Дженнингс - Размышления над Книгой Екклесиаста

Однако есть еще один момент, на который стоило бы обратить более пристальное внимание, чем на саму книгу, в силу его важности и сильных нападок современных скептиков: это авторство Книги Екклесиаста. Начнем с самой сильной позиции нападок на авторство Соломона — нападок словесной критики. Авторство Соломона оспаривается, поскольку большое количество слов, найденных в этой книге, встречается также повсюду у авторов периода после изгнания (например, у Даниила или Неемии). Из этого делается вывод, что автор этой книги также должен был жить после изгнания.

Было бы неприятно рассматривать это в деталях, но, к счастью, это не является необходимостью ввиду малочисленной еврейской литературы современников Соломона, которая имеет дело с другими темами и идеями и требует другого характера слов. Не надо быть специалистом, чтобы понять, что любой аргумент, развитый из этих идей, должен приниматься с большой осторожностью. Более того, все аргументы против авторства Соломона оборачиваются против тех, кто ими пользуется.

Как прячутся в тени подножия гор, пока вершины сияют на утреннем солнце, так же должна быть заметна высокая личность мудрого царя Израиля в сравнении с языком его ближних. Когда это было нужно, он употреблял слова, которые не использовались в повседневной речи до того времени, пока горе, плен и стыд не сделали свое дело в народе под карающей рукой Бога, наделившего многочисленными дарами нашего мудрого и славного автора.

Итак, аргумент Зёклера (Zockler) относительно того, что «многочисленные арамаизмы (слова сирийского происхождения) в книге являются одним из вернейших признаков периода после изгнания», на самом деле оборачивается против него. Если бы все эти арамаизмы отсутствовали, мы могли бы поставить под сомнение широкую известность, образованность, славный разум автора, ибо о нем написано: «И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов востока и всей мудрости Египтян. Он был мудрее всех людей» (3 Цар. 4:30-31).

Конечно, Соломон показывает, что он знаком не только с еврейскими словами, и использует иностранные слова тогда, когда это может послужить его цели, — только это подсказывает нам здравый смысл. Нет доказательств того, что сами слова относятся к более позднему периоду. Христианские филологи исследовали их тщательно одно за другим и, как минимум, так же осознанно, как и их оппоненты. В результате они поназывают нам, что эти слова, хотя и не встречаются в разговорном еврейском языке, все же широко использовались в соседнем персидском языке или в языковой семье сирийского и халдейского языков, куда входит и еврейский язык.

Вердикт беспристрастности не может быть доказан. Конечно, если нет других аргументов, кроме использования слов, чтобы отрицать авторство Соломона в книге Екклесиаста. Следующий способ аргументации нам более близок, поскольку это уже не столько вопрос науки, сколько просто разумного распознавания. Время и пространство не позволяют мне показать детально все высказывания, мысли и идеи книги, которые приводятся в качестве невозможных для царя Соломона. Тем не менее, я покажу самые яркие из них. В тексте книги я встретился с аргументом, выводимым из слов первой главы: «Я был царем» (см. Еккл. 1:12).

Теперь я прошу моих читателей обратить на это внимание. Зёклер (Zockler) пишет: «Он говорит о себе, что возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде него над Иерусалимом. Это явно показывает, что автор не является историческим царем Соломоном». В самом деле! Если мои читатели могут оценить силу такого аргумента, они сделают больше, чем могу я.

То, что автор хочет, чтобы его слова имели полную силу, чтобы его опыт имел вес опыта всесторонне одаренного человека, испытывающего всякую вещь под солнцем, принимается «по беспристрастном исследовании» за явное доказательство, что именно этот всесторонне одаренный человек не был автором! Призыв к свободе от предубеждений на фоне таких рассуждений кажется весьма нелепым. И вновь, «то, что говорится в тексте Еккл. 7:10 о порочности времен, имеет мало общего с периодом Соломона, самого блистательного и процветающего в истории Израиля».

Это еще один милый пример рационалистичной «свободы от предубеждений»! Почему же в стихе Еккл. 7:10 говорится, что «порочность времен» никак не соответствует славе правления Соломона? «Не говори: «Отчего это прежние дни были лучше нынешних?» Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом». И это — доказательство «порочности времен»! Но ведь это не доказательство, а знак, самая суть всей книги: усталое, неудовлетворенное, пустое сердце бедного человека смотрит в будущее или в прошлое в поисках удовлетворения, которое сегодняшний день не может ему дать «под солнцем».

Фредерик Чарльз Дженнингс - Размышления над Книгой Екклесиаста, или Старые стенания и новые песни

