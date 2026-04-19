Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Заповіт Господа нашого Ісуса Христа

Download
Огляд книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, History
Series Джерела Християнського Сходу (2 books)

Ця книга представляє перший повний український переклад «Заповіту Господа нашого Ісуса Христа» (Testamentum Domini) — унікальної пам'ятки ранньохристиянської літератури IV–V століть. Видання підготовлене відомим літургістом о. Василем Рудейком і вийшло у львівському видавництві «Свічадо» у 2026 році.

Пам'ятка належить до жанру «церковних постанов» (як Дідахе чи Апостольські постанови), але вирізняється тим, що подається не від імені апостолів, а як пряме об'явлення воскреслого Христа. Текст є незамінним джерелом для вивчення того, як формувалися богослужіння, церковна ієрархія та християнська архітектура на Сході (зокрема в Сирії).

Упорядкування та переклад: о. Василь Рудейко. — Львів: Свічадо, 2026. — 96 с. — (Серія «Джерела Християнського Сходу»).
ISBN 978-617-8643-30-0
ISBN 978-966-395-199-7 (серія)

Заповіт Господа нашого Ісуса Христа - Зміст

  • Апокаліптичний вступ (Кн. 1, розд. 1–18): Христос відкриває апостолам ознаки кінця часів. Цікаво, що серед слухачів згадуються і жінки: Марта, Марія та Соломія.

  • Церковний устрій та ієрархія: Докладні правила рукоположення єпископів, пресвітерів та дияконів. Окрему увагу приділено особливим чинам, таким як «вдови, що сидять попереду», іповідники та дівственники.

  • Християнська архітектура (Розд. 19): Один із найдавніших описів ідеального храму. Текст регламентує наявність трьох входів (символ Трійці), окремих місць для чоловіків і жінок, баптистерію та навіть «дому для оглашенних».

  • Літургійне життя: Тексти молитов Євхаристії (анафори), опис таїнств хрещення та миропомазання, а також добове коло молитов (нічні та денні часи).

  • Соціальне служіння: Правила управління церковним майном, опіка над хворими, прийом подорожніх та порядок поховання.

Added 19.04.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

