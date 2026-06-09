Джива-раджа дас - Сурья-таттва – Око Всевышнего
«Сурья-таттва» — первая книга цикла «Наваграха-упасана», посвящённого личностям девяти грах. Автор рассматривает Сурью как царя планет, видимое божество, источник света, жизни, порядка, здоровья и духовного знания. Книга соединяет ведические, пуранические, астрологические и ритуальные материалы, показывая Солнце не как безличный космический объект, а как личность, включённую в иерархию божественного управления миром.
Особое внимание уделено поклонению Сурье: его именам, иконографии, колеснице, мантрам, вратам, стотрам, кавачам, практике «Адитья-хридаям», сурья-намаскару и астрологическому значению Солнца. Автор подчёркивает, что почитание Сурьи способно гармонизировать влияние всей Наваграхи, поскольку Сурья занимает среди грах центральное и царственное положение.
Джива-раджа дас – Сурья-таттва – Око Всевышнего
Ред. Гирирани д.д. – СПб.: «Упасана-коша», 2025. – 461 с. – (Упасана-коша; т. 33. Наваграха-упасана; ч. 1.)
Джива-раджа дас – Сурья-таттва – Содержание
Введение к четвёртому циклу книг серии «Упасана-коша»
Введение к 33 тому
Отзывы участников семинара
Солнце – Сурья
Сурья в Ведах и Эпосе
Сурья в Пуранах
Двадашадитьи
Имена Сурьи
Иконография Сурьи
Составные изображения Сурьи
Колесница Солнца
Сурья-таттва
Символы Солнца
Личная жизнь Сурьи
Культ Солнца
Храмы Сурьи
Поклонение Солнцу
Сурья-враты
Адитья-хридаям, части 1–3
Сурья-намаскар
Сурья-мантра
Сурья-упасана
Сурья и астрология
Сурья-катха
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