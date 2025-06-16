Дженсон Крістен - Добрі картинки погані картинки

Я дуже щаслива, що можу нарешті представити вам друге видання «Добрих картинок, поганих картинок!» Серед важливих змін, які я внесла в основний текст, - оновлення наукових фактів та зміцнення аргументів проти порнографії. Також я додала рубрику «Поговорімо разом!» наприкінці кожного розділу, яка допоможе вашій дитині поглибити та закріпити знання. Частину «Поради для батьків та опікунів» було повністю переписано на основі моїх найкращих порад протягом останніх років вивчення проблеми та відгуків від батьків і професіоналів. Урешті дизайн та верстку книжки покращено, щоби полегшити читання, а обкладинку - оновлено, щоб акцентувати популярність мобільних гаджетів. Пропоную також кілька чудових порад про те, як ліпше використовувати це видання! 1. Рухайтесь у своєму темпі. Можете читати по розділу за один раз або ж усю книжку відразу - вибір за вами та вашою дитиною. Але заохочую не забувати, що коли доходить до теми захисту дітей від порнографії, то це не може відбуватися за сценарієм «поговорили один раз і забули». 2. Заохочуйте до запитань. Обговорення запитань із рубрики «Поговорімо разом!» після кожного розділу допоможе вашій дитині поглибити розуміння матеріалу. Звичайно ж, у дітей можуть часто виникати якісь запитання, і деякі з них бувають цікавенькі! Якщо вони вводять вас у ступор, завжди можна сказати: «Це дуже хороше запитання! Дай мені трішки подумати, і я відповім тобі». Тоді можна відвідати наш блог DefendYoungMinds.com та пошукати там відповіді на найскладніші запитання! 3. Використовуйте свої історії та звичні для вас слова. Не бійтеся розширювати аналогії, наведені у книжці, або використовуйте історії з вашої сім’ї, щоб дитина краще зрозуміла ідею. Ця книжка є вашим знаряддям, і лише вам вирішувати, як найкраще ним користуватись! 4. Зберігайте спокій. Якщо дитина розкаже вам про свій досвід із порнографією, зробіть глибокий вдих та вислухайте її. Сприймайте це як знак довіри та можливість дізнатись (можливо, після кількох розмов), як багато ваша дитина бачила, де це було та з ким. 5. Завантажте безкоштовний постер CAN DO PLAN (план ЗМОЖУ), відвідавши DefendYoungMinds. com/Recources. А також не пропустіть рубрику Поради для батьків та опікунів у кінці цієї книжки.

Дженсон Крістен - Добрі картинки погані картинки

Як уберегти дітей від порнографії

пер. з англ. C. Пецюх. - Львів : Свічадо, 2021. - 56 с.

ISBN 978-966-938-502-4

Дженсон Крістен - Добрі картинки погані картинки - Зміст

Розділ 1. Що таке порнографія?

Розділ 2. Що таке залежність?

Розділ 3. Мій почуттєвий мозок

Розділ 4. Мій мислячий мозок

Розділ 5. Два мізки працюють разом

Розділ 6. Центр атракції у моєму мозку

Розділ 7. Як порнографія заманює мій мозок у пастку залежности

Розділ 8. План ЗМОЖУ для мислячого мозку

Розділ 9. Я можу врятуватися від отрути порнографії

Словник важливих термінів

Поради для батьків та опікунів

Більше знарядь для захисту дітей!