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Джива-раджа дас - Сурья-таттва – Око Всевышнего

Джива-раджа дас - Сурья-таттва – Око Всевышнего
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies, Health, Эзотеризм

«Сурья-таттва» — первая книга цикла «Наваграха-упасана», посвящённого личностям девяти грах. Автор рассматривает Сурью как царя планет, видимое божество, источник света, жизни, порядка, здоровья и духовного знания. Книга соединяет ведические, пуранические, астрологические и ритуальные материалы, показывая Солнце не как безличный космический объект, а как личность, включённую в иерархию божественного управления миром.

Особое внимание уделено поклонению Сурье: его именам, иконографии, колеснице, мантрам, вратам, стотрам, кавачам, практике «Адитья-хридаям», сурья-намаскару и астрологическому значению Солнца. Автор подчёркивает, что почитание Сурьи способно гармонизировать влияние всей Наваграхи, поскольку Сурья занимает среди грах центральное и царственное положение.

Джива-раджа дас – Сурья-таттва – Око Всевышнего

Ред. Гирирани д.д. – СПб.: «Упасана-коша», 2025. – 461 с. – (Упасана-коша; т. 33. Наваграха-упасана; ч. 1.)

Джива-раджа дас – Сурья-таттва – Содержание

  1. Введение к четвёртому циклу книг серии «Упасана-коша»

  2. Введение к 33 тому

  3. Отзывы участников семинара

  4. Солнце – Сурья

  5. Сурья в Ведах и Эпосе

  6. Сурья в Пуранах

  7. Двадашадитьи

  8. Имена Сурьи

  9. Иконография Сурьи

  10. Составные изображения Сурьи

  11. Колесница Солнца

  12. Сурья-таттва

  13. Символы Солнца

  14. Личная жизнь Сурьи

  15. Культ Солнца

  16. Храмы Сурьи

  17. Поклонение Солнцу

  18. Сурья-враты

  19. Адитья-хридаям, части 1–3

  20. Сурья-намаскар

  21. Сурья-мантра

  22. Сурья-упасана

  23. Сурья и астрология

  24. Сурья-катха

Views 36
Rating 5.0 / 5
Added 09.06.2026
Author brat Vadim
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