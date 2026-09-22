Дженнингс - Всемирная миссия Бога
Учебный курс «Всемирная миссия Бога» представляет собой фундаментальное богословское исследование, прочитанное доктором Нельсоном Дженнингсом в Богословской семинарии Ковенант и призванное укоренить понимание миссии в целостном библейском откровении. Главная цель курса заключается в том, чтобы переориентировать мышление верующих от узкопрагматического восприятия благовестия к грандиозной панораме Божьего искупительного замысла, пронизывающего Священное Писание от книги Бытие до книги Откровение. Преподаватель последовательно ведёт учащихся от ветхозаветных заветных обетований и Великого поручения Христа к истории распространения Церкви как непрестанного перевода Евангелия на языки различных культур, знакомя их с межкультурной коммуникацией, контекстуализацией, городской миссией и партнёрством всемирного Тела Христова.
Центральные богословские прозрения курса раскрывают концепцию Missio Dei — миссии как суверенного дела Самого Триединого Бога, Который призывает Свой народ стать соучастником Его вселенского замысла. Дженнингс последовательно предостерегает от этноцентризма и культурного патернализма, связывая подлинное миссионерское служение не с человеческим могуществом и техническим превосходством, а со смирением, крестом и действием Святого Духа. Тем самым курс стремится помочь Церкви выйти как из культурной изоляции, так и из некритического копирования чужих миссионерских моделей, сохраняя одновременно верность Писанию и открытость всемирному Телу Христову.
Дженнингс Дж. Нельсон – Всемирная миссия Бога – Курс Богословской семинарии Ковенант
Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 241 с. — (Открытая кафедра : серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Дженнингс Дж. Нельсон – Всемирная миссия Бога – Содержание
О преподавателе
О курсе
Лекция 1. Введение и подход к изучению всемирной миссии Бога
Молитва, знакомство и требования к курсу
Обзор обязательной и рекомендуемой литературы
Цель курса и богословское определение всемирной миссии
Задачи курса и место миссиологии в богословском образовании
Лекция 2. Глобальное христианство
Демографический сдвиг и исторические фазы
Осмысление опыта глобальной Церкви и преодоление изоляционизма
Преодоление миссионерского патернализма
Недостигнутые народы и окно 10/40
Суверенный промысел Божий, организованная миссия и рассеяние
Призвание миссионера и кросс-культурное служение
Уилберт Шенк и кризис традиционных миссионерских институтов
Лекция 3. Мотивы миссии и принимающая сторона
Контекстуальность систематического богословия
Чистые и нечистые мотивы миссионерского служения
Ламин Санне и первостепенное значение принимающей стороны
Переводимость Евангелия и достоинство родного языка
Динамическая эквивалентность и культурное многообразие
Общее откровение и поиск имён Бога
Sola Scriptura и освобождение Библии от культурной монополии
Книга Ионы и взаимное обогащение Тела Христова
Заветное богословие, Царство Божье и миссионерская природа Писания
Лекция 4. История как перевод и Великое поручение
Христианская история как перевод
Универсальное и партикулярное в богословии
Эндрю Уоллс: Воплощение как перевод
Туземный и страннический принципы
Великое поручение и ученичество народов
Культура и разновидности миссии
Лекция 5. Языково-культурные контексты Нового Завета
Кросс-культурное мышление
Культурные различия между миром Нового Завета и современностью
Новый Завет как мультикультурный миссионерский документ
Герменевтика и миссия
Американская культура и американские христиане во всемирной миссии
Лекция 6. Культуры, христианство и другие религии
Американское измерение всемирного миссионерского движения
Политические и культурные вызовы XX–XXI веков
Новые религиозные движения и независимые церкви глобального Юга
Универсальное и партикулярное в богословии
Контекстуализация и ортодоксия
Богословские подходы к мировым религиям
Лекция 7. Ранняя Церковь, Европа и Азия
Пятидесятница и многовекторное распространение Церкви
Рим, Восток и Африка
Христианство раннего Средневековья и вызов ислама
Миссия к славянам
Кирилл и Мефодий и вопрос контекстуализации
Апостол Фома и Церковь Востока
Лекция 8. Азия, Африка и материальные ресурсы в миссии
Историческое многообразие христианства в Азии
Христианство в Африке: древние истоки и коренные инициативы
Работорговля, колониализм и африканское христианство
Самуэль Кроутер
Богатство и материальные ресурсы в миссии
Лекция 9. Богослужение, контекстуализация и христология
Регулятивный принцип поклонения и культурное многообразие
Вестминстерское исповедание и церковный порядок
Исторические и современные формы богослужения
Небесное поклонение и Христос как Предстоятель хвалы
Музыка, пожертвования и культурные формы поклонения
Христология и контекстуализация
Никея и Халкидон в межкультурном диалоге
Текст, контекст и различение ереси
Лекция 10. Контекстуализация, модерные империи и конец «христианского мира»
Христос-Победитель и Христос Распятый
Сюсаку Эндо и японский опыт
Кросс-культурный богословский диалог
Хакодате и конфессионализм под имперскими флагами
Christendom: от Константина до Вестфальского мира
Россия и соперничество европейских держав
Святитель Николай Японский
Русско-японская война
Деколонизация и кризис парадигмы Christendom
Патриотизм, война и свидетельство Церкви
Лекция 11. Модерные миссии: Латинская Америка и глобальные горизонты
Католическая экспансия 1500–1800 годов
Лас Касас, Франциск Ксаверий и Маттео Риччи
Патронато Реал и колониальные миссионерские структуры
Рост протестантизма и пятидесятничества
Контекстуализация богослужения
Теология освобождения и Misión Integral
Джон Элиот, Дэвид Брейнерд и Хадсон Тейлор
Missio Dei и миссиология XX века
Ральф Винтер и эпохи модернистской миссии
Секулярная Европа и миссия во Франции
Лекция 12. Модерные миссии: стратегии, поместная церковь и Царство Божье
Исторические модели христианской экспансии
Эндрю Уоллс и серийный рост христианства
Генри Венн, Руфус Андерсон и принцип «трёх самостояний»
Роль женщин в миссионерском движении
Метод Невиуса и корейское пробуждение
Роланд Аллен и апостольский метод Павла
Диаспора и миграция
Современные миссионерские агентства
Божий суверенитет и стратегическое планирование
Богатство, технологии и служение «словом и делом»
Лекция 13. Деньги, технологии и парадигма недостигнутых народов
Материальное неравенство в миссии
Джонатан Бонк о миссиях и деньгах
Богатство, аскетизм и христианское потребление
Искусство не только давать, но и принимать
Поддержка национальных служителей и отправка иностранных миссионеров
Великое поручение и полнота Божьей миссии
Недостигнутые народы и «миссиология завершения»
Сильные стороны и технократические опасности парадигмы UPG
Лекция 14. Социальные вопросы, культурный шок и космическая экклесиология
Благовестие и социальные вопросы
Царство Божье и единство «слова и дела»
Исторические корни дуализма
Культурный шок и сокрушение прежнего «я»
Обратный культурный шок
Язык и духовное очищение
«Человек на 150%»
Христианство в Корее и Японии
Модернизация и вестернизация
Богословие креста Косуке Коямы
Экклесиология и миссия
Лекция 15. Евангелие, секулярный Запад и вселенская миссия
Что такое Евангелие и опасность редукционизма
Корпоративное и культурное измерение богословия Павла
Оправдание верой и вселенское единство
Многоэтническая поместная община
Северная Америка, Западный мир и Деяния 1:8
Конец Christendom и состояние диаспоры
Модерн, постмодерн и одиночество
Голос христианства двух третей мира
Ветхий Завет, Конфуций и культурное наследие
Лекция 16. Городская миссия, расовое примирение и служение в Сент-Луисе
Любовь Божья как квалификация к городскому служению
Исаия и примирение народов
Библейская справедливость
Исаия 58 и социальное измерение Царства
Демография глобального мегаполиса
Многоэтническое поклонение
Служение в Сент-Луисе
Воплощённое присутствие
Служение на «языках сердца»
Конфликт поколений и однородные церкви
Лекция 17. Современные реалии, полицентричное христианство и лидерство в миссии
Либерализм и евангеликализм в XX веке
Всемирный совет церквей и Лозаннское движение
Голос глобального Юга и целостная миссия
Конец конфессиональных монополий
Пятидесятническое движение и богословский диалог
Сети служения и конец модели «Запад учит остальных»
Эндрю Уоллс и преодоление европоцентризма
Новая эпоха всемирной миссии
Страдающая Церковь
Полифония вселенской Церкви
Лидерство во всемирной миссии Бога
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