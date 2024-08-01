Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Дживелегов - Леонардо да Винчи - Микеланджело

Дживелегов Алексей - Леонардо да Винчи - Микеланджело
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Cultural Studies Art, *Biographies Memoirs
В 1466 году или немного раньше молодой нотариус сер Пьеро да Винчи переехал из своего имения в окрестностях местечка Винчи в тосканских Альбанских горах во Флоренцию. Незадолго перед этим он потерял свою первую жену Альбьеру Мадори и женился на Франческе Ланфредини, которую и привез с собой во Флоренцию вместе со старушкой матерью, служанкой и побочным сыном Леонардо.
Сер Пьеро был нотариусом согласно издавна установившейся семенной традиции. Его отец Антонио, дед и прадед были нотариусами, и сам он обучился своему прибыльному делу во Флоренции, где протекло несколько лет его юности (он родился и 1427 году). Когда учение было закончено, Пьеро вернулся в родные горы, чтобы начать работу по деревням и в небольшом городке Анкиано. Дела было попервоначалу, разумеется, не так много, и Пьеро, привыкший к рассеянной флорентийской жизни, искал развлечений. Но если дела в деревенской глуши были не обременительные, то и развлечения — не изысканные. Одним из них была мимолетная связь. Возлюбленную Пьеро нашел у себя в горах. Звали ее Катериною, и была она простая, здоровая, красивая крестьянская девушка. Плодом этой связи был Леонардо, родившийся в 1452 году.
В этом же самом году Пьеро женился на Альбьере Амадори, девушке своего круга, а Катерину выдал замуж за горца Аккатабригу ди Пьеро дель Вакка. Сына Пьеро взял к себе. В те времена на внебрачных детей общество смотрело чрезвычайно снисходительно. Не только в буржуазных семьях, но и в дворянских и даже княжеских, где их появление поднимало очень острые вопросы о наследовании имений и синьорий, бастарды (внебрачные дети) воспитывались наравне с законными детьми и нередко получали те же права. Леонардо прижился в отцовском доме очень легко. Пьеро сдал его на руки жене, которая и выходила его с помощью свекра и свекрови. Альбьера была бездетна, а дед с бабкой только и ждали внука. Леонардо был очаровательным ребенком: красивым, покойным и необыкновенно милым. Рос и развивался он хорошо, физически был крепок, как редкий из его сверстников, учился шутя, не докучал никому. В доме его обожали все без исключения. С матерью он виделся редко. Мы не знаем, как ей жилось с ее Аккатабригой.

Дживелегов Алексей - Леонардо да Винчи - Микеланджело

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 320с.
Серия «Антология мысли»Ι8ΒΝ 978-5-534-14370-6

Дживелегов Алексей - Леонардо да Винчи - Микеланджело - Содержание

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Во Флоренции
  • Рождение и детство Леонардо
  • Флоренция до Леонардо. Учение у Верроккьо
  • Художнические мастерские, их художественные и научные методы
  • Школьная наука и гуманизм. Леон Баттиста Альберти
  • Первые опыты Леонардо — художника
  • Живопись XV века во Флоренции
  • Роль гуманизма в процессе роста Леонардо
  • Леонардо — самостоятельный художник
  • Леонардо и медичейская Флоренция
  • Отношение к нему Лоренцо Медичи
  • Бытовые условия Леонардо
  • Переезд в Милан
В Милане
  • Дворец Лодовика Сфорца, по прозванию Моро
  • Первые шаги Леонардо в Милане
  • Леонардо при дворе Моро
  • Первые работы в Милане
  • Изабелла и Беатриче
  • «Мадонна в скалах»
  • Искусство и наука. Друзья Леонардо и социальная среда
  • Поход Карла VIII
  • «Тайная вечеря»
  • Лука Пачоли и научные занятия
  • Инженерные работы
  • Нашествие французов. Бегство в Венецию
В странствованиях
  • Мантуя и Венеция
  • Флоренция в 1500 году
  • «Святая Анна»
  • У Цезаря Борджиа
  • Второе пребывание во Флоренции
  • «Битва при Ангиари»
  • Технические работы
  • «Джоконда»
  • Снова в Милане
  • Искусство и наука
  • Анатомия
  • Рим. Джулиано Медичи
  • «Леда» и «Иоанн Креститель»
  • Франциск I и отъезд во Флоренцию
  • Во Франции
  • Леонардо и Возрождение
  • Значение математики и естествознания в концепции Леонардо
  • Общественные идеалы
  • Причины отъезда во Францию
  • Рукописи Леонардо и их судьба
  • Библиография
МИКЕЛАНДЖЕЛО
На закате медичейской Синьории
  • Детство
  • В мастерской Гирландайо
  • В садах Медичи
  • Первые работы
  • Идейный рост
Первые шедевры в Риме и Флоренции
  • Микеланджело в Болонье
  • Мелкие работы во Флоренции и Риме (1495—1497)
  • «Вакх». «Купидон». «Аполлон»
  • Семья Микеланджело. Возвращение во Флоренцию
  • Мраморный «Давид»
  • Дальнейшие работы во Флоренции
Микеланджело и Леонардо. «Мадонна Дони»
  • «Битва при Кашине». Переезд в Рим
На службе у грозного папы
  • Юлий II и проект его надгробья
  • Окончание «Битвы при Кашине»
  • Статуя Юлия II в Болонье
  • Работа по Сикстинскому плафону
  • Окончание росписи
  • Как писался плафон
  • Описание плафона
  • Политическое положение Италии
  • Гражданские и гуманистические мотивы плафона
  • Искусство плафона
  • «Трагедия надгробия»
  • Художник и папа
Под игом медичейских пап
  • Лев X и его заказы. Фасад Сан Лоренцо
  • Работы во Флоренции
  • Адриан VI и вступление на престол Климента VII. Капелла Медичи в Сан Лоренцо и Лауренциана
  • Смута в Италии. Изгнание Медичи
  • Осада Флоренции. Политические настроения Микеланджело
  • Роль Микеланджело в защите Флоренции
  • Работы во Флоренции. Переезд в Рим
  • Капелла Медичи
В царстве католической реакции
  • Павел III и начало католической реакции. Работа над «Страшным судом»
  • Искусство Микеланджело в «Страшном суде»
  • Виттория Колонна и Микеланджело
  • Окончание работ над памятником Юлию II
  • Паолинская капелла. Друзья и родственники Микеланджело
  • Микеланджело и Медичи. «Брут»
  • Архитектурные работы при Павле III
  • Собор Св. Петра
  • Поэзия Микеланджело
  • Последние годы. Последние работы. Смерть
Заключение
Новые издания по дисциплине «Искусство эпохи Возрождения» и смежным дисциплинам
Views 196
Rating 5.0 / 5
Added 01.08.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books