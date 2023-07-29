Райл - Практическая религия
В России книга Джона Райла «Практическая религия» стала необыкновенно популярной. Вы держите в руках второе ее издание, но оно необычно.
Для удобства мы разбили книгу на три тематические части, перед вами ее первая часть — «Обязанности христианина » . Из нее вы узнаете, что такое истинность христианина, что молитвенная жизнь — самое главное отличие посвященного дитя Божьего, что Библию, к сожалению, можно читать без пользы и что Вечеря Господня —это не мистическое таинство.
Джон Чарльз Райл - Практическая религия - 1 - Обязанности христианина
Пер. с англ. Денисюка С .
Пенза, 2013.-144 с.
ISBN 978-5-93434-144-3
Джон Чарльз Райл - Практическая религия - 1 - Обязанности христианина - Содержание
Глава 1 Само исследование
Глава 2 Усилие над собой
Глава 3 Истинность
Глава 4 Молитва
Глава 5 Чтение Библии
Глава 6 Участие в Вечере
Джон Чарльз Райл - Практическая религия - 1 - Обязанности христианина - Предисловие
Книга, которая находится в руках читателя, задумывалась как продолжение двух других книг, которые я уже опубликовал, — «Развязанные узлы» и «Старые пути». Книга «Развязанные узлы» состоит из последовательной серии записей, систематически упорядоченных, которые касаются главных проблем, образующих сущность разногласий между верующими в настоящее время. Веете, которые проявляют интерес к таким дискутируемым вопросам, как природа Церкви, служение, крещение, возрождение, Вечеря Господня, поклонение, исповедание и суббота, найдут достаточно полное их обсуждение в «Развязанных узлах». Книга «Старые пути» состоит из подобной серии записей о тех ведущих доктринах Евангелия, которые обычно рассматриваются как необходимые для спасения. Богодухновенность Писаний, грех, оправдание, прощение, покаяние, обращение, вера, работа Христа и работа Святого Духа — вот главные пред- меты, обсуждаемые в «Старых путях». Настоящая книга содержит цикл разделов о «практической религии» и рассматривает ежедневны е обязанности, опасности, переживания и привилегии всех тех, которые исповедуют Христа и называю т себя истинными христианами. Если вы прочитаете эту книгу вместе с другой работой, которую я выпустил раньше под названием «Святость», я думаю, она прольет некоторый свет на то, каким каждый верующий должен быть, что он должен делать и на что он должен надеяться. В этих трех работах вы сможете увидеть одну общую черту. Я откровенно признаюсь в этом с самого начала и не собираюсь скрывать этого ни на мгновение.
Позиция, которую я попытался занимать от начала до конца, — это позиция евангельского верующего. Я утверждаю это преднамеренно и подчеркнуто. Я полностью осознаю, что быть евангельским верующим сегодня—это непопулярнои для многих неприемлемо. Многие презирают евангельских верующих, и в их глазах они выглядят непривлекательно. Заявить о своей приверженности евангельским взглядам—в некоторых местах значит вызвать насмешку и навести на себя обвинение в «неграмотности и невежестве». Но ничто из этого не волнует меня. Я не стыжусь моей точки зрения. После сорока лет чтения Библии и молитв, размышлений и богословских исследований я нахожу, что я сильнее, чем когда бы то ни было, верен евангельской религии, и более, чем когда-либо, нахожу в ней удовлетворение. Она износостойка; она выдерживает испытание огнем. Я не знаю лучшей религиозной системы. В этом убеждении я прожил треть века, и в этом убеждении я надеюсь умереть. Простая истина состоит в том, что я не вижу другой почвы, на которую можно было бы встать, и не нахожу другой твердой опоры для моих ног. Я не притязаю на непогрешимость и не ж е лаю быть чьим-либо судьей. Но чем больше я ж иву и читаю, тем сильнее я убеждаюсь в том, что евангельские принципы — это принципы Библии, Устава, Молитвенника и ведущих богословов реформированной англиканской церкви. Придерживаясь этих взглядов, я не могу написать иначе, чем я написал. Теперь я издаю эту книгу с сердечной молитвой, чтобы Бог Святой Дух благословил ее и сделал ее полезной для многих душ.
Дж. Ч. Райл
Ливерпуль,
ноябрь 1878 года
Любовь по праву названа «королевой христианских добродетелей». Апостол Павел говорит: «Цель же увещания есть любовь» (1 Тим. 1:5). Это дар, которым, по всей видимости, восхищаются все люди. Он кажется простым, практическим качеством, которое понятно каждому. Это не какой-нибудь «трудный доктринальный вопрос», по которому христиане не соглашаются друг с другом. Я подозреваю, что тысячи не постыдятся сказать вам, что они ничего не знают об оправдании или возрождении, о работе Христа или Святого Духа. Но никто, я уверен, не захочет сказать, что он ничего не знает о любви! Даже если люди не обладают больше ничем в религии, они всегда тешат себя тем, что они обладают любовью. Несколько простых мыслей о любви могут оказаться небесполезными. Повсеместно о ней ходят ложные суждения, которые необходимо развеять. В отношении нее существуют ошибки, которые требуется исправить. В моем восхищении любовью я не уступаю никому. Но я говорю со всей смелостью, что многим умам весь этот предмет кажется полностью непонятным.
Позвольте мне показать то место, которое Библия отводит любви.
Позвольте мне показать, чем в действительности является любовь Библии.
Позвольте мне показать, откуда приходит истинная любовь.
Позвольте мне показать, почему любовь является величайшим из даров.
Ни в чем другом так сильно не проявляется падшее состояние человека, как в недостатке христианской любви. На земле мало веры, мало надежды, мало познания Божественных откровений. Но в конце концов ничто не встречается так редко, как истинная любовь. Позвольте мне показать то место, которое Библия отводит любви. Я начинаю с этого пункта, чтобы установить огромную практическую важность моего предмета. Я не забываю о том, что в наши дни имеется много христиан «высокого полета», которые почти отказываются смотреть на какие бы то ни было практические вещи в христианстве. Они не могут говорить ни о чем, кроме двух или трех любимых доктрин. Сегодня я желаю напомнить моим читателям, что Библия содержит столько же информации о практической жизни, сколько о доктринах, и что одно из понятий, которым она отводит огромную важность, — это любовь. Я обращаюсь к Новому Завету и прошу читателей понаблюдать за тем, что он говорит о любви. Во всех религиозных исследованиях нет ничего лучше, чем предоставить Писанию говорить за себя.
Нет более верного пути выявления истины, чем испытанный путь обращения к простым текстам. Писание было оружием нашего Господа как в ответах сатане, так и в столкновениях с иудеями. Тексты Священного Писания являются путеводителями, к которым мы должны всегда без стеснения обращаться и в настоящее время. Что говорит Писание? Что написано? Как читаешь? Давайте послушаем, что говорит апостол Павел коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1Кор. 13:1-3). Давайте послушаем, что говорит апостол Павел колоссянам: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол. 3:14). Давайте послушаем, что говорит апостол Павел Тимофею: «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры» (1 Тим. 1:5). Давайте послушаем, что говорит апостол Петр: «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов» (1 Пет. 4:8).
Давайте послушаем, что Сам наш Господь Иисус Христос говорит об этой любви: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга; по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:34-35). Наконец, давайте прочитаем повествование нашего Господа о последнем суде и заметим, что именно отсутствие любви приговорит к осуждению миллионы людей (Мт. 25:41-42).
Райл Джон - Практическая религия - Часть 2 - Характер христианина
Пер. с англ. Денисюка С.— Пенза, Миссия «Приди и помоги» 2013 г. -128 с.
ISBN 978-5-93434146-7
Райл Джон - Практическая религия - Содержание
Глава 1 Любовь
Глава 2 Ревность
Глава 3 Свобода
Глава 4 Блаженство
Глава 5 Формализм
Глава 6 Отделение от мира
Джон Чарльз Райл - Практическая религия - Простые заметки о повседневных обязанностях, переживаниях, опасностях и привилегиях исповедующих христиан
Миссия «Приди и помоги», 2005 г. — 416 с.
Джон Чарльз Райл - Практическая религия - Простые заметки о повседневных обязанностях, переживаниях, опасностях и привилегиях исповедующих христиан – Содержание
Предисловие
Глава 1 Самоисследование
Глава 2 Усилие над собой
Глава 3 Истинность
Глава 4 Молитва
Глава 5 Чтение Библии
Глава 6 Участие в Вечере
Глава 7 Любовь
Глава 8 Ревность
Глава 9 Свобода
Глава 10 Блаженство
Глава 11 Формализм
Глава 12 Мир
Глава 13 Богатство и бедность
Глава 14 Лучший друг
Глава 15 Болезнь
Глава 16 Семья Божья
Глава 17 Наш дом!
Глава 18 Наследники Божьи
Глава 19 Великое собрание
Глава 20 Великое разделение
Глава 21 Вечность!
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