например, просто не мог позволить себе роскошь и далее придерживаться прежних убеждений – пережитое потрясение заставило меня отбросить их и отправиться на поиски нового мировоззрения. А когда я это совершил, когда узнал достаточно, чтобы не отвергать таких, как Лаура Лейн, спиритов и медиумов, – моя жизнь обогатилась и расцвела новыми красками.

Дарование Лауры Лейн Джексон – подлинное, и послание, заключенное в ее замечательной книге, перекликается с тем, что я сам стараюсь поведать миру. Мы с Лаурой знаем и хотим вам сказать одно и то же: мы все существуем и все наделены даром, который каждому из нас еще предстоит освоить в полной мере, и это прекрасный, бессмертный дар, который принесет нам куда больше радости, чем мы в силах себе представить.

Эбин Александер, доктор медицинских наук, автор книги «Рай существует»

2014 год