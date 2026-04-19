Заповіт Господа нашого Ісуса Христа
Ця книга представляє перший повний український переклад «Заповіту Господа нашого Ісуса Христа» (Testamentum Domini) — унікальної пам'ятки ранньохристиянської літератури IV–V століть. Видання підготовлене відомим літургістом о. Василем Рудейком і вийшло у львівському видавництві «Свічадо» у 2026 році.
Пам'ятка належить до жанру «церковних постанов» (як Дідахе чи Апостольські постанови), але вирізняється тим, що подається не від імені апостолів, а як пряме об'явлення воскреслого Христа. Текст є незамінним джерелом для вивчення того, як формувалися богослужіння, церковна ієрархія та християнська архітектура на Сході (зокрема в Сирії).
Упорядкування та переклад: о. Василь Рудейко. — Львів: Свічадо, 2026. — 96 с. — (Серія «Джерела Християнського Сходу»).
ISBN 978-617-8643-30-0
ISBN 978-966-395-199-7 (серія)
Заповіт Господа нашого Ісуса Христа - Зміст
Апокаліптичний вступ (Кн. 1, розд. 1–18): Христос відкриває апостолам ознаки кінця часів. Цікаво, що серед слухачів згадуються і жінки: Марта, Марія та Соломія.
Церковний устрій та ієрархія: Докладні правила рукоположення єпископів, пресвітерів та дияконів. Окрему увагу приділено особливим чинам, таким як «вдови, що сидять попереду», іповідники та дівственники.
Християнська архітектура (Розд. 19): Один із найдавніших описів ідеального храму. Текст регламентує наявність трьох входів (символ Трійці), окремих місць для чоловіків і жінок, баптистерію та навіть «дому для оглашенних».
Літургійне життя: Тексти молитов Євхаристії (анафори), опис таїнств хрещення та миропомазання, а також добове коло молитов (нічні та денні часи).
Соціальне служіння: Правила управління церковним майном, опіка над хворими, прийом подорожніх та порядок поховання.
