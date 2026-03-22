Дженсен - Откровение

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Theology, Educational
Series Контуры христианского богословия (7 books)

Но вместо этого ко мне было проявлено бесконечное терпение и милосердие, за которые я весьма благодарен. Последним главой богословского отдела издательства IVP был Филип Дьюс, который был настолько же любезен со мной, как и его предшественники Дэвид Кингдон и Марк Смит.

Как автор, я обязан поблагодарить и многих других людей. Я хочу выразить благодарность студентам и преподавателям Богословского университета Мура в Сиднее и Богословского университета Оак Хилл в Лондоне, где впервые прозвучали многие мои идеи.

Я осознаю недостатки этой книги, но глубоко убежден в истинности ее центрального тезиса: что Бог окончательно открыл себя в Евангелии Господа Иисуса Христа. Ему да будет честь и хвала!

Питер Дженсен, ноябрь 2001 г.

Питер Дженсен - Откровение

серия «Контуры христианского богословия»

П. Дженсен ; под ред. Дж. Брея ; пер. с англ. Е. Устиновича.

Минск : «Позитив-центр», 2018. — 360 с.

Перевод осуществлен по изданию:

The Revelation of God

Contours of Christian Theology by Peter Jensen

Inter-Varsity Press P.O. Box 1400, Downers Grove, IL 60515-1426 First published 2002

ISBN 978-0-8308-1538-8 (англ.).

ISBN 978-985-7193-18-9 (рус).

Питер Дженсен - Откровение - Содержание

  • Предисловие к серии

  • Предисловие

  • Введение

  • 1. Евангелие как откровение

  • 2. Суть Евангелия

  • 3. Евангелие и познание Бога

  • 4. Евангелие как модель откровения

  • 5. Откровение и человеческий опыт

  • 6. Евангелие и религиозный опыт

  • 7. Авторитет Писания

  • 8. Природа Писания

  • 9. Чтение Писания

  • 10. Евангелие и Дух

  • 11. Современное откровение

  • Для дальнейшего чтения

  • Именной указатель

  • Библейский указатель

