Дженкинс - Краткая история Европы
Крутые скалистые утесы мыса Сан-Висенте на побережье Португалии образуют юго-западную оконечность Европы. Здесь солнце на закате тонет в водах Атлантики; и первые европейцы верили, что тут находится край земли. День за днем они наблюдали, как единственный источник тепла и света гаснет в океане, чтобы утром родиться вновь. Не припомню места, которое лучше гармонировало бы с этим мифом. По ту сторону бесплодных скал не видно ничего, кроме бескрайнего моря; по эту - расстилается континент, который захлестывают неспокойные волны истории.
Европа - это, прежде всего, скромных размеров полуостров, с северо-запада прилепившийся к Азии. От берегов Португалии он тянется на север - до Арктики, на юг - до Средиземного моря и на восток - до Кавказа и Уральских гор, где на обочине дороги стоит металлический знак, отмечающий приблизительную границу. В Европе нет пустынь, а крупная горная гряда только одна - Альпы. В основном это плодородная аллювиальная равнина под милостивым небом. Здесь живет 750 млн человек, что более чем в два раза превышает численность населения США.
Европа не вправе претендовать на превосходство над другими агломерациями народов. Они могут поспорить с ней по размеру, уровню развития и процветания. Период ее имперского владычества в конце II тысячелетия н. э. был ярким, но недолгим. Однако своеобразие Европы и ее военное превосходство, энергия и экономическая мощь, научный талант и культурный потенциал отводят ей особое место в истории человечества. Даже сегодня, в период сравнительного упадка, она остается центром притяжения для беженцев, мигрантов, студентов и путешественников со всего мира.
Саймон Дженкинс - Краткая история Европы
«Альпина Диджитал», 2018. - 302 с.
ISBN 978-5-00-139553-9
Саймон Дженкинс - Краткая история Европы - Содержание
Карты
Введение
1
Перед рассветом: первые европейцы
Зарождение и распространение эгейской культуры
Персидские войны и возвышение Афин
Золотой век Афин
Пелопоннесские войны
Эпоха Александра Македонского
2
Рождение республики
Первая Пуническая война
Рождение империи
Юлий Цезарь
Возвышение Октавиана Августа
Август, император
Тиберий и зарождение христианства
Династия Антонинов: империя в зените
Кризис III века
3
Константин Великий и Византия
Гунны, готы и вандалы
Аттила и крах империи
Хлодвиг и Теодорих
Юстиниан и Велизарий
4
Григорий Великий
Персия и ислам
Карл Мартелл и Пипин Короткий
Карл Великий
Верденский договор
5
Викинги идут
Венгры и Оттон Великий
Владимир и становление Руси
Норманны остепеняются
Великий раскол
Вильгельм - завоеватель Англии
Генрих IV и борьба за инвеституру
6
Первый Крестовый поход
Второй Крестовый поход
Генрих II и Бекет
Барбаросса и Третий Крестовый поход
Иннокентий III и Четвертый Крестовый поход
Четвертый Латеранский собор против Великой хартии вольностей
7
Фридрих II
Золотая Орда
Генрих IV и рождение парламента
Бонифаций VIII и Авиньонское папство
Столетняя война
Черная смерть и Уиклиф
Великий западный раскол
8
Сигизмунд: конец Авиньонского папства
Азенкур: победа Англии - поражение Англии
Конец Великого раскола
Падение Константинополя
Россия и Третий Рим
9
Возрождение
Изабелла, Фердинанд и Колумб
Медичи, Савонарола и папа Борджиа
Укрепление династий: Испания и Австрия
Мартин Лютер и Вормсский рейхстаг
10
Генрих VIII Английский
Франциск Французский, Карл Испанский
Аугсбургский рейхстаг и контрреформация
Тридентский собор
Аугсбургский религиозный мир и смерть Карла V
11
Варфоломеевская ночь
Великая армада
Париж стоит мессы
Тридцатилетняя война
Вестфальский мир
Гражданская война в Англии
Анна Австрийская и Фронда
12
Восход «короля-Солнца»
Франко-голландская война
Приход к власти Вильгельма Оранского
Девятилетняя война
Война за испанское наследство
Утрехтский мирный договор
Начало правления Ганноверов в Британии
Карл Шведский
Петр Великий
13
Войны за польское и австрийское наследство
Просвещение
Семилетняя война
Американская война за независимость
Людовик XVI и Франция на краю гибели
14
Восстание вспыхивает
Революция: реакция Европы
Революция: от террора до коллапса
Возвышение Бонапарта
От первого консула до императора
15
Властелин Европы
Трафальгар и Аустерлиц
Россия и Пруссия
Пиренейская война
Москва. Развязка
16
Финал: Наполеон и Ватерлоо
Решения Венского конгресса
Итоги Венского конгресса: европейский концерт
Джинн в бутылке: колеблющиеся 1820-е
1830-й - год революционных неудач
Очень британская революция: 1832 год
17
Зарождение идеологии
Революционный год: 1848
Реакция и контрреволюция
Новый немецкий мертворожденный
Торжество реакции
Крымская война
18
Италия возрождающаяся
Отто фон Бисмарк
Бисмарк и Австрия
Бисмарк и Франция
Бисмарк и Берлинский конгресс
Апогей эпохи империй
Fin de Siecle[23]
19
Проба сил
Пошатнувшийся мир
Военная истерия
Окопная война
Революция в России
Поворотный пункт
Версальский договор
20
Отголоски Версальского договора
Стремление к миру
Дух Локарно
Крах, рецессия и неуверенность
Политика умиротворения и дорога к Мюнхену
21
Германия делает первый ход
Ось восходящая
Перелом
Первые шаги к урегулированию
22
Послевоенное восстановление и переустройство
Континент раскалывается
Новая Германия
Венгрия и Суэц
Западная Европа: от объединения до союза
1960-е: от кризиса до разрядки
«Вторая холодная война»
Исчезновение «железного занавеса»
23
Конец истории?
Новая Германия, новая Европа
Восхождение Путина к власти
Кризис кредитования
Окрепшая Россия
Старые неприятности возвращаются
Эпилог
Хронология
От автора
Дополнительная литература
Меня умиляет то ли ошибка переводчиков, то ли описка редакторов: "Европа - это, прежде всего, скромных размеров полуостров" - ну да, совсем такой скромненький полуостров... Может, огромный?