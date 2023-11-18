Джеймс, Фридман – Когда горюют дети

Книга Джона В. Джеймса и Рассела Фридмана «Когда горюют дети» посвящена тому, как дети переживают различные виды утрат и как взрослые могут помочь им справиться с болью и растерянностью. Авторы рассматривают горе ребёнка как естественную эмоциональную реакцию на потерю и объясняют, почему детям особенно важно получить поддержку и понимание в такие моменты.

В книге подробно рассматриваются ситуации, с которыми сталкиваются многие семьи: смерть близкого человека, развод родителей, утрата домашнего питомца, переезд или другие серьёзные изменения в жизни ребёнка. Авторы объясняют, как дети разных возрастов воспринимают потерю и какие реакции могут проявляться в их поведении.

Особое внимание уделяется практическим рекомендациям для родителей, учителей и воспитателей. Книга помогает понять, как говорить с детьми о сложных темах, как поддерживать их эмоционально и как помочь им выразить свои чувства.

Издание будет полезно родителям, педагогам, психологам и всем взрослым, которые хотят научиться бережно поддерживать детей в период переживания утраты.

Джон В. Джеймс и Рассел Фридман – Когда горюют дети - Пособие для взрослых: как помочь детям пережить смерть близкого, развод родителей, смерть домашнего питомца, переезд и другие утраты

Пер. с англ. – М.: Издательство «Ученик», Издатель ИП Михеев В. В., 2023. — 304 с.

ISBN: 978-5-6050181-0-0

Джон В. Джеймс и Рассел Фридман – Когда горюют дети – Содержание

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Предисловие

Вступление

Сначала наденьте кислородную маску себе

Кто мы? И почему написали эту книгу?

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ОБЕЗЬЯНКА ВИДИТ - ОБЕЗЬЯНКА ДЕЛАЕТ

Почему вы читаете эту книгу?

ГЛАВА 1. В чем проблема и чья это проблема? В чем проблема? - Так что же такое скорбь? - Очевидные и скрытые потери - Никогда не сравнивайте утраты - Лечит не время, а действия - Нормальная и естественная реакция - Как вы ведете себя в стрессовой ситуации - Что отделяет проблему от ее решения? Шесть основных мифов

ГЛАВА 2. Первый миф: не расстраивайся! Без печали нет радости - Трогательно, но опасно - Мы не преувеличиваем - Чья ответственность?

ГЛАВА 3. Второй миф: найди замену Все отношения уникальны - Украденный велосипед - Детские игрушки: выброшены, но не забыты - Пришло время ближе познакомиться с Лесли и больше узнать о дорогих сердцу вещах - Последствия

Глава 4. Третий миф: горюй в одиночестве Ложь, пронизывающая поколения - Горюй в одиночестве. Рассмотрим убеждение повнимательнее - Почему люди горюют в одиночестве? - Нормально ли бывать в одиночестве? - Другие убеждения — другие результаты - Подведем предварительные итоги

ГЛАВА 5. Четвертый миф: будь сильным Минуточку. Это еще не все... - «Сильный» или искренний — выбирать вам!

ГЛАВА 6. Пятый миф: займи себя чем-то Опасная иллюзия - Важная психологическая защита - Когда чувства человека не услышаны, он снова и снова говорит о своей боли - Наконец-то услышана

ГЛАВА 7. Шестой миф: время лечит Скорбящие на работе и в школе - Никто не может определять сроки для горюющих



ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ОТ ГОРЯ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ

ГЛАВА 8. В поисках «той самой» книги Поиски Джона продолжаются

ГЛАВА 9. Что такое незавершенное горе? Чувство незавершенности могут вызвать только негативные события?

ГЛАВА 10. Помочь можно только тем, кто готов принять помощь Легче заполнить пустой сосуд - Уроки подводного плавания с аквалангом - Важный переход - Безграничная способность - Маленькими шажками - Если ваши дети старше, не отчаивайтесь - Мы уже достаточно знаем?

ГЛАВА 11. Источники кратковременного облегчения Вы знаете, о чем переживает ваш ребенок? - Источники кратковременного облегчения не помогают - Подведем итоги



ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. НА ПУТИ К ЧУВСТВУ ЗАВЕРШЕННОСТИ

Что значит завершить?

ГЛАВА 12. Переосмысление отношений Переосмысление отношений происходит само собой - Кто первый? - Собирайте плоды, когда они созрели

ГЛАВА 13. Примеры из жизни Устами младенца глаголет истина, или прощай, ХОМЯЧОК - Любая потеря значима - Смерть домашнего питомца - Хаотичные воспоминания

ГЛАВА 14. Как помочь детям переосмыслить отношения Можно спать в кровати или нет - Помните про кипящий чайник

ГЛАВА 15. Список значимых событий Дети и их питомцы. Вспоминаем события и чувства - Список значимых событий. Смерть домашнего питомца

ГЛАВА 16. Что делать дальше Преобразуем обнаруженные мысли и чувства в составляющие восстановления

ГЛАВА 17. Составляющие восстановления Сначала извинения - Извинения перед живыми людьми - Извинения перед людьми, которые умерли - Чувство завершенности, а не манипуляция - Должны ли родители извиняться? - Не время лечит раны, а действия

ГЛАВА 18. Составляющие восстановления Прощение - Прощение — это действие, а не чувство

ГЛАВА 19. Составляющие восстановления Значимые мысли и чувства - Для всех ли значимо одно и то же? - Некоторые значимые мысли и чувства должны сопровождаться прощением - Теплые воспоминания - Подведем итоги

ГЛАВА 20. Смерть человека Как переосмыслить отношения с теми, кто умер - Смерть дедушки или бабушки - Уникальность — вот что важно - «Менее чем любимый» человек - Сложные отношения - Список значимых событий. Родственники или близкие друзья - Подведем итоги. Этого достаточно? - Прежде чем двинуться дальше, мы хотим вас поблагодарить



ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ. ОТ ОСОЗНАНИЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

ГЛАВА 21. Продолжать жаловаться или освободиться? Жалобы — тяжелое бремя - Искаженные воспоминания - Преимущества свободы

ГЛАВА 22. Конечная цель — чувство завершенности «Шлёпа»

ГЛАВА 23. Высказать, завертить и попрощаться Как написать письмо - Абсолютно разные, но полностью одинаковые

ГЛАВА 24. Такие близкие отношения Список значимых событий - Похороны, поминки и другие мероприятия - События, происходящие после смерти близкого - Завершающее письмо Аманды Нане

ГЛАВА 25. Еще одно письмо Письмо Джеффри - Когда всплывают новые воспоминания - Сестры Джеффри - Подведем ИТОГИ



ПЯТАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ УТРАТЫ

Переезд и развод

ГЛАВА 26. Первый большой переезд Перемены в жизни

ГЛАВА 27. Чего делать не нужно Переезд

ГЛАВА 28. Развод Лесли: развод моих родителей

ГЛАВА29. Плохие новости «Как гром среди ясного неба», или «все к тому и шло» - Чей развод? - Множественные утраты - Иногда нам везет - Не пытайтесь исправить чувства - Не путайте облегчение с чувством завершенности - Мотивы благородные, а дети все равно страдают - Главные вопросы - Все дело в уникальности - Смещение внимания - Необходимость занять чью-то сторону - Дети иногда винят себя - Что вы можете сделать, чтобы помочь? - Последнее слово за Лесли



ШЕСТАЯ ЧАСТЬ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГЛАВА 30. Страшное слово Иллюзия защищенности - Будьте честными - Иногда мир откатывается назад - Как поговорить с ребенком о смерти - Любопытство подталкивает к обучению

ГЛАВА 31. Эвфемизм + метафора = заблуждение

ГЛАВА 32. Четыре свадьбы и похороны? Сорок пять лет спустя



Пришло время попрощаться

Анкета

Слова благодарности

Книга об утрате переживает утрату

Услуги и программы Института восстановления скорбящих

Особая признательность