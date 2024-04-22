Що це за книга і яка її мета? Ймовірно, відповідь можна простежити у моєму листуванні. Отримуючи листи від християн з цілого світу, кілька років тому я помітив, що дедалі частіше мені пишуть християни, пригнічені авторитарним рухом, який став таким популярним у багатьох євангельських групах. Реакція на цей тоталітарний підхід не забарилась, і розпочався масовий вихід. Історії тих духовних втікачів часто жахають і деколи здаються неймовірними. Я не знаю, чи це сама доктрина спричиняє таку масову розправу, чи її надто жорстке впровадження в дію. Хай там як, за всі свої довгі роки євангельського християнського служіння я не бачив нічого, що б так глибоко ранило стількох віруючих. Втрати від цього стають колосальними, а історій відновлення вкрай мало.

Ця книга відображає моє вболівання за величезну кількість розгублених і часто озлоблених християн з розбитим серцем і зруйнованим духовним життям, які навпомацки шукають хоча б слова надії та підтримки. Я вірю, що книга принаймні якоюсь незначною мірою послужить у цій потребі. І ще… Чим точно не повинна стати ця книга, дорогий читачу, то це додатковою зброєю у твоєму арсеналі, щоб краще знищувати супротивників, яких би поглядів ти не дотримувався. Я хотів би тебе попросити поставити крапку в таких древніх і брутальних методах. Ця книга призначена для особистого зцілення й усамітнення. Я вірю, що книга прозвучить як слово надії, навіть якщо воно лунатиме з такої далекої відстані.

Джин Едвардс Про трьох царів

Іздательство Нард, 72 стор 2020

ISBN: 978-966-8795-48-0

Джин Едвардс - Про трьох царів - Зміст

І - ХХVII