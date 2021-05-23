Уильям Джеймс - Психология

Джеймс - Психология
Уильям Джеймс — имя, которое кажется не нуждающимся в представлении. Для современного читателя-психолога Джеймс — это лицо американской психологии до появления бихевиоризма; для философа — одна из ключевых фигур в философии прагматизма. Ясность раскрытия своих мыслей и неподражаемая личностная интонация, звучащая в его работах, навсегда остаются в памяти всякого, кто хоть раз открывал его труды.
Чтение Джеймса невозможно превратить в безличное усвоение результатов исследований и мыслей; для читателя оно неизбежно становится живым разговором с автором, чей голос звучит так непосредственно и неотчуждённо, как это редко бывает в научных исследованиях, что ничуть не мешает Джеймсу сохранять научную строгость и точность.
Размышляя о личностном характере человеческой мысли, У. Джеймс говорил об «аромате индивидуальности», который мы чувствуем, знакомясь с произведениями различных авторов. «Книги всех великих философов, пишет Джеймс, — подобны многим живым людям. Мы чувствуем в каждом из таких произведений какой-то личный, характерный, но неописуемый аромат, и это чувство есть лучший плод нашего собственного законченного философского образования. Всякая философская система желает быть изображением этого великого Божьего мира; в действительности же она — нагляднейшее проявление того, как необычно своеобразен аромат индивидуальности одного из наших ближних».
Эти слова бесспорно применимы и к трудам самого Джеймса. Более того, его работы несут на себе печать личного выбора, благодаря которому Джеймс сумел преодолеть в молодости тяжелейшее депрессивное состояние, и который несомненно имел принципиальное значение для формирования как философских взглядов Джеймса, так и его интереса к психологии. Поэтому имеет смысл подробнее рассказать здесь об этой важной странице жизни рассматриваемого нами автора, и о предшествующих годах его жизни, начиная с рождения.
У. Джеймс родился 11 января 1842 г. в г. НьюЙорке. Отец его, Генри Джеймс, был ярко одарённым религиозным человеком, теологом, автором ряда книг, посвящённых вопросам религии, этики и общественного блага. Своим детям Генри Джеймс стремился дать разностороннее образование, способствуя формированию у них широкого круга интересов. Се- мья много путешествовала; ребёнком У. Джеймс имел возможность не только поездить по Америке, но также побывать в Европе и в Африке. При этом широкое знакомство с миром и с человеческой культурой в детские годы не привела ни Уильяма Джеймса, ни его брата Генри Джеймса, ставшего известным писателем, к разбросанности и потере себя в этом многообразии.
Во взрослую жизнь братья Джеймсы входят с твёрдым стремлением найти такое дело, которое позволило бы им по-настоящему реализоваться и в котором они могли бы найти себя. Для Уильяма этот поиск оказался весьма непростым.
Уильям Джеймс - Психология
(PSYCHE)
Москва: РИПОЛ классик, 2020 г. — 616 с.
ISBN 978-5-386-10629-4
Уильям Джеймс - Психология - Содержание
- Алексей Лызлов. УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС — ПЕРВОПРОХОДЕЦ АМЕРИКАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Уильям Джеймс. ПСИХОЛОГИЯ
- Предисловие автора
- Глава I. ВВЕДЕНИЕ
- Глава II. ОБ ОЩУЩЕНИИ ВООБЩЕ
- Глава X. ПРИВЫЧКА
- Глава XI. ПОТОК СОЗНАНИЯ
- Глава XII. ЛИЧНОСТЬ
- Глава XIII. ВНИМАНИЕ
- Глава XIV. ОБРАЗОВАНИЕ КОНЦЕПТОВ
- Глава XV. РАЗЛИЧЕНИЕ
- Глава XVI. АССОЦИАЦИЯ
- Глава XVII. ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ
- Глава XVIII. ПАМЯТЬ
- Глава XIX. ВООБРАЖЕНИЕ
- Глава XX. ВОСПРИЯТИЕ
- Глава XXI. ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА
- Глава XXII. МЫШЛЕНИЕ
- Глава XXIII. СОЗНАНИЕ И ДВИЖЕНИЕ
- Глава XXIV. ЭМОЦИИ
- Глава XXV. ИНСТИНКТ
- Глава XXVI. ВОЛЯ
Эпилог. ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ
Приложение. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ «СОЗНАНИЕ»?
No comments yet. Be the first!