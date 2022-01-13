Крутые скалистые утесы мыса Сан-Висенте на побережье Португалии образуют юго-западную оконечность Европы. Здесь солнце на закате тонет в водах Атлантики; и первые европейцы верили, что тут находится край земли. День за днем они наблюдали, как единственный источник тепла и света гаснет в океане, чтобы утром родиться вновь. Не припомню места, которое лучше гармонировало бы с этим мифом. По ту сторону бесплодных скал не видно ничего, кроме бескрайнего моря; по эту - расстилается континент, который захлестывают неспокойные волны истории.

Европа - это, прежде всего, скромных размеров полуостров, с северо-запада прилепившийся к Азии. От берегов Португалии он тянется на север - до Арктики, на юг - до Средиземного моря и на восток - до Кавказа и Уральских гор, где на обочине дороги стоит металлический знак, отмечающий приблизительную границу. В Европе нет пустынь, а крупная горная гряда только одна - Альпы. В основном это плодородная аллювиальная равнина под милостивым небом. Здесь живет 750 млн человек, что более чем в два раза превышает численность населения США.

Европа не вправе претендовать на превосходство над другими агломерациями народов. Они могут поспорить с ней по размеру, уровню развития и процветания. Период ее имперского владычества в конце II тысячелетия н. э. был ярким, но недолгим. Однако своеобразие Европы и ее военное превосходство, энергия и экономическая мощь, научный талант и культурный потенциал отводят ей особое место в истории человечества. Даже сегодня, в период сравнительного упадка, она остается центром притяжения для беженцев, мигрантов, студентов и путешественников со всего мира.

Саймон Дженкинс - Краткая история Европы

«Альпина Диджитал», 2018. - 302 с.

ISBN 978-5-00-139553-9

Саймон Дженкинс - Краткая история Европы - Содержание

Карты

Введение

1

Перед рассветом: первые европейцы

Зарождение и распространение эгейской культуры

Персидские войны и возвышение Афин

Золотой век Афин

Пелопоннесские войны

Эпоха Александра Македонского

2

Рождение республики

Первая Пуническая война

Рождение империи

Юлий Цезарь

Возвышение Октавиана Августа

Август, император

Тиберий и зарождение христианства

Династия Антонинов: империя в зените

Кризис III века

3

Константин Великий и Византия

Гунны, готы и вандалы

Аттила и крах империи

Хлодвиг и Теодорих

Юстиниан и Велизарий

4

Григорий Великий

Персия и ислам

Карл Мартелл и Пипин Короткий

Карл Великий

Верденский договор

5

Викинги идут

Венгры и Оттон Великий

Владимир и становление Руси

Норманны остепеняются

Великий раскол

Вильгельм - завоеватель Англии

Генрих IV и борьба за инвеституру

6

Первый Крестовый поход

Второй Крестовый поход

Генрих II и Бекет

Барбаросса и Третий Крестовый поход

Иннокентий III и Четвертый Крестовый поход

Четвертый Латеранский собор против Великой хартии вольностей

7

Фридрих II

Золотая Орда

Генрих IV и рождение парламента

Бонифаций VIII и Авиньонское папство

Столетняя война

Черная смерть и Уиклиф

Великий западный раскол

8

Сигизмунд: конец Авиньонского папства

Азенкур: победа Англии - поражение Англии

Конец Великого раскола

Падение Константинополя

Россия и Третий Рим

9

Возрождение

Изабелла, Фердинанд и Колумб

Медичи, Савонарола и папа Борджиа

Укрепление династий: Испания и Австрия

Мартин Лютер и Вормсский рейхстаг

10

Генрих VIII Английский

Франциск Французский, Карл Испанский

Аугсбургский рейхстаг и контрреформация

Тридентский собор

Аугсбургский религиозный мир и смерть Карла V

11

Варфоломеевская ночь

Великая армада

Париж стоит мессы

Тридцатилетняя война

Вестфальский мир

Гражданская война в Англии

Анна Австрийская и Фронда

12

Восход «короля-Солнца»

Франко-голландская война

Приход к власти Вильгельма Оранского

Девятилетняя война

Война за испанское наследство

Утрехтский мирный договор

Начало правления Ганноверов в Британии

Карл Шведский

Петр Великий

13

Войны за польское и австрийское наследство

Просвещение

Семилетняя война

Американская война за независимость

Людовик XVI и Франция на краю гибели

14

Восстание вспыхивает

Революция: реакция Европы

Революция: от террора до коллапса

Возвышение Бонапарта

От первого консула до императора

15

Властелин Европы

Трафальгар и Аустерлиц

Россия и Пруссия

Пиренейская война

Москва. Развязка

16

Финал: Наполеон и Ватерлоо

Решения Венского конгресса

Итоги Венского конгресса: европейский концерт

Джинн в бутылке: колеблющиеся 1820-е

1830-й - год революционных неудач

Очень британская революция: 1832 год

17

Зарождение идеологии

Революционный год: 1848

Реакция и контрреволюция

Новый немецкий мертворожденный

Торжество реакции

Крымская война

18

Италия возрождающаяся

Отто фон Бисмарк

Бисмарк и Австрия

Бисмарк и Франция

Бисмарк и Берлинский конгресс

Апогей эпохи империй

Fin de Siecle[23]

19

Проба сил

Пошатнувшийся мир

Военная истерия

Окопная война

Революция в России

Поворотный пункт

Версальский договор

20

Отголоски Версальского договора

Стремление к миру

Дух Локарно

Крах, рецессия и неуверенность

Политика умиротворения и дорога к Мюнхену

21

Германия делает первый ход

Ось восходящая

Перелом

Первые шаги к урегулированию

22

Послевоенное восстановление и переустройство

Континент раскалывается

Новая Германия

Венгрия и Суэц

Западная Европа: от объединения до союза

1960-е: от кризиса до разрядки

«Вторая холодная война»

Исчезновение «железного занавеса»

23

Конец истории?

Новая Германия, новая Европа

Восхождение Путина к власти

Кризис кредитования

Окрепшая Россия

Старые неприятности возвращаются

Эпилог

Хронология

От автора

Дополнительная литература