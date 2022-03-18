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Джемаль - Познание смыслов

Джемаль Гейдар - Познание смыслов. Избранные беседы
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ISLAM, Theology
В содержание этой книги вошли стенограммы всех телевизионных передач с названием «Разговоры с Джемалем», выходившие на «Радио-медиаметрикс». Выпуски вёл журналист канала Олег Дружбинский. Их начали записывать в январе 2016 года и закончили в октябре. Каждую неделю Гейдар Джемаль выходил в эфир, чтобы в той или иной степени раскрыть тему, которую он сам определял для программы. К сожалению, в связи с ухудшением здоровья Гейдара Джемаля передачи прервались. В начале октября была записана последняя («Столпы традиционализма»). Она должна была иметь продолжение, но вследствие продолжительной болезни, спустя два месяца (в декабре 2016 года) Гейдар Джемаль умер.
Как-то Гейдар Джемаль выразил мысль (я был свидетелем), что такой формат и подход для написания книги ему нравится. Книгу начали составлять ещё при жизни автора, а в 2017 году издательство «Питер» выпустило ее под названием «Разговоры с Джемалем». Так получилось, что в ней отсутствовал ряд тем, поэтому было решено снова поднять весь первичный видеоматериал, переработать его и объединить для переиздания. Была проведена большая работа по восстановлению того видеоматериала, который имеется на «Радио-медиаметрикс», так как некоторые передачи имели технические сбои в звуке.
Джемаль был мыслителем невыразимого уровня.
Сам он не жил, он горел идеей, точно подтверждая высказывание классика, что «есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые — вторую». Гейдар Джахидович не был типичным пожирателем книг и знаний, он прикладывал свой ум в практической деятельности, участвовал в политике, причём в нонконформистской, острой, опасной. Делал и говорил то, о чём некоторые и помыслить-то боялись. Оттого его мысль имеет живое начало, свою перспективу в реализации. Он сам говорил, что интерес к его идеям будет только расти. И мы наблюдаем это. Пусть эта книга станет еще одним вкладом в интеллектуальную повестку и раскроет всю величину личности Джемаля, который актуален всегда. Мыслить — значит быть !

Джемаль Гейдар - Познание смыслов. Избранные беседы

Гейдар Джемаль
Москва : Эксмо, 2022. 512 с.
СЕрия "Мудрость ислама"
ISBN 978-5-04-159279-0

Джемаль Гейдар - Познание смыслов. Избранные беседы - Содержание

Предисловие
  • Конец левой и правой идеи в современном мире
  • Обыватель и миф о «прогрессе»
  • Почему бессмысленно проектирование идеального общества ?
  • Евразийство и Атлантизм
  • Тупиковость имперской идеи в современном мире
  • Невозможность возврата в сталинизм
  • Различие «государства» и «политического общества»
  • Почему важна территория, а не народ
  • Новый интернационализм без «левых» и «правых»
  • Революционное неравенство: кто заменит пролетариат в роли «гегемона»
  • Революционное неравенство: кто заменит пролетариат в роли «гегемона» (продолжение)
  • Возможна ли свобода ?
  • Возможна ли свобода (продолжение)
  • Нечеловеческий фактор
  • Человеческий фактор
  • Человек как «часы Вселенной»
  • Гипнотическая мощь реальности
  • Обожение как универсальная цель глиняного человека
  • Боль и общество
  • Верность и предательство
  • Общение и мышление: взаимно исключающие функции
  • Что такое традиционализм ?
  • Социальная основа традиционализма
  • Столпы традиционализма
Views 443
Rating 0.8 / 5
Added 18.03.2022
Author brat Andron
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0.8/5 (2)

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