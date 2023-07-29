В России книга Джона Райла «Практическая религия» стала необыкновенно популярной. Вы держите в руках второе ее издание, но оно необычно.

Для удобства мы разбили книгу на три тематические части, перед вами ее первая часть — «Обязанности христианина » . Из нее вы узнаете, что такое истинность христианина, что молитвенная жизнь — самое главное отличие посвященного дитя Божьего, что Библию, к сожалению, можно читать без пользы и что Вечеря Господня —это не мистическое таинство.

Джон Чарльз Райл - Практическая религия - 1 - Обязанности христианина

Пер. с англ. Денисюка С .

Пенза, 2013.-144 с.

ISBN 978-5-93434-144-3

Джон Чарльз Райл - Практическая религия - 1 - Обязанности христианина - Содержание

Глава 1 Само исследование

Глава 2 Усилие над собой

Глава 3 Истинность

Глава 4 Молитва

Глава 5 Чтение Библии

Глава 6 Участие в Вечере

Джон Чарльз Райл - Практическая религия - 1 - Обязанности христианина - Предисловие

Книга, которая находится в руках читателя, задумывалась как продолжение двух других книг, которые я уже опубликовал, — «Развязанные узлы» и «Старые пути». Книга «Развязанные узлы» состоит из последовательной серии записей, систематически упорядоченных, которые касаются главных проблем, образующих сущность разногласий между верующими в настоящее время. Веете, которые проявляют интерес к таким дискутируемым вопросам, как природа Церкви, служение, крещение, возрождение, Вечеря Господня, поклонение, исповедание и суббота, найдут достаточно полное их обсуждение в «Развязанных узлах». Книга «Старые пути» состоит из подобной серии записей о тех ведущих доктринах Евангелия, которые обычно рассматриваются как необходимые для спасения. Богодухновенность Писаний, грех, оправдание, прощение, покаяние, обращение, вера, работа Христа и работа Святого Духа — вот главные пред- меты, обсуждаемые в «Старых путях». Настоящая книга содержит цикл разделов о «практической религии» и рассматривает ежедневны е обязанности, опасности, переживания и привилегии всех тех, которые исповедуют Христа и называю т себя истинными христианами. Если вы прочитаете эту книгу вместе с другой работой, которую я выпустил раньше под названием «Святость», я думаю, она прольет некоторый свет на то, каким каждый верующий должен быть, что он должен делать и на что он должен надеяться. В этих трех работах вы сможете увидеть одну общую черту. Я откровенно признаюсь в этом с самого начала и не собираюсь скрывать этого ни на мгновение.

Позиция, которую я попытался занимать от начала до конца, — это позиция евангельского верующего. Я утверждаю это преднамеренно и подчеркнуто. Я полностью осознаю, что быть евангельским верующим сегодня—это непопулярнои для многих неприемлемо. Многие презирают евангельских верующих, и в их глазах они выглядят непривлекательно. Заявить о своей приверженности евангельским взглядам—в некоторых местах значит вызвать насмешку и навести на себя обвинение в «неграмотности и невежестве». Но ничто из этого не волнует меня. Я не стыжусь моей точки зрения. После сорока лет чтения Библии и молитв, размышлений и богословских исследований я нахожу, что я сильнее, чем когда бы то ни было, верен евангельской религии, и более, чем когда-либо, нахожу в ней удовлетворение. Она износостойка; она выдерживает испытание огнем. Я не знаю лучшей религиозной системы. В этом убеждении я прожил треть века, и в этом убеждении я надеюсь умереть. Простая истина состоит в том, что я не вижу другой почвы, на которую можно было бы встать, и не нахожу другой твердой опоры для моих ног. Я не притязаю на непогрешимость и не ж е лаю быть чьим-либо судьей. Но чем больше я ж иву и читаю, тем сильнее я убеждаюсь в том, что евангельские принципы — это принципы Библии, Устава, Молитвенника и ведущих богословов реформированной англиканской церкви. Придерживаясь этих взглядов, я не могу написать иначе, чем я написал. Теперь я издаю эту книгу с сердечной молитвой, чтобы Бог Святой Дух благословил ее и сделал ее полезной для многих душ.

Дж. Ч. Райл

Ливерпуль,

ноябрь 1878 года

Любовь по праву названа «королевой христианских добродетелей». Апостол Павел говорит: «Цель же увещания есть любовь» (1 Тим. 1:5). Это дар, которым, по всей видимости, восхищаются все люди. Он кажется простым, практическим качеством, которое понятно каждому. Это не какой-нибудь «трудный доктринальный вопрос», по которому христиане не соглашаются друг с другом. Я подозреваю, что тысячи не постыдятся сказать вам, что они ничего не знают об оправдании или возрождении, о работе Христа или Святого Духа. Но никто, я уверен, не захочет сказать, что он ничего не знает о любви! Даже если люди не обладают больше ничем в религии, они всегда тешат себя тем, что они обладают любовью. Несколько простых мыслей о любви могут оказаться небесполезными. Повсеместно о ней ходят ложные суждения, которые необходимо развеять. В отношении нее существуют ошибки, которые требуется исправить. В моем восхищении любовью я не уступаю никому. Но я говорю со всей смелостью, что многим умам весь этот предмет кажется полностью непонятным.

Позвольте мне показать то место, которое Библия отводит любви. Позвольте мне показать, чем в действительности является любовь Библии. Позвольте мне показать, откуда приходит истинная любовь. Позвольте мне показать, почему любовь является величайшим из даров.

Ни в чем другом так сильно не проявляется падшее состояние человека, как в недостатке христианской любви. На земле мало веры, мало надежды, мало познания Божественных откровений. Но в конце концов ничто не встречается так редко, как истинная любовь. Позвольте мне показать то место, которое Библия отводит любви. Я начинаю с этого пункта, чтобы установить огромную практическую важность моего предмета. Я не забываю о том, что в наши дни имеется много христиан «высокого полета», которые почти отказываются смотреть на какие бы то ни было практические вещи в христианстве. Они не могут говорить ни о чем, кроме двух или трех любимых доктрин. Сегодня я желаю напомнить моим читателям, что Библия содержит столько же информации о практической жизни, сколько о доктринах, и что одно из понятий, которым она отводит огромную важность, — это любовь. Я обращаюсь к Новому Завету и прошу читателей понаблюдать за тем, что он говорит о любви. Во всех религиозных исследованиях нет ничего лучше, чем предоставить Писанию говорить за себя.

Нет более верного пути выявления истины, чем испытанный путь обращения к простым текстам. Писание было оружием нашего Господа как в ответах сатане, так и в столкновениях с иудеями. Тексты Священного Писания являются путеводителями, к которым мы должны всегда без стеснения обращаться и в настоящее время. Что говорит Писание? Что написано? Как читаешь? Давайте послушаем, что говорит апостол Павел коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1Кор. 13:1-3). Давайте послушаем, что говорит апостол Павел колоссянам: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол. 3:14). Давайте послушаем, что говорит апостол Павел Тимофею: «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры» (1 Тим. 1:5). Давайте послушаем, что говорит апостол Петр: «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов» (1 Пет. 4:8).

Давайте послушаем, что Сам наш Господь Иисус Христос говорит об этой любви: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга; по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:34-35). Наконец, давайте прочитаем повествование нашего Господа о последнем суде и заметим, что именно отсутствие любви приговорит к осуждению миллионы людей (Мт. 25:41-42).

Райл Джон - Практическая религия - Часть 2 - Характер христианина

Пер. с англ. Денисюка С.— Пенза, Миссия «Приди и помоги» 2013 г. -128 с.

ISBN 978-5-93434146-7

Райл Джон - Практическая религия - Содержание

Глава 1 Любовь

Глава 2 Ревность

Глава 3 Свобода

Глава 4 Блаженство

Глава 5 Формализм

Глава 6 Отделение от мира

Джон Чарльз Райл - Практическая религия - Простые заметки о повседневных обязанностях, переживаниях, опасностях и привилегиях исповедующих христиан

Миссия «Приди и помоги», 2005 г. — 416 с.

Джон Чарльз Райл - Практическая религия - Простые заметки о повседневных обязанностях, переживаниях, опасностях и привилегиях исповедующих христиан – Содержание

Предисловие