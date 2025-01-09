Край Саскачеван стал полноправной провинцией Канады с 1905 года. Согласно историческим записям, заселение этих земель началось еще в прошлом веке, и с 1885 по 1910 годы 450 тысяч переселенцев обосновались в южной и центральной части Саскачевана. Канадское правительство, поощряя освоение малозаселенной западной части страны, выделяло семьям поселенцев почти бесплатно большие участки земли. Тысячи семей переселялись в этот край прерий, добираясь поездами или на лошадях из восточных провинций Канады, из Соединенных Штатов, а некоторые даже из Европы, пересекая океан.

Переселенцы были разных национальностей: британцы, немцы, норвежцы, украинцы, русские и многие другие. Из Европы большими группами переселялись немцы-меннониты и русские духоборы. В первые годы все они переживали большие трудности и лишения, особенно во время долгих и суровых зим. Но неутомимый труд на плодородной земле вознаграждался огромными урожаями, и вскоре южная часть провинции Саскачеван стала заслуженно называться «всемирной житницей». Мне рассказывали о необычайно высоком урожае в 1924 году, когда после того, как все элеваторы были заполнены зерном, фермеры вынуждены были ссыпать тысячи тонн пшеницы прямо на землю.

Однако все изменилось после 1928 года, когда был собран последний хороший урожай. Затем наступила многолетняя засуха, и на протяжении четырнадцати лет фермеры во время жатвы не могли собрать даже того зерна, которое засевали весной. Летом почти каждый день проносились песчаные бури: горячий суховей поднимал вверх целые пласты почвы, засыпая сараи и зернохранилища. Высыхали колодцы, реки, озера, и людям приходилось отправляться на большие расстояния в поисках воды и пастбищ для скота. Чтобы выжить, многие семьи стали покидать свои дома и хозяйства в прериях и перебираться в города. Этот период вошел в историю Канады под названием «тяжелые тридцатые».

Павел Джелетт – 10 лет на севере – Из жизни благовестника Канады

Перевод с английского. – Elkhart, IN: Russian Gospel Ministries, 1996. – 118 с.

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