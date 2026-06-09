«Сурья-таттва» — первая книга цикла «Наваграха-упасана», посвящённого личностям девяти грах. Автор рассматривает Сурью как царя планет, видимое божество, источник света, жизни, порядка, здоровья и духовного знания. Книга соединяет ведические, пуранические, астрологические и ритуальные материалы, показывая Солнце не как безличный космический объект, а как личность, включённую в иерархию божественного управления миром.

Особое внимание уделено поклонению Сурье: его именам, иконографии, колеснице, мантрам, вратам, стотрам, кавачам, практике «Адитья-хридаям», сурья-намаскару и астрологическому значению Солнца. Автор подчёркивает, что почитание Сурьи способно гармонизировать влияние всей Наваграхи, поскольку Сурья занимает среди грах центральное и царственное положение.

Джива-раджа дас – Сурья-таттва – Око Всевышнего

Ред. Гирирани д.д. – СПб.: «Упасана-коша», 2025. – 461 с. – (Упасана-коша; т. 33. Наваграха-упасана; ч. 1.)

Джива-раджа дас – Сурья-таттва – Содержание