Джент, Джим - Поместная церковь - Божий план для планеты Земля

Джент - Поместная церковь
Это книга о поместной церкви: о замысле и программе Бога по исполнению Его работы в этом мире. Без сомнения, у Бога есть чудесный план, чудесная программа, касающаяся Его семьи; у Него есть и определенная программа для гражданских властей; однако Он будет проводить Свою работу в мире не иначе как через Свою церковь.
Эта книга написана, если можно так выразиться, «на передовой», ее автор — занятый пастор, у которого — множество обязанностей. Она никоим образом не претендует на литературное совершенство. Она написана активным проповедником, который убежден в библейских основаниях того, что пишет, и просто делится с вами некоторыми вещами, обязательными для всех верующих.
Это не сложный богословский трактат, а книга, написанная для обыкновенных средних христиан. Эта книга не исчерпывает своей темы; она представляет собой лишь ведро воды из безбрежного океана откровения Божьего о Его церкви.
Я молю о том, чтобы эта книга: помогла новообращенным двигаться в верном направлении; побудила верующих осознать первостепенную важность церкви; воспитала библейское отношение к поместной церкви среди студентов высших христианских учебных заведений и библейских колледжей и вдохновила на изучение Библии и библейскую проповедь о «столпе и утверждении истины».
Моя задача — помочь верующим приобрести библейские взгляды на церковь, поэтому я отступаю в сторону и предоставляю слово Библии.
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Все члены новозаветной церкви были спасены. Они знали, что им прощены все грехи. Когда Петр проповедовал перед Корнилием, который стал первым обращенным язычником, он говорил о прощении грехов через Иисуса Христа. Деяния 10:43: «О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Павел, проповедуя в Галатии, тоже говорил о прощении грехов: «Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение грехов...» (Деян. 13:38).
НАСУЩНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В Библии ясно говорится о том, как отчаянно нуждается каждый человек в прощении грехов. Нам всем нужно прощение, потому что все мы — беспомощные грешники, не имеющие никакой надежды. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23) — так оценил всех нас Бог. Библия не говорит, что все грешны одинаково; однако Библия учит, что все мы — грешники.
БЕСЦЕННОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Прощение — это драгоценное благословение, его нельзя купить. Его невозможно было бы купить, даже владея всеми деньгами мира. Мы можем быть прощены только благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Матфея 26:28: «Ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Ефесянам 1:7: «...в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов...» Основание прощения — кровь Иисуса Христа. Иисус Христос умер на кресте, чтобы нам были прощены все наши грехи.
Джент, Джим - Поместная церковь - Божий план для планеты Земля
Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2002. — 155 с.
ISBN 5-7454-0613-5.
Джент, Джим - Поместная церковь – Содержание
ЧАСТЬ I. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ
- 1. Члены новозаветной церкви были спасены (Они знали о своем прощении)
- 2. Члены новозаветной церкви были крещены (Они крестились, погружаясь в воду)
- 3. Члены новозаветной церкви преданно соблюдали Вечерю Господню (Это не было вопросом личного предпочтения)
- 4. Новозаветная церковь была молящейся церковью (Они на самом деле молились!)
- 5. Члены новозаветной церкви были чисты (Они вели непорочную жизнь среди скверны мира)
- 6. Члены новозаветной церкви держались особняком (Зачем отделяться от либеральной церкви?)
- 7. Члены новозаветной церкви были понимающими (В них был очевиден дух христоподобия)
- 8. В новозаветной церкви пастыри обладали духовностью, а диаконы — устойчивостью (Не все пригодны для служения)
- 9. Члены новозаветной церкви были «ловцами человеков» (Личное благовестие каждого члена)
- 10. Члены новозаветной церкви были готовы благовествовать (Идти в мир и проповедовать всем Благую Весть)
- 11. Членов новозаветной церкви преследовали (Быть христианином опасно!)
ЧАСТЬ II. ВАЖНОСТЬ
- 12. Первостепенное значение поместной церкви (Божественный институт)
- 13. Поместная церковь: единственный Божий план для планеты Земля (Апостолы основывали церкви и ничего более)
Часть III. Обязанности
- 14. Определение членов церкви (Членство в церкви — от людей или от Бога?)
- 15. Члены новозаветной церкви были верны (Является ли неверность грехом?)
- 16. Члены новозаветной церкви были щедры (Должны ли мы совершать пожертвования?)
ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ А Хронологический список всех упоминаний слова церковь (ekklesia) в Новом Завете (75 раз)
- ПРИЛОЖЕНИЕ Б Хронологический список всех упоминаний слова церкви (ekklesias) в Новом Завете (37 раз)
- ПРИЛОЖЕНИЕ В Слово собрание (ekklesia) в Новом Завете
- ПРИЛОЖЕНИЕ Г ЗАМЕЧАНИЕ К КНИГЕ ДЕЯНИЙ 7:38
- ПРИЛОЖЕНИЕ Д Как неразумно пытаться исполнять волю Господа без участия Духа Святого!
- ПРИЛОЖЕНИЕ Е «Фессалоникская церковь». 1 Фессалоникийцам 1:6-10
- ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Церковь по 1 Фессалоникийцам
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЦЕРКОВЬАНТИОХИИ. ДЕЯНИЯ 13:1-4
- ПРИЛОЖЕНИЕ И ЦЕРКОВЬ СМИРНЫ: ПРЕДАННАЯ И ВОЗНАГРАЖДЕННАЯ ЧТО ЗА ЦЕРКОВЬ ОТКРОВЕНИЕ 2:8-11
- ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕКРЕТ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗВЕСТЕН КАЖДОМУ ЧЛЕНУ ЦЕРКВИ
- ПРИЛОЖЕНИЕ Л Сперджен о несовершенной церкви
- ПРИЛОЖЕНИЕ М Церковное воспитание
- ПРИЛОЖЕНИЕ Н Поместная церковь — уникальное установление и представительство Бога
- ПРИЛОЖЕНИЕ О Чрезвычайная важность Иисуса Христа
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