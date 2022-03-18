В содержание этой книги вошли стенограммы всех телевизионных передач с названием «Разговоры с Джемалем», выходившие на «Радио-медиаметрикс». Выпуски вёл журналист канала Олег Дружбинский. Их начали записывать в январе 2016 года и закончили в октябре. Каждую неделю Гейдар Джемаль выходил в эфир, чтобы в той или иной степени раскрыть тему, которую он сам определял для программы. К сожалению, в связи с ухудшением здоровья Гейдара Джемаля передачи прервались. В начале октября была записана последняя («Столпы традиционализма»). Она должна была иметь продолжение, но вследствие продолжительной болезни, спустя два месяца (в декабре 2016 года) Гейдар Джемаль умер.

Как-то Гейдар Джемаль выразил мысль (я был свидетелем), что такой формат и подход для написания книги ему нравится. Книгу начали составлять ещё при жизни автора, а в 2017 году издательство «Питер» выпустило ее под названием «Разговоры с Джемалем». Так получилось, что в ней отсутствовал ряд тем, поэтому было решено снова поднять весь первичный видеоматериал, переработать его и объединить для переиздания. Была проведена большая работа по восстановлению того видеоматериала, который имеется на «Радио-медиаметрикс», так как некоторые передачи имели технические сбои в звуке.

Джемаль был мыслителем невыразимого уровня.

Сам он не жил, он горел идеей, точно подтверждая высказывание классика, что «есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые — вторую». Гейдар Джахидович не был типичным пожирателем книг и знаний, он прикладывал свой ум в практической деятельности, участвовал в политике, причём в нонконформистской, острой, опасной. Делал и говорил то, о чём некоторые и помыслить-то боялись. Оттого его мысль имеет живое начало, свою перспективу в реализации. Он сам говорил, что интерес к его идеям будет только расти. И мы наблюдаем это. Пусть эта книга станет еще одним вкладом в интеллектуальную повестку и раскроет всю величину личности Джемаля, который актуален всегда. Мыслить — значит быть !

Джемаль Гейдар - Познание смыслов. Избранные беседы

Гейдар Джемаль

Москва : Эксмо, 2022. 512 с.

СЕрия "Мудрость ислама"

ISBN 978-5-04-159279-0

Джемаль Гейдар - Познание смыслов. Избранные беседы - Содержание

Предисловие