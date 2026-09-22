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Дженнингс - Всемирная миссия Бога

Дженнингс - Всемирная миссия Бога
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Religious Studies Atheism
Series Открытая кафедра (24 books)

Учебный курс «Всемирная миссия Бога» представляет собой фундаментальное богословское исследование, прочитанное доктором Нельсоном Дженнингсом в Богословской семинарии Ковенант и призванное укоренить понимание миссии в целостном библейском откровении. Главная цель курса заключается в том, чтобы переориентировать мышление верующих от узкопрагматического восприятия благовестия к грандиозной панораме Божьего искупительного замысла, пронизывающего Священное Писание от книги Бытие до книги Откровение. Преподаватель последовательно ведёт учащихся от ветхозаветных заветных обетований и Великого поручения Христа к истории распространения Церкви как непрестанного перевода Евангелия на языки различных культур, знакомя их с межкультурной коммуникацией, контекстуализацией, городской миссией и партнёрством всемирного Тела Христова.

Центральные богословские прозрения курса раскрывают концепцию Missio Dei — миссии как суверенного дела Самого Триединого Бога, Который призывает Свой народ стать соучастником Его вселенского замысла. Дженнингс последовательно предостерегает от этноцентризма и культурного патернализма, связывая подлинное миссионерское служение не с человеческим могуществом и техническим превосходством, а со смирением, крестом и действием Святого Духа. Тем самым курс стремится помочь Церкви выйти как из культурной изоляции, так и из некритического копирования чужих миссионерских моделей, сохраняя одновременно верность Писанию и открытость всемирному Телу Христову.

Дженнингс Дж. Нельсон – Всемирная миссия Бога – Курс Богословской семинарии Ковенант

Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 241 с. — (Открытая кафедра : серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Дженнингс Дж. Нельсон – Всемирная миссия Бога – Содержание

  • О преподавателе

  • О курсе

  1. Лекция 1. Введение и подход к изучению всемирной миссии Бога

    • Молитва, знакомство и требования к курсу

    • Обзор обязательной и рекомендуемой литературы

    • Цель курса и богословское определение всемирной миссии

    • Задачи курса и место миссиологии в богословском образовании

  2. Лекция 2. Глобальное христианство

    • Демографический сдвиг и исторические фазы

    • Осмысление опыта глобальной Церкви и преодоление изоляционизма

    • Преодоление миссионерского патернализма

    • Недостигнутые народы и окно 10/40

    • Суверенный промысел Божий, организованная миссия и рассеяние

    • Призвание миссионера и кросс-культурное служение

    • Уилберт Шенк и кризис традиционных миссионерских институтов

  3. Лекция 3. Мотивы миссии и принимающая сторона

    • Контекстуальность систематического богословия

    • Чистые и нечистые мотивы миссионерского служения

    • Ламин Санне и первостепенное значение принимающей стороны

    • Переводимость Евангелия и достоинство родного языка

    • Динамическая эквивалентность и культурное многообразие

    • Общее откровение и поиск имён Бога

    • Sola Scriptura и освобождение Библии от культурной монополии

    • Книга Ионы и взаимное обогащение Тела Христова

    • Заветное богословие, Царство Божье и миссионерская природа Писания

  4. Лекция 4. История как перевод и Великое поручение

    • Христианская история как перевод

    • Универсальное и партикулярное в богословии

    • Эндрю Уоллс: Воплощение как перевод

    • Туземный и страннический принципы

    • Великое поручение и ученичество народов

    • Культура и разновидности миссии

  5. Лекция 5. Языково-культурные контексты Нового Завета

    • Кросс-культурное мышление

    • Культурные различия между миром Нового Завета и современностью

    • Новый Завет как мультикультурный миссионерский документ

    • Герменевтика и миссия

    • Американская культура и американские христиане во всемирной миссии

  6. Лекция 6. Культуры, христианство и другие религии

    • Американское измерение всемирного миссионерского движения

    • Политические и культурные вызовы XX–XXI веков

    • Новые религиозные движения и независимые церкви глобального Юга

    • Универсальное и партикулярное в богословии

    • Контекстуализация и ортодоксия

    • Богословские подходы к мировым религиям

  7. Лекция 7. Ранняя Церковь, Европа и Азия

    • Пятидесятница и многовекторное распространение Церкви

    • Рим, Восток и Африка

    • Христианство раннего Средневековья и вызов ислама

    • Миссия к славянам

    • Кирилл и Мефодий и вопрос контекстуализации

    • Апостол Фома и Церковь Востока

  8. Лекция 8. Азия, Африка и материальные ресурсы в миссии

    • Историческое многообразие христианства в Азии

    • Христианство в Африке: древние истоки и коренные инициативы

    • Работорговля, колониализм и африканское христианство

    • Самуэль Кроутер

    • Богатство и материальные ресурсы в миссии

  9. Лекция 9. Богослужение, контекстуализация и христология

    • Регулятивный принцип поклонения и культурное многообразие

    • Вестминстерское исповедание и церковный порядок

    • Исторические и современные формы богослужения

    • Небесное поклонение и Христос как Предстоятель хвалы

    • Музыка, пожертвования и культурные формы поклонения

    • Христология и контекстуализация

    • Никея и Халкидон в межкультурном диалоге

    • Текст, контекст и различение ереси

  10. Лекция 10. Контекстуализация, модерные империи и конец «христианского мира»

  • Христос-Победитель и Христос Распятый

  • Сюсаку Эндо и японский опыт

  • Кросс-культурный богословский диалог

  • Хакодате и конфессионализм под имперскими флагами

  • Christendom: от Константина до Вестфальского мира

  • Россия и соперничество европейских держав

  • Святитель Николай Японский

  • Русско-японская война

  • Деколонизация и кризис парадигмы Christendom

  • Патриотизм, война и свидетельство Церкви

  1. Лекция 11. Модерные миссии: Латинская Америка и глобальные горизонты

  • Католическая экспансия 1500–1800 годов

  • Лас Касас, Франциск Ксаверий и Маттео Риччи

  • Патронато Реал и колониальные миссионерские структуры

  • Рост протестантизма и пятидесятничества

  • Контекстуализация богослужения

  • Теология освобождения и Misión Integral

  • Джон Элиот, Дэвид Брейнерд и Хадсон Тейлор

  • Missio Dei и миссиология XX века

  • Ральф Винтер и эпохи модернистской миссии

  • Секулярная Европа и миссия во Франции

  1. Лекция 12. Модерные миссии: стратегии, поместная церковь и Царство Божье

  • Исторические модели христианской экспансии

  • Эндрю Уоллс и серийный рост христианства

  • Генри Венн, Руфус Андерсон и принцип «трёх самостояний»

  • Роль женщин в миссионерском движении

  • Метод Невиуса и корейское пробуждение

  • Роланд Аллен и апостольский метод Павла

  • Диаспора и миграция

  • Современные миссионерские агентства

  • Божий суверенитет и стратегическое планирование

  • Богатство, технологии и служение «словом и делом»

  1. Лекция 13. Деньги, технологии и парадигма недостигнутых народов

  • Материальное неравенство в миссии

  • Джонатан Бонк о миссиях и деньгах

  • Богатство, аскетизм и христианское потребление

  • Искусство не только давать, но и принимать

  • Поддержка национальных служителей и отправка иностранных миссионеров

  • Великое поручение и полнота Божьей миссии

  • Недостигнутые народы и «миссиология завершения»

  • Сильные стороны и технократические опасности парадигмы UPG

  1. Лекция 14. Социальные вопросы, культурный шок и космическая экклесиология

  • Благовестие и социальные вопросы

  • Царство Божье и единство «слова и дела»

  • Исторические корни дуализма

  • Культурный шок и сокрушение прежнего «я»

  • Обратный культурный шок

  • Язык и духовное очищение

  • «Человек на 150%»

  • Христианство в Корее и Японии

  • Модернизация и вестернизация

  • Богословие креста Косуке Коямы

  • Экклесиология и миссия

  1. Лекция 15. Евангелие, секулярный Запад и вселенская миссия

  • Что такое Евангелие и опасность редукционизма

  • Корпоративное и культурное измерение богословия Павла

  • Оправдание верой и вселенское единство

  • Многоэтническая поместная община

  • Северная Америка, Западный мир и Деяния 1:8

  • Конец Christendom и состояние диаспоры

  • Модерн, постмодерн и одиночество

  • Голос христианства двух третей мира

  • Ветхий Завет, Конфуций и культурное наследие

  1. Лекция 16. Городская миссия, расовое примирение и служение в Сент-Луисе

  • Любовь Божья как квалификация к городскому служению

  • Исаия и примирение народов

  • Библейская справедливость

  • Исаия 58 и социальное измерение Царства

  • Демография глобального мегаполиса

  • Многоэтническое поклонение

  • Служение в Сент-Луисе

  • Воплощённое присутствие

  • Служение на «языках сердца»

  • Конфликт поколений и однородные церкви

  1. Лекция 17. Современные реалии, полицентричное христианство и лидерство в миссии

  • Либерализм и евангеликализм в XX веке

  • Всемирный совет церквей и Лозаннское движение

  • Голос глобального Юга и целостная миссия

  • Конец конфессиональных монополий

  • Пятидесятническое движение и богословский диалог

  • Сети служения и конец модели «Запад учит остальных»

  • Эндрю Уоллс и преодоление европоцентризма

  • Новая эпоха всемирной миссии

  • Страдающая Церковь

  • Полифония вселенской Церкви

  • Лидерство во всемирной миссии Бога

Views 49
Rating 5.0 / 5
Added 22.09.2026
Author zealot
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5.0/5 (2)

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