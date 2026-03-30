Джеймс Кэй - Что я хотела бы знать до замужества

Книга «Что я хотела бы знать до замужества» — это доверительный и предельно честный разговор опытной женщины с теми, кто только планирует создание семьи или проживает первые годы брака. Автор, Кэй Коулз Джеймс, выступает в роли «сестры-подружки» (sister-friend), предлагая читательницам мудрость, которую редко обсуждают матери и которой часто не хватает молодым женам. В основе книги лежит библейский взгляд на брак как на священный, нерасторжимый завет, требующий ежедневного осознанного труда.
Джеймс не предлагает магических формул успеха, но поднимает острые и порой неудобные темы: от финансовых фобий и разницы между интимностью и сексом до кризисных точек и умения справляться с обидами. Книга наполнена живыми примерами из жизни автора и её знакомых, что делает изложение практичным и приземленным. Это наставление «старицы», призванное помочь современным женщинам построить крепкий фундамент семьи в мире, где процент разводов неуклонно растет даже в христианской среде.
Кэй Коулз Джеймс - Что я хотела бы знать до замужества
Александрия: Ездра, 2005. — 212 с.
ISBN 966-8182-26-X
Кэй Коулз Джеймс - Что я хотела бы знать до замужества - Содержание
Брак как завет: Переосмысление замужества не как временного контракта, а как святого обязательства «навсегда», требующего полной самоотдачи.
Подготовка до «важного дня»: Почему обсуждение вопросов воспитания детей, карьеры и ведения быта должно происходить задолго до алтаря.
Интимность vs Секс: Разграничение физической близости и глубокого эмоционального и духовного единства супругов.
Финансовая прозрачность: Как преодолеть страхи и конфликты, связанные с семейным бюджетом и денежными ожиданиями.
Прямолинейный подход: Важность открытого обсуждения любых, даже самых табуированных тем внутри семьи для защиты детей и укрепления отношений.
