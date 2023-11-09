Ви наповнюєте мене побожним трепетом.

Так, саме ви. Я знаю, що це, напевне, важко читати, але саме так я думаю.

Як я можу сказати таке, якщо навіть не знаю вас? Завдяки простому факту, що ви живете – тут і тепер. Ви виграли в лотереї життя, мій друже.

І ваші шанси в цій лотереї досить таки приголомшливі. Приблизно сім мільярдів до одного. Це означає, що у світі живе приблизно 6 999 999 999 людей, які не є вами. Це досить багато народу. І жодна особа не може думати так, як ви, і відчувати тих самих емоцій, що й ви. Чи коли-небудь ви намагалися уявити собі, що означає бути іншою особою? Тобто дійсно покинути своє тіло та відчути те, що ваш дядько Ленні відчуває в будь-який момент часу? Вам це не до снаги. Можливо, це одна з причин, чому у світі стільки розбрату. Нам справді не так уже й просто уявити собі, що значить опинитися на місці іншої людини, або зрозуміти, чому хтось поводиться так чи так. Можливо, якби ми могли мінятися час від часу тілом, розумом і душею, то були би добрішими і терплячішими одне до одного. Можливо.

Однак є і добрі новини: ви унікальні. Єдині у своєму роді. Це дивовижно. У вас більше шансів виграти мільйон доларів, аніж бути собою.

Хоч що робить кожна людина, їй все одно належить головна роль в історії світу. І зазвичай вона про це не знає. (Пауло Коельо, «Алхімік»)

Тож я можу вас привітати. Якщо ви читаєте цю книжку, це означає, що ви живі. Навіть якщо ви не відчуваєте, що живі, навіть якщо знемагаєте від болю, навіть якщо пригнічені або цілковито самотні, у вас є життя. Просто тут і просто тепер у вас є життя. Незалежно від того, що люди вам кажуть або як до вас ставляться, незалежно від вашої раси, статі, здоров’я, соціального статусу, незалежно від того, чи ви зеленоокі або безногі і чи у вас двічі зламаний ніс, як у людей на картинах Пікассо, – ви наділені серцем і душею. Ці два аспекти того, ким ви є – серце й душа, – діють, як протилежні полюси батареї. Як тільки ви приєднаєте ці полюси до мети – байдуже, чи це лише дихання або плач, щоб привернути батьківську увагу, перший крок у житті або добрі результати на іспитах, вміння танцювати або бажання стати добрим батьком, – відразу замкнеться електричний ланцюг. Це потужний зв’язок; життя творче вже за самою своєю природою. Життя творить немовлят, прекрасне мистецтво, натхненну музику, енергійний танець, захопливу прозу, задумливу поезію. Сім’ї, спільноти і дружні стосунки з’являються завдяки чуду спільного життя. Коли життя зустрічається з іншим життям, виникає зміна, іноді на краще, а іноді й на гірше. Як написав психолог Карл Юнґ: «Зустріч двох особистостей нагадує контакт двох хімічних субстанцій: якщо відбувається реакція, то трансформуються обидві».

Дженсен Ґері - Мікрозміни - Перемінюйте своє життя крок за кроком

Пер. з англ. О. Гладкий. – Львів : Свічадо, 2023. – 120 с.

ISBN 978-966-938-632-8

Дженсен Ґері – Мікрозміни – Зміст

Будьте великими в малому

1. Мікрозміни

2. Пам’ятайте, хто ви

3. Поспіть

4. Вчіться у своїх ворогів

5. Складіть список важливих справ

6. Плекайте ентузіазм

7. Будьте досить відважні, щоб не мати власної думки

8. Спостерігайте за спостерігачем

9. Нехай молитва буде простою

10. Як кілька малих слів можуть змінити життя

42 мікрозміни, що змінять ваше життя на краще

Мікрозміна за 28 днів

Подяка

Про автора