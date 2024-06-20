Джент, Джим - Поместная церковь - Божий план для планеты Земля

Это книга о поместной церкви: о замысле и программе Бога по исполнению Его работы в этом мире. Без сомнения, у Бога есть чудесный план, чудесная программа, касающаяся Его семьи; у Него есть и определенная программа для гражданских властей; однако Он будет проводить Свою работу в мире не иначе как через Свою церковь.

Эта книга написана, если можно так выразиться, «на передовой», ее автор — занятый пастор, у которого — множество обязанностей. Она никоим образом не претендует на литературное совершенство. Она написана активным проповедником, который убежден в библейских основаниях того, что пишет, и просто делится с вами некоторыми вещами, обязательными для всех верующих.

Это не сложный богословский трактат, а книга, написанная для обыкновенных средних христиан. Эта книга не исчерпывает своей темы; она представляет собой лишь ведро воды из безбрежного океана откровения Божьего о Его церкви.

Я молю о том, чтобы эта книга: помогла новообращенным двигаться в верном направлении; побудила верующих осознать первостепенную важность церкви; воспитала библейское отношение к поместной церкви среди студентов высших христианских учебных заведений и библейских колледжей и вдохновила на изучение Библии и библейскую проповедь о «столпе и утверждении истины».

Моя задача — помочь верующим приобрести библейские взгляды на церковь, поэтому я отступаю в сторону и предоставляю слово Библии.

* * *

Все члены новозаветной церкви были спасены. Они знали, что им прощены все грехи. Когда Петр проповедовал перед Корнилием, который стал первым обращенным язычником, он говорил о прощении грехов через Иисуса Христа. Деяния 10:43: «О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Павел, проповедуя в Галатии, тоже говорил о прощении грехов: «Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение грехов...» (Деян. 13:38).

НАСУЩНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

В Библии ясно говорится о том, как отчаянно нуждается каждый человек в прощении грехов. Нам всем нужно прощение, потому что все мы — беспомощные грешники, не имеющие никакой надежды. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23) — так оценил всех нас Бог. Библия не говорит, что все грешны одинаково; однако Библия учит, что все мы — грешники.

БЕСЦЕННОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Прощение — это драгоценное благословение, его нельзя купить. Его невозможно было бы купить, даже владея всеми деньгами мира. Мы можем быть прощены только благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Матфея 26:28: «Ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Ефесянам 1:7: «...в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов...» Основание прощения — кровь Иисуса Христа. Иисус Христос умер на кресте, чтобы нам были прощены все наши грехи.

Джент, Джим - Поместная церковь - Божий план для планеты Земля

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2002. — 155 с.

ISBN 5-7454-0613-5.

Джент, Джим - Поместная церковь – Содержание

ЧАСТЬ I. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

1. Члены новозаветной церкви были спасены (Они знали о своем прощении)

2. Члены новозаветной церкви были крещены (Они крестились, погружаясь в воду)

3. Члены новозаветной церкви преданно соблюдали Вечерю Господню (Это не было вопросом личного предпочтения)

4. Новозаветная церковь была молящейся церковью (Они на самом деле молились!)

5. Члены новозаветной церкви были чисты (Они вели непорочную жизнь среди скверны мира)

6. Члены новозаветной церкви держались особняком (Зачем отделяться от либеральной церкви?)

7. Члены новозаветной церкви были понимающими (В них был очевиден дух христоподобия)

8. В новозаветной церкви пастыри обладали духовностью, а диаконы — устойчивостью (Не все пригодны для служения)

9. Члены новозаветной церкви были «ловцами человеков» (Личное благовестие каждого члена)

10. Члены новозаветной церкви были готовы благовествовать (Идти в мир и проповедовать всем Благую Весть)

11. Членов новозаветной церкви преследовали (Быть христианином опасно!)

ЧАСТЬ II. ВАЖНОСТЬ

12. Первостепенное значение поместной церкви (Божественный институт)

13. Поместная церковь: единственный Божий план для планеты Земля (Апостолы основывали церкви и ничего более)

Часть III. Обязанности

14. Определение членов церкви (Членство в церкви — от людей или от Бога?)

15. Члены новозаветной церкви были верны (Является ли неверность грехом?)

16. Члены новозаветной церкви были щедры (Должны ли мы совершать пожертвования?)

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А Хронологический список всех упоминаний слова церковь (ekklesia) в Новом Завете (75 раз)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Хронологический список всех упоминаний слова церкви (ekklesias) в Новом Завете (37 раз)

ПРИЛОЖЕНИЕ В Слово собрание (ekklesia) в Новом Завете

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ЗАМЕЧАНИЕ К КНИГЕ ДЕЯНИЙ 7:38

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Как неразумно пытаться исполнять волю Господа без участия Духа Святого!

ПРИЛОЖЕНИЕ Е «Фессалоникская церковь». 1 Фессалоникийцам 1:6-10

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Церковь по 1 Фессалоникийцам

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЦЕРКОВЬАНТИОХИИ. ДЕЯНИЯ 13:1-4

ПРИЛОЖЕНИЕ И ЦЕРКОВЬ СМИРНЫ: ПРЕДАННАЯ И ВОЗНАГРАЖДЕННАЯ ЧТО ЗА ЦЕРКОВЬ ОТКРОВЕНИЕ 2:8-11

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕКРЕТ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗВЕСТЕН КАЖДОМУ ЧЛЕНУ ЦЕРКВИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Л Сперджен о несовершенной церкви

ПРИЛОЖЕНИЕ М Церковное воспитание

ПРИЛОЖЕНИЕ Н Поместная церковь — уникальное установление и представительство Бога

ПРИЛОЖЕНИЕ О Чрезвычайная важность Иисуса Христа

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