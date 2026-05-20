Джива-раджа дас - Абхичара-даршан

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Occultism Paganism Witchcraft, Магия, Эзотеризм

Книга посвящена критическому обзору ведического магического искусства — абхичары, понимаемой как область ритуальных действий, связанных с воздействием на человека, защитой от вредоносных практик и противодействием им. Автор подчёркивает, что книга не предназначена для обучения магии, а даёт систематизированное представление о том, как подобные практики описываются в ведических источниках и традиции вайшнава-тантры.

В центре издания — различение религии, поклонения и магии, анализ источников абхичары, шести типов магических действий, защитных ритуалов, амулетов, работы с мантрой, янтрой и тантрой. Особое внимание уделено этической стороне подобных практик, опасности магического вредительства и необходимости рассматривать такие знания прежде всего как средство распознавания и защиты.

Джива-раджа дас – Абхичара-даршан – Критический обзор магического искусства – Том XXXI

Джива-раджа дас. – Упасана-коша. Том XXXI: Абхичара-даршан. Критический обзор магического искусства / ред. Лакшми-кунджа д.д. – СПб.: Издательство «Упасана-коша», 2025. – 525 с.

Джива-раджа дас – Абхичара-даршан – Содержание

  • Введение к четвёртому циклу книг серии «Упасана-коша»

  • Введение к 31 тому

  • Отзывы участников семинара

  1. Ведическая магия

  1. Маги

  1. Ведьмы

  1. История колдовства

  1. Мистические силы

  1. Черная магия

  1. Шат-карма

  1. Тонкости абхичары

  1. Энергетические вещества магии

  1. Энергетические вещества магии

  1. Энергетические вещества магии

  1. Марана-карма

  1. Марана-карма

  1. Вайшнава-марана-карма

  1. Этика Марана-кармы

  1. Магическое вредительство

  1. Пратйабхичара

  1. Пратйабхичара

  1. Уччхатана, Видвешана, Стамбхана

  1. Вашикарана-карма

  1. Стри-кармани

  1. Ритуалы против злых духов

  1. Ритуалы против злых духов

  1. Амулеты

  1. Ведические амулеты

  1. Итог Абхичары

