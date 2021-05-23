Уильям Джеймс - Психология

Уильям Джеймс — имя, которое кажется не нуждающимся в представлении. Для современного читателя-психолога Джеймс — это лицо американской психологии до появления бихевиоризма; для философа — одна из ключевых фигур в философии прагматизма. Ясность раскрытия своих мыслей и неподражаемая личностная интонация, звучащая в его работах, навсегда остаются в памяти всякого, кто хоть раз открывал его труды.

Чтение Джеймса невозможно превратить в безличное усвоение результатов исследований и мыслей; для читателя оно неизбежно становится живым разговором с автором, чей голос звучит так непосредственно и неотчуждённо, как это редко бывает в научных исследованиях, что ничуть не мешает Джеймсу сохранять научную строгость и точность.

Размышляя о личностном характере человеческой мысли, У. Джеймс говорил об «аромате индивидуальности», который мы чувствуем, знакомясь с произведениями различных авторов. «Книги всех великих философов, пишет Джеймс, — подобны многим живым людям. Мы чувствуем в каждом из таких произведений какой-то личный, характерный, но неописуемый аромат, и это чувство есть лучший плод нашего собственного законченного философского образования. Всякая философская система желает быть изображением этого великого Божьего мира; в действительности же она — нагляднейшее проявление того, как необычно своеобразен аромат индивидуальности одного из наших ближних».

Эти слова бесспорно применимы и к трудам самого Джеймса. Более того, его работы несут на себе печать личного выбора, благодаря которому Джеймс сумел преодолеть в молодости тяжелейшее депрессивное состояние, и который несомненно имел принципиальное значение для формирования как философских взглядов Джеймса, так и его интереса к психологии. Поэтому имеет смысл подробнее рассказать здесь об этой важной странице жизни рассматриваемого нами автора, и о предшествующих годах его жизни, начиная с рождения.

У. Джеймс родился 11 января 1842 г. в г. НьюЙорке. Отец его, Генри Джеймс, был ярко одарённым религиозным человеком, теологом, автором ряда книг, посвящённых вопросам религии, этики и общественного блага. Своим детям Генри Джеймс стремился дать разностороннее образование, способствуя формированию у них широкого круга интересов. Се- мья много путешествовала; ребёнком У. Джеймс имел возможность не только поездить по Америке, но также побывать в Европе и в Африке. При этом широкое знакомство с миром и с человеческой культурой в детские годы не привела ни Уильяма Джеймса, ни его брата Генри Джеймса, ставшего известным писателем, к разбросанности и потере себя в этом многообразии.

Во взрослую жизнь братья Джеймсы входят с твёрдым стремлением найти такое дело, которое позволило бы им по-настоящему реализоваться и в котором они могли бы найти себя. Для Уильяма этот поиск оказался весьма непростым.

Уильям Джеймс - Психология

(PSYCHE)

Москва: РИПОЛ классик, 2020 г. — 616 с.

ISBN 978-5-386-10629-4

Уильям Джеймс - Психология - Содержание

Алексей Лызлов. УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС — ПЕРВОПРОХОДЕЦ АМЕРИКАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Уильям Джеймс. ПСИХОЛОГИЯ

Предисловие автора

Глава I. ВВЕДЕНИЕ

Глава II. ОБ ОЩУЩЕНИИ ВООБЩЕ

Глава X. ПРИВЫЧКА

Глава XI. ПОТОК СОЗНАНИЯ

Глава XII. ЛИЧНОСТЬ

Глава XIII. ВНИМАНИЕ

Глава XIV. ОБРАЗОВАНИЕ КОНЦЕПТОВ

Глава XV. РАЗЛИЧЕНИЕ

Глава XVI. АССОЦИАЦИЯ

Глава XVII. ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ

Глава XVIII. ПАМЯТЬ

Глава XIX. ВООБРАЖЕНИЕ

Глава XX. ВОСПРИЯТИЕ

Глава XXI. ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА

Глава XXII. МЫШЛЕНИЕ

Глава XXIII. СОЗНАНИЕ И ДВИЖЕНИЕ

Глава XXIV. ЭМОЦИИ

Глава XXV. ИНСТИНКТ

Глава XXVI. ВОЛЯ

Эпилог. ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Приложение. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ «СОЗНАНИЕ»?