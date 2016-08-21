Комиски - Группы 12
Что же такое модель Г-12? Доктор Ральф Нейбор утверждает, что «модель Г-12 на удивление проста».
Может быть, это новый взгляд на ученичество? Или еще одна ячеечная система? А может, особый акцент на ячеечных группах однородного состава? В последующих главах мы дадим более подробное определение модели Г-12 и снимем покров тайны, нависающей над ней. Но прежде чем мы начнем вникать во внутреннее устройство системы Г-12, следует сделать некоторые предварительные замечания.
Во-первых, модель Г-12 не может заменить собой систему ячеечной церкви. Скорее она может усовершенствовать систему ячеечной церкви, увеличив вашу способность готовить новых лидеров и умножать число новых групп. Она может сделать более эффективной систему вашей ячеечной церкви, но не сможет заменить сами ячейки. Сезар Кастелланос, основатель МХМ, заявляет следующее:
«“Международная харизматическая миссия” выросла так быстро и потрясла весь мир именно благодаря своей ячеечной структуре.
Ознакомившись с другими служениями за рубежом, я пришел к выводу, что самым лучшим методом для роста церкви являются домашние ячеечные группы.
Мы отказались от всех своих старых программ, которые поглощали столько времени (но давали так мало результатов), и сосредоточились на единственной — на ячеечном служении».
Джоэл Комиски - Группы 12
Группы 12. — СПб.: Библейский взгляд, 2001. — 192 с.
ISBN 5-8445-0044-Х
Перевод с английского Р. Б. Шемпель под редакцией А. И. Ковалева
Groups of 12 by Joel Comiskey Copyright © 1999 by Joel Comiskey Published by TOUCH Publications.
P.O. Box 19888, Houston, Texas, 77224-9888, U.S.A. ISBN 1-8808828-15-4
ISBN 5-8445-0044-Х
Перевод с английского Р. Б. Шемпель под редакцией А. И. Ковалева
Groups of 12 by Joel Comiskey Copyright © 1999 by Joel Comiskey Published by TOUCH Publications.
P.O. Box 19888, Houston, Texas, 77224-9888, U.S.A. ISBN 1-8808828-15-4
Джоэл Комиски - Группы 12 - Содержание
Предисловие Слова благодарности Введение
- Глава первая СОЗИДАЯ НА ВИДЕНИИ
- Глава вторая ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ЦИФРАМИ
- Глава третья СЕРДЦЕ ЦЕРКВИ
- Глава четвертая СИСТЕМА Г-12
- Глава пятая УСПЕХИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ЛИДЕРОВ В МХМ
- Глава шестая ПРИНОСИТЕ ПЛОДЫ И УМНОЖАЙТЕСЬ
- Глава седьмая ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИ Г-12 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВАШЕЙ ЦЕРКВИ
- Глава восьмая ПРОКЛАДЫВАЯ НОВЫЕ ПУТИ
- Глава девятая ОСТОРОЖНО: МИННОЕ ПОЛЕ
- Глава десятая ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИ Г-12 ИЗ ОПЫТА АМЕРИКАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ
- Глава одиннадцатая ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИ Г-12 ИЗ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ ЦЕРКВЕЙ
- Глава двенадцатая ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ Г-12 К ВАШЕЙ ЦЕРКВИ
Приложение А: СКРЫТЫЕ НЮАНСЫ МОДЕЛИ Г-12
Джоэл Комиски - Группы 12 - Созидая на видении
Иногда проблемы могут быть просто чудесными — такими, например, как необходимость аренды футбольного стадиона для богослужений по причине быстрого роста церкви. А что если вскоре после аренды стадиона вы сталкиваетесь с необходимостью организации двух утренних воскресных собраний? Вы можете представить вечернее молодежное служение, на котором каждую субботу присутствуют по восемнадцать тысяч человек?
Добро пожаловать в церковь «Международная харизматическая миссия», где молитвы и атмосфера пробуждения являются нормальным образом жизни. Эта церковь начиналась с восьми человек, собиравшихся в обычной квартире, а теперь она привлекает к себе внимание всей мировой общественности из-за мощной работы в ней Божьего Святого Духа.
МХМ дает миру новое представление о Колумбии, которую больше знают в связи с наркобизнесом и войной повстанцев, а не по быстрому церковному росту. Патрик Джонстоун пишет о Колумбии, главном экспортере кокаина, следующее: «Коррупция, шантаж, похищение людей, убийства и кровная месть терроризируют население этой страны».
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