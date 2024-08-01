Дживелегов Алексей - Леонардо да Винчи - Микеланджело

Дживелегов - Леонардо да Винчи - Микеланджело
В 1466 году или немного раньше молодой нотариус сер Пьеро да Винчи переехал из своего имения в окрестностях местечка Винчи в тосканских Альбанских горах во Флоренцию. Незадолго перед этим он потерял свою первую жену Альбьеру Мадори и женился на Франческе Ланфредини, которую и привез с собой во Флоренцию вместе со старушкой матерью, служанкой и побочным сыном Леонардо.
Сер Пьеро был нотариусом согласно издавна установившейся семенной традиции. Его отец Антонио, дед и прадед были нотариусами, и сам он обучился своему прибыльному делу во Флоренции, где протекло несколько лет его юности (он родился и 1427 году). Когда учение было закончено, Пьеро вернулся в родные горы, чтобы начать работу по деревням и в небольшом городке Анкиано. Дела было попервоначалу, разумеется, не так много, и Пьеро, привыкший к рассеянной флорентийской жизни, искал развлечений. Но если дела в деревенской глуши были не обременительные, то и развлечения — не изысканные. Одним из них была мимолетная связь. Возлюбленную Пьеро нашел у себя в горах. Звали ее Катериною, и была она простая, здоровая, красивая крестьянская девушка. Плодом этой связи был Леонардо, родившийся в 1452 году.
В этом же самом году Пьеро женился на Альбьере Амадори, девушке своего круга, а Катерину выдал замуж за горца Аккатабригу ди Пьеро дель Вакка. Сына Пьеро взял к себе. В те времена на внебрачных детей общество смотрело чрезвычайно снисходительно. Не только в буржуазных семьях, но и в дворянских и даже княжеских, где их появление поднимало очень острые вопросы о наследовании имений и синьорий, бастарды (внебрачные дети) воспитывались наравне с законными детьми и нередко получали те же права. Леонардо прижился в отцовском доме очень легко. Пьеро сдал его на руки жене, которая и выходила его с помощью свекра и свекрови. Альбьера была бездетна, а дед с бабкой только и ждали внука. Леонардо был очаровательным ребенком: красивым, покойным и необыкновенно милым. Рос и развивался он хорошо, физически был крепок, как редкий из его сверстников, учился шутя, не докучал никому. В доме его обожали все без исключения. С матерью он виделся редко. Мы не знаем, как ей жилось с ее Аккатабригой.
Дживелегов Алексей - Леонардо да Винчи - Микеланджело
Москва: Издательство Юрайт, 2024, 320с.
Серия «Антология мысли»Ι8ΒΝ 978-5-534-14370-6
Дживелегов Алексей - Леонардо да Винчи - Микеланджело - Содержание
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Во Флоренции
- Рождение и детство Леонардо
- Флоренция до Леонардо. Учение у Верроккьо
- Художнические мастерские, их художественные и научные методы
- Школьная наука и гуманизм. Леон Баттиста Альберти
- Первые опыты Леонардо — художника
- Живопись XV века во Флоренции
- Роль гуманизма в процессе роста Леонардо
- Леонардо — самостоятельный художник
- Леонардо и медичейская Флоренция
- Отношение к нему Лоренцо Медичи
- Бытовые условия Леонардо
- Переезд в Милан
В Милане
- Дворец Лодовика Сфорца, по прозванию Моро
- Первые шаги Леонардо в Милане
- Леонардо при дворе Моро
- Первые работы в Милане
- Изабелла и Беатриче
- «Мадонна в скалах»
- Искусство и наука. Друзья Леонардо и социальная среда
- Поход Карла VIII
- «Тайная вечеря»
- Лука Пачоли и научные занятия
- Инженерные работы
- Нашествие французов. Бегство в Венецию
В странствованиях
- Мантуя и Венеция
- Флоренция в 1500 году
- «Святая Анна»
- У Цезаря Борджиа
- Второе пребывание во Флоренции
- «Битва при Ангиари»
- Технические работы
- «Джоконда»
- Снова в Милане
- Искусство и наука
- Анатомия
- Рим. Джулиано Медичи
- «Леда» и «Иоанн Креститель»
- Франциск I и отъезд во Флоренцию
- Во Франции
- Леонардо и Возрождение
- Значение математики и естествознания в концепции Леонардо
- Общественные идеалы
- Причины отъезда во Францию
- Рукописи Леонардо и их судьба
- Библиография
МИКЕЛАНДЖЕЛО
На закате медичейской Синьории
- Детство
- В мастерской Гирландайо
- В садах Медичи
- Первые работы
- Идейный рост
Первые шедевры в Риме и Флоренции
- Микеланджело в Болонье
- Мелкие работы во Флоренции и Риме (1495—1497)
- «Вакх». «Купидон». «Аполлон»
- Семья Микеланджело. Возвращение во Флоренцию
- Мраморный «Давид»
- Дальнейшие работы во Флоренции
Микеланджело и Леонардо. «Мадонна Дони»
- «Битва при Кашине». Переезд в Рим
На службе у грозного папы
- Юлий II и проект его надгробья
- Окончание «Битвы при Кашине»
- Статуя Юлия II в Болонье
- Работа по Сикстинскому плафону
- Окончание росписи
- Как писался плафон
- Описание плафона
- Политическое положение Италии
- Гражданские и гуманистические мотивы плафона
- Искусство плафона
- «Трагедия надгробия»
- Художник и папа
Под игом медичейских пап
- Лев X и его заказы. Фасад Сан Лоренцо
- Работы во Флоренции
- Адриан VI и вступление на престол Климента VII. Капелла Медичи в Сан Лоренцо и Лауренциана
- Смута в Италии. Изгнание Медичи
- Осада Флоренции. Политические настроения Микеланджело
- Роль Микеланджело в защите Флоренции
- Работы во Флоренции. Переезд в Рим
- Капелла Медичи
В царстве католической реакции
- Павел III и начало католической реакции. Работа над «Страшным судом»
- Искусство Микеланджело в «Страшном суде»
- Виттория Колонна и Микеланджело
- Окончание работ над памятником Юлию II
- Паолинская капелла. Друзья и родственники Микеланджело
- Микеланджело и Медичи. «Брут»
- Архитектурные работы при Павле III
- Собор Св. Петра
- Поэзия Микеланджело
- Последние годы. Последние работы. Смерть
Заключение
Новые издания по дисциплине «Искусство эпохи Возрождения» и смежным дисциплинам
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