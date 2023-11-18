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Джеймс - Когда горюют дети

Джеймс, Фридман – Когда горюют дети
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга Джона В. Джеймса и Рассела Фридмана «Когда горюют дети» посвящена тому, как дети переживают различные виды утрат и как взрослые могут помочь им справиться с болью и растерянностью. Авторы рассматривают горе ребёнка как естественную эмоциональную реакцию на потерю и объясняют, почему детям особенно важно получить поддержку и понимание в такие моменты.

В книге подробно рассматриваются ситуации, с которыми сталкиваются многие семьи: смерть близкого человека, развод родителей, утрата домашнего питомца, переезд или другие серьёзные изменения в жизни ребёнка. Авторы объясняют, как дети разных возрастов воспринимают потерю и какие реакции могут проявляться в их поведении.

Особое внимание уделяется практическим рекомендациям для родителей, учителей и воспитателей. Книга помогает понять, как говорить с детьми о сложных темах, как поддерживать их эмоционально и как помочь им выразить свои чувства.

Издание будет полезно родителям, педагогам, психологам и всем взрослым, которые хотят научиться бережно поддерживать детей в период переживания утраты.

Джон В. Джеймс и Рассел Фридман – Когда горюют дети - Пособие для взрослых: как помочь детям пережить смерть близкого, развод родителей, смерть домашнего питомца, переезд и другие утраты

Пер. с англ. – М.: Издательство «Ученик», Издатель ИП Михеев В. В., 2023. — 304 с.

ISBN: 978-5-6050181-0-0

Джон В. Джеймс и Рассел Фридман – Когда горюют дети – Содержание

Отзывы о книге «Когда горюют дети»

Об авторах

Предисловие

Вступление

Сначала наденьте кислородную маску себе

Кто мы? И почему написали эту книгу?

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ОБЕЗЬЯНКА ВИДИТ - ОБЕЗЬЯНКА ДЕЛАЕТ

  • Почему вы читаете эту книгу?

  • ГЛАВА 1. В чем проблема и чья это проблема?

    • В чем проблема? - Так что же такое скорбь? - Очевидные и скрытые потери - Никогда не сравнивайте утраты - Лечит не время, а действия - Нормальная и естественная реакция - Как вы ведете себя в стрессовой ситуации - Что отделяет проблему от ее решения? Шесть основных мифов

  • ГЛАВА 2. Первый миф: не расстраивайся!

    • Без печали нет радости - Трогательно, но опасно - Мы не преувеличиваем - Чья ответственность?

  • ГЛАВА 3. Второй миф: найди замену

    • Все отношения уникальны - Украденный велосипед - Детские игрушки: выброшены, но не забыты - Пришло время ближе познакомиться с Лесли и больше узнать о дорогих сердцу вещах - Последствия

  • Глава 4. Третий миф: горюй в одиночестве

    • Ложь, пронизывающая поколения - Горюй в одиночестве. Рассмотрим убеждение повнимательнее - Почему люди горюют в одиночестве? - Нормально ли бывать в одиночестве? - Другие убеждения — другие результаты - Подведем предварительные итоги

  • ГЛАВА 5. Четвертый миф: будь сильным

    • Минуточку. Это еще не все... - «Сильный» или искренний — выбирать вам!

  • ГЛАВА 6. Пятый миф: займи себя чем-то

    • Опасная иллюзия - Важная психологическая защита - Когда чувства человека не услышаны, он снова и снова говорит о своей боли - Наконец-то услышана

  • ГЛАВА 7. Шестой миф: время лечит

    • Скорбящие на работе и в школе - Никто не может определять сроки для горюющих

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ОТ ГОРЯ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ

  • ГЛАВА 8. В поисках «той самой» книги

    • Поиски Джона продолжаются

  • ГЛАВА 9. Что такое незавершенное горе?

    • Чувство незавершенности могут вызвать только негативные события?

  • ГЛАВА 10. Помочь можно только тем, кто готов принять помощь

    • Легче заполнить пустой сосуд - Уроки подводного плавания с аквалангом - Важный переход - Безграничная способность - Маленькими шажками - Если ваши дети старше, не отчаивайтесь - Мы уже достаточно знаем?

  • ГЛАВА 11. Источники кратковременного облегчения

    • Вы знаете, о чем переживает ваш ребенок? - Источники кратковременного облегчения не помогают - Подведем итоги

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. НА ПУТИ К ЧУВСТВУ ЗАВЕРШЕННОСТИ

  • Что значит завершить?

  • ГЛАВА 12. Переосмысление отношений

    • Переосмысление отношений происходит само собой - Кто первый? - Собирайте плоды, когда они созрели

  • ГЛАВА 13. Примеры из жизни

    • Устами младенца глаголет истина, или прощай, ХОМЯЧОК - Любая потеря значима - Смерть домашнего питомца - Хаотичные воспоминания

  • ГЛАВА 14. Как помочь детям переосмыслить отношения

    • Можно спать в кровати или нет - Помните про кипящий чайник

  • ГЛАВА 15. Список значимых событий

    • Дети и их питомцы. Вспоминаем события и чувства - Список значимых событий. Смерть домашнего питомца

  • ГЛАВА 16. Что делать дальше

    • Преобразуем обнаруженные мысли и чувства в составляющие восстановления

  • ГЛАВА 17. Составляющие восстановления

    • Сначала извинения - Извинения перед живыми людьми - Извинения перед людьми, которые умерли - Чувство завершенности, а не манипуляция - Должны ли родители извиняться? - Не время лечит раны, а действия

  • ГЛАВА 18. Составляющие восстановления

    • Прощение - Прощение — это действие, а не чувство

  • ГЛАВА 19. Составляющие восстановления

    • Значимые мысли и чувства - Для всех ли значимо одно и то же? - Некоторые значимые мысли и чувства должны сопровождаться прощением - Теплые воспоминания - Подведем итоги

  • ГЛАВА 20. Смерть человека

    • Как переосмыслить отношения с теми, кто умер - Смерть дедушки или бабушки - Уникальность — вот что важно - «Менее чем любимый» человек - Сложные отношения - Список значимых событий. Родственники или близкие друзья - Подведем итоги. Этого достаточно? - Прежде чем двинуться дальше, мы хотим вас поблагодарить

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ. ОТ ОСОЗНАНИЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

  • ГЛАВА 21. Продолжать жаловаться или освободиться?

    • Жалобы — тяжелое бремя - Искаженные воспоминания - Преимущества свободы

  • ГЛАВА 22. Конечная цель — чувство завершенности

    • «Шлёпа»

  • ГЛАВА 23. Высказать, завертить и попрощаться

    • Как написать письмо - Абсолютно разные, но полностью одинаковые

  • ГЛАВА 24. Такие близкие отношения

    • Список значимых событий - Похороны, поминки и другие мероприятия - События, происходящие после смерти близкого - Завершающее письмо Аманды Нане

  • ГЛАВА 25. Еще одно письмо

    • Письмо Джеффри - Когда всплывают новые воспоминания - Сестры Джеффри - Подведем ИТОГИ

ПЯТАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ УТРАТЫ

  • Переезд и развод

  • ГЛАВА 26. Первый большой переезд

    • Перемены в жизни

  • ГЛАВА 27. Чего делать не нужно

    • Переезд

  • ГЛАВА 28. Развод

    • Лесли: развод моих родителей

  • ГЛАВА29. Плохие новости

    • «Как гром среди ясного неба», или «все к тому и шло» - Чей развод? - Множественные утраты - Иногда нам везет - Не пытайтесь исправить чувства - Не путайте облегчение с чувством завершенности - Мотивы благородные, а дети все равно страдают - Главные вопросы - Все дело в уникальности - Смещение внимания - Необходимость занять чью-то сторону - Дети иногда винят себя - Что вы можете сделать, чтобы помочь? - Последнее слово за Лесли

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • ГЛАВА 30. Страшное слово

    • Иллюзия защищенности - Будьте честными - Иногда мир откатывается назад - Как поговорить с ребенком о смерти - Любопытство подталкивает к обучению

  • ГЛАВА 31. Эвфемизм + метафора = заблуждение

  • ГЛАВА 32. Четыре свадьбы и похороны?

    • Сорок пять лет спустя

Пришло время попрощаться

Анкета

Слова благодарности

Книга об утрате переживает утрату

Услуги и программы Института восстановления скорбящих

Особая признательность

Views 456
Rating 5.0 / 5
Added 18.11.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

Comments

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