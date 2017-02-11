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Джемс - Многообразие религиозного опыта

Уильям Джемс - Многообразие религиозного опыта - Из наследия мировой психологии
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism
Религіозныя переживанія человѣка представляютъ для психолога неменьшій интересъ, чѣмъ всякое другое явленіе человѣческаго сознанія. Оставаясь въ границахъ психологіи, мы будемъ имѣть дѣло не съ религіозными ученіями и обрядами, а съ религіозными чувствами и настроеніями. Матеріаломъ для насъ послужатъ тѣ субъективныя явленія, которыя наблюдаются только на самыхъ высокихъ ступеняхъ религіознаго развитія, и поэтому мы обратимся къ религіозной литературѣ,. главнымъ образомъ къ автобіографіямъ людей, достигшихъ полнаго самосознанія.
Несмотря на интересъ, какой представляютъ происхожденіе и первыя ступени развитія какого-нибудь явленія, необходимо, — для того чтобы оцѣнить его значеніе и смыслъ во всей полнотѣ, — возможно внимательнѣе всмот-рѣться въ наиболѣе законченныя и наиболѣе полно выраженныя его формы. Поэтому самыми важными документами для насъ будутъ свидѣтельства людей, глубже другихъ ушедшихъ въ религіозную жизнь и способныхъ дать себѣ сознательный отчетъ въ своихъ идеяхъ и побужденіяхъ. Мы найдемъ ихъ какъ среди близких намъ по времени религіозныхъ писателей, такъ и среди древнихъ, которые стали классическими въ области религіозной литературы. Тѣ „человѣческіе документы", которые дадутъ намъ самый богатый матеріалъ, не завлекутъ насъ въ дебри спеціальной эрудиціи. Они всѣмъ доступны, и это обстоятельство, само собой вытекающее изъ существа нашей проблемы, вполнѣ устраняетъ тѣ затрудненія, какія могли быть вызваны недостаткомъ спеціальнаго бого-словскаго образованія у автора.

Уильям Джемс - Многообразие религиозного опыта - Из наследия мировой психологии

Москва: КомКнига, 2012 г. — 416 с.
ISBN 978-5-484-01302-9

Уильям Джемс - Многообразие религиозного опыта - Из наследия мировой психологии - Содержание

  • Предисловіе къ русскому изданію
  • Предисловіе автора
  • ЛЕКЦІЯ I Религія и неврозъ
  • ЛЕКЦІЯ ІІ Предметъ изслѣдованія
  • ЛЕКЦІЯ III Реальность невидимаго
  • ЛЕКЦІИ IV и V Религія душевнаго здоровья
  • ЛЕКЦІИ VI и VII Страждущія души
  • ЛЕКЦІЯ VIII Раздвоеніе личности
  • ЛЕКЦІЯ IX Обращение
  • ЛЕКЦІЯ X Обращение (окончаніе)
  • ЛЕКЦІИ XI, XII и XIII Святость
  • ЛЕКЦІИ XIV и XV Цѣнность святости
  • ЛЕКЦІИ XVI и XVII Мистицизмъ
  • ЛЕКЦІЯ XVIII Отношеніе философіи къ религіи
  • ЛЕКЦІЯ XIX Характерныя черты религіознаго сознанія
  • ЛЕКЦІЯ XX Выводы
  • Послѣсловіе

Уильям Джемс - Многообразие религиозного опыта - Из наследия мировой психологии - Предисловіе къ русскому изданію

Предлагаемое русской публикѣ сочиненіе Вильяма Джемса: „Многообразіе религіознаго опыта" представляетъ собою одно изъ крупнѣйшихъ явленій въ философской литературѣ послѣднихъ десятилѣтій. Обширная эрудиція автора, глубина его мысли и мастерство стиля были бы уже достаточны для того, чтобы обезпечить успѣхъ книги; но не этими только качествами объясняется тотъ глубокій интересъ, который ею вызванъ въ широкихъ кругахъ образованной публики всѣхъ культурныхъ странъ.
Послѣдователь англійскихъ позитивистовъ, рѣшительный сторонникъ эмпирическаго метода, поборникъ здраваго смысла — выступилъ въ защиту религіи, и — что всего неожиданнѣе— выступилъ именно въ качествѣ послѣдовательнаго эмпирика. Богъ философовъ былъ завуалированъ тонкимъ и хитросплетеннымъ кружевомъ умозрѣнія, и доступъ къ нему былъ затрудненъ неизощренному сознанію и жаждущему спасенія и вѣры сердцу. Богъ или боги Джемса, напротивъ, не всегда удовлетворяютъ философа раціоналиста но зато не-посредственно затрагиваютъ сокровеннѣйшія чаянія человѣческой души; не обѣщаютъ, правда, спасенія, но вселяютъ бодрящую вѣру въ его возможность. Религія Джемса борется съ суевѣріями и предразсудками не невѣжественной толпы, а сектантовъ науки, раціоналистовъ и философствующихъ теологовъ. Нельзя не признать, что для подобнаго выступленія ученому съ положеніемъ и именемъ Джемса нужна была необыкновенно чуткая и мужественная интеллектуальная совѣсть.
Жизненность и значительность идей Джемса опредѣляется тѣмъ, что въ изслѣдовании вопросовъ религіи онъ совершенно отказался отъ обычныхъ методовъ раціонализма, и основаніе своего міровоззрѣнія утвердилъ не на законахъ мышленія, а на непосредственно познаваемомъ фактѣ личнаго переживанія. Расширяя сферу душевной жизни человѣка включеніемъ въ нее области подсознательнаго, Джемсъ естественно долженъ былъ отвергнуть всѣ тѣ гносеологическія и философскія построенія, которыя исходятъ изъ элементовъ яснаго и отчетливаго логическаго сознанія. Если „я" есть принципъ, оріентирующій человѣка въ области дѣйствительности, то это „я" должно быть взято не въ отдѣльной его, сравнительно мало активной части раціональнаго сознанія, а во всей полнотѣ его сознательной и подсознательной жизни. Но въ этомъ случаѣ „сознаніе вобще", трансцендентальное „я" превращается въ безсодержательную абстракцію, и единственною мѣрою бытія остается индивидуумъ съ его мыслями, грёзами, страданіями и надеждами, таинственными обращеніями и чудесными экстазами, словомъ индивидуумъ во всей полнотѣ и во всемъ многообразіи его личныхъ переживаній. Въ психологизмѣ Джемса есть однако черта спасающая его отъ субъективизма и релятивизма. Это принципъ такъ называемаго наивнаго реализма, преобразованный существенными поправками, которыя вносятся въ него ученіемъ о доминирующей роли подсознательной (сублиминальной) сферы. Дѣйствительность соотвѣтствуетъ не только содержанію раціональнаго сознанія, но и всей совокупности сложныхъ психическихъ комплексовъ, живущихъ въ подземельи человѣческой души, лишь изрѣдка, преимущественно въ минуты острыхъ душевныхъ кризисовъ, вторгающихся въ сферу сознанія. Какъ многообразно, таинственно и богато залежами творческихъ элементовъ сумеречное сознаніе, также многообразна и полна безконечныхъ возможностей живая дѣйствительность.
Views 401
Rating 5.0 / 5
Added 11.02.2017
Author brat Warden
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (8 comments)

A
Artur 8 years ago

Классика!
Y
yowaq 9 years ago

Спасибо большое! Давно искал этот ценнейший труд Джеймса! 
T
Tov 9 years ago

Похоже что не на Эсхатосе :-(
E
ecbantonkom 9 years ago

Есть несколько современных переизданий с новой орфографией.
Y
yowaq 9 years ago

Одно даже этого года :-) 

http://academ-pro.ru/index.php?id_product=942&controller=product&id_lang=7
E
esxatos 9 years ago

Это еще покупать да кому-то еще мучиться надо... 
T
Tov 9 years ago

Опыт - ценнейшая вещь. Спасибо за книгу! Жаль, что присутствуют старые буквы.
E
esxatos 9 years ago

Есть уже и современное издание 2017 года.

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