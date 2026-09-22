Дженнингс - Всемирная миссия Бога

Учебный курс «Всемирная миссия Бога» представляет собой фундаментальное богословское исследование, прочитанное доктором Нельсоном Дженнингсом в Богословской семинарии Ковенант и призванное укоренить понимание миссии в целостном библейском откровении. Главная цель курса заключается в том, чтобы переориентировать мышление верующих от узкопрагматического восприятия благовестия к грандиозной панораме Божьего искупительного замысла, пронизывающего Священное Писание от книги Бытие до книги Откровение. Преподаватель последовательно ведёт учащихся от ветхозаветных заветных обетований и Великого поручения Христа к истории распространения Церкви как непрестанного перевода Евангелия на языки различных культур, знакомя их с межкультурной коммуникацией, контекстуализацией, городской миссией и партнёрством всемирного Тела Христова.

Центральные богословские прозрения курса раскрывают концепцию Missio Dei — миссии как суверенного дела Самого Триединого Бога, Который призывает Свой народ стать соучастником Его вселенского замысла. Дженнингс последовательно предостерегает от этноцентризма и культурного патернализма, связывая подлинное миссионерское служение не с человеческим могуществом и техническим превосходством, а со смирением, крестом и действием Святого Духа. Тем самым курс стремится помочь Церкви выйти как из культурной изоляции, так и из некритического копирования чужих миссионерских моделей, сохраняя одновременно верность Писанию и открытость всемирному Телу Христову.

Дженнингс Дж. Нельсон – Всемирная миссия Бога – Курс Богословской семинарии Ковенант

Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 241 с. — (Открытая кафедра : серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Дженнингс Дж. Нельсон – Всемирная миссия Бога – Содержание

О преподавателе

О курсе

Лекция 1. Введение и подход к изучению всемирной миссии Бога Молитва, знакомство и требования к курсу

Обзор обязательной и рекомендуемой литературы

Цель курса и богословское определение всемирной миссии

Задачи курса и место миссиологии в богословском образовании Лекция 2. Глобальное христианство Демографический сдвиг и исторические фазы

Осмысление опыта глобальной Церкви и преодоление изоляционизма

Преодоление миссионерского патернализма

Недостигнутые народы и окно 10/40

Суверенный промысел Божий, организованная миссия и рассеяние

Призвание миссионера и кросс-культурное служение

Уилберт Шенк и кризис традиционных миссионерских институтов Лекция 3. Мотивы миссии и принимающая сторона Контекстуальность систематического богословия

Чистые и нечистые мотивы миссионерского служения

Ламин Санне и первостепенное значение принимающей стороны

Переводимость Евангелия и достоинство родного языка

Динамическая эквивалентность и культурное многообразие

Общее откровение и поиск имён Бога

Sola Scriptura и освобождение Библии от культурной монополии

Книга Ионы и взаимное обогащение Тела Христова

Заветное богословие, Царство Божье и миссионерская природа Писания Лекция 4. История как перевод и Великое поручение Христианская история как перевод

Универсальное и партикулярное в богословии

Эндрю Уоллс: Воплощение как перевод

Туземный и страннический принципы

Великое поручение и ученичество народов

Культура и разновидности миссии Лекция 5. Языково-культурные контексты Нового Завета Кросс-культурное мышление

Культурные различия между миром Нового Завета и современностью

Новый Завет как мультикультурный миссионерский документ

Герменевтика и миссия

Американская культура и американские христиане во всемирной миссии Лекция 6. Культуры, христианство и другие религии Американское измерение всемирного миссионерского движения

Политические и культурные вызовы XX–XXI веков

Новые религиозные движения и независимые церкви глобального Юга

Универсальное и партикулярное в богословии

Контекстуализация и ортодоксия

Богословские подходы к мировым религиям Лекция 7. Ранняя Церковь, Европа и Азия Пятидесятница и многовекторное распространение Церкви

Рим, Восток и Африка

Христианство раннего Средневековья и вызов ислама

Миссия к славянам

Кирилл и Мефодий и вопрос контекстуализации

Апостол Фома и Церковь Востока Лекция 8. Азия, Африка и материальные ресурсы в миссии Историческое многообразие христианства в Азии

Христианство в Африке: древние истоки и коренные инициативы

Работорговля, колониализм и африканское христианство

Самуэль Кроутер

Богатство и материальные ресурсы в миссии Лекция 9. Богослужение, контекстуализация и христология Регулятивный принцип поклонения и культурное многообразие

Вестминстерское исповедание и церковный порядок

Исторические и современные формы богослужения

Небесное поклонение и Христос как Предстоятель хвалы

Музыка, пожертвования и культурные формы поклонения

Христология и контекстуализация

Никея и Халкидон в межкультурном диалоге

Текст, контекст и различение ереси Лекция 10. Контекстуализация, модерные империи и конец «христианского мира»

Христос-Победитель и Христос Распятый

Сюсаку Эндо и японский опыт

Кросс-культурный богословский диалог

Хакодате и конфессионализм под имперскими флагами

Christendom: от Константина до Вестфальского мира

Россия и соперничество европейских держав

Святитель Николай Японский

Русско-японская война

Деколонизация и кризис парадигмы Christendom

Патриотизм, война и свидетельство Церкви

Лекция 11. Модерные миссии: Латинская Америка и глобальные горизонты

Католическая экспансия 1500–1800 годов

Лас Касас, Франциск Ксаверий и Маттео Риччи

Патронато Реал и колониальные миссионерские структуры

Рост протестантизма и пятидесятничества

Контекстуализация богослужения

Теология освобождения и Misión Integral

Джон Элиот, Дэвид Брейнерд и Хадсон Тейлор

Missio Dei и миссиология XX века

Ральф Винтер и эпохи модернистской миссии

Секулярная Европа и миссия во Франции

Лекция 12. Модерные миссии: стратегии, поместная церковь и Царство Божье

Исторические модели христианской экспансии

Эндрю Уоллс и серийный рост христианства

Генри Венн, Руфус Андерсон и принцип «трёх самостояний»

Роль женщин в миссионерском движении

Метод Невиуса и корейское пробуждение

Роланд Аллен и апостольский метод Павла

Диаспора и миграция

Современные миссионерские агентства

Божий суверенитет и стратегическое планирование

Богатство, технологии и служение «словом и делом»

Лекция 13. Деньги, технологии и парадигма недостигнутых народов

Материальное неравенство в миссии

Джонатан Бонк о миссиях и деньгах

Богатство, аскетизм и христианское потребление

Искусство не только давать, но и принимать

Поддержка национальных служителей и отправка иностранных миссионеров

Великое поручение и полнота Божьей миссии

Недостигнутые народы и «миссиология завершения»

Сильные стороны и технократические опасности парадигмы UPG

Лекция 14. Социальные вопросы, культурный шок и космическая экклесиология

Благовестие и социальные вопросы

Царство Божье и единство «слова и дела»

Исторические корни дуализма

Культурный шок и сокрушение прежнего «я»

Обратный культурный шок

Язык и духовное очищение

«Человек на 150%»

Христианство в Корее и Японии

Модернизация и вестернизация

Богословие креста Косуке Коямы

Экклесиология и миссия

Лекция 15. Евангелие, секулярный Запад и вселенская миссия

Что такое Евангелие и опасность редукционизма

Корпоративное и культурное измерение богословия Павла

Оправдание верой и вселенское единство

Многоэтническая поместная община

Северная Америка, Западный мир и Деяния 1:8

Конец Christendom и состояние диаспоры

Модерн, постмодерн и одиночество

Голос христианства двух третей мира

Ветхий Завет, Конфуций и культурное наследие

Лекция 16. Городская миссия, расовое примирение и служение в Сент-Луисе

Любовь Божья как квалификация к городскому служению

Исаия и примирение народов

Библейская справедливость

Исаия 58 и социальное измерение Царства

Демография глобального мегаполиса

Многоэтническое поклонение

Служение в Сент-Луисе

Воплощённое присутствие

Служение на «языках сердца»

Конфликт поколений и однородные церкви

Лекция 17. Современные реалии, полицентричное христианство и лидерство в миссии