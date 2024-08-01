Дживелегов Алексей - Леонардо да Винчи - Микеланджело

В 1466 году или немного раньше молодой нотариус сер Пьеро да Винчи переехал из своего имения в окрестностях местечка Винчи в тосканских Альбанских горах во Флоренцию. Незадолго перед этим он потерял свою первую жену Альбьеру Мадори и женился на Франческе Ланфредини, которую и привез с собой во Флоренцию вместе со старушкой матерью, служанкой и побочным сыном Леонардо.

Сер Пьеро был нотариусом согласно издавна установившейся семенной традиции. Его отец Антонио, дед и прадед были нотариусами, и сам он обучился своему прибыльному делу во Флоренции, где протекло несколько лет его юности (он родился и 1427 году). Когда учение было закончено, Пьеро вернулся в родные горы, чтобы начать работу по деревням и в небольшом городке Анкиано. Дела было попервоначалу, разумеется, не так много, и Пьеро, привыкший к рассеянной флорентийской жизни, искал развлечений. Но если дела в деревенской глуши были не обременительные, то и развлечения — не изысканные. Одним из них была мимолетная связь. Возлюбленную Пьеро нашел у себя в горах. Звали ее Катериною, и была она простая, здоровая, красивая крестьянская девушка. Плодом этой связи был Леонардо, родившийся в 1452 году.

В этом же самом году Пьеро женился на Альбьере Амадори, девушке своего круга, а Катерину выдал замуж за горца Аккатабригу ди Пьеро дель Вакка. Сына Пьеро взял к себе. В те времена на внебрачных детей общество смотрело чрезвычайно снисходительно. Не только в буржуазных семьях, но и в дворянских и даже княжеских, где их появление поднимало очень острые вопросы о наследовании имений и синьорий, бастарды (внебрачные дети) воспитывались наравне с законными детьми и нередко получали те же права. Леонардо прижился в отцовском доме очень легко. Пьеро сдал его на руки жене, которая и выходила его с помощью свекра и свекрови. Альбьера была бездетна, а дед с бабкой только и ждали внука. Леонардо был очаровательным ребенком: красивым, покойным и необыкновенно милым. Рос и развивался он хорошо, физически был крепок, как редкий из его сверстников, учился шутя, не докучал никому. В доме его обожали все без исключения. С матерью он виделся редко. Мы не знаем, как ей жилось с ее Аккатабригой.

Дживелегов Алексей - Леонардо да Винчи - Микеланджело

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 320с.

Серия «Антология мысли»Ι8ΒΝ 978-5-534-14370-6

Дживелегов Алексей - Леонардо да Винчи - Микеланджело - Содержание

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Во Флоренции

Рождение и детство Леонардо

Флоренция до Леонардо. Учение у Верроккьо

Художнические мастерские, их художественные и научные методы

Школьная наука и гуманизм. Леон Баттиста Альберти

Первые опыты Леонардо — художника

Живопись XV века во Флоренции

Роль гуманизма в процессе роста Леонардо

Леонардо — самостоятельный художник

Леонардо и медичейская Флоренция

Отношение к нему Лоренцо Медичи

Бытовые условия Леонардо

Переезд в Милан

В Милане

Дворец Лодовика Сфорца, по прозванию Моро

Первые шаги Леонардо в Милане

Леонардо при дворе Моро

Первые работы в Милане

Изабелла и Беатриче

«Мадонна в скалах»

Искусство и наука. Друзья Леонардо и социальная среда

Поход Карла VIII

«Тайная вечеря»

Лука Пачоли и научные занятия

Инженерные работы

Нашествие французов. Бегство в Венецию

В странствованиях

Мантуя и Венеция

Флоренция в 1500 году

«Святая Анна»

У Цезаря Борджиа

Второе пребывание во Флоренции

«Битва при Ангиари»

Технические работы

«Джоконда»

Снова в Милане

Искусство и наука

Анатомия

Рим. Джулиано Медичи

«Леда» и «Иоанн Креститель»

Франциск I и отъезд во Флоренцию

Во Франции

Леонардо и Возрождение

Значение математики и естествознания в концепции Леонардо

Общественные идеалы

Причины отъезда во Францию

Рукописи Леонардо и их судьба

Библиография

МИКЕЛАНДЖЕЛО

На закате медичейской Синьории

Детство

В мастерской Гирландайо

В садах Медичи

Первые работы

Идейный рост

Первые шедевры в Риме и Флоренции

Микеланджело в Болонье

Мелкие работы во Флоренции и Риме (1495—1497)

«Вакх». «Купидон». «Аполлон»

Семья Микеланджело. Возвращение во Флоренцию

Мраморный «Давид»

Дальнейшие работы во Флоренции

Микеланджело и Леонардо. «Мадонна Дони»

«Битва при Кашине». Переезд в Рим

На службе у грозного папы

Юлий II и проект его надгробья

Окончание «Битвы при Кашине»

Статуя Юлия II в Болонье

Работа по Сикстинскому плафону

Окончание росписи

Как писался плафон

Описание плафона

Политическое положение Италии

Гражданские и гуманистические мотивы плафона

Искусство плафона

«Трагедия надгробия»

Художник и папа

Под игом медичейских пап

Лев X и его заказы. Фасад Сан Лоренцо

Работы во Флоренции

Адриан VI и вступление на престол Климента VII. Капелла Медичи в Сан Лоренцо и Лауренциана

Смута в Италии. Изгнание Медичи

Осада Флоренции. Политические настроения Микеланджело

Роль Микеланджело в защите Флоренции

Работы во Флоренции. Переезд в Рим

Капелла Медичи

В царстве католической реакции

Павел III и начало католической реакции. Работа над «Страшным судом»

Искусство Микеланджело в «Страшном суде»

Виттория Колонна и Микеланджело

Окончание работ над памятником Юлию II

Паолинская капелла. Друзья и родственники Микеланджело

Микеланджело и Медичи. «Брут»

Архитектурные работы при Павле III

Собор Св. Петра

Поэзия Микеланджело

Последние годы. Последние работы. Смерть

Заключение

Новые издания по дисциплине «Искусство эпохи Возрождения» и смежным дисциплинам