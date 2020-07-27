Евангелие – это «благая весть», но что делает ее благой? Какова цель Евангелия, без которой оно не было бы благим? Она заключается в смерти Христа, приводящей грешников к Богу, а не к чему-либо другому, иначе мы остались бы без надежды. Но в этом и есть Евангелие: Бог отдает нам Себя. Христос умер, чтобы мы приобрели Его, и в этой самоотдаче проявляется наивысшая милость и самая благая весть для нас! Величайшее, безмерно благодатное и решающее благо радостной вести – Христос, славный образ Бога, который был явлен нам для бесконечного удовлетворения.

Джон Пайпер - Бог есть благая весть

Год издания :2007 Страницы :192

ISBN :966-533-333-3

Джон Пайпер - Бог есть благая весть - Содержание

Глава 1. Благая Весть: провозглашение и объяснение

Глава 2. Благая Весть: описание ее библейского значения

Глава 3. Благая Весть: "Вот Бог ваш!"

Глава 4. Благая Весть: слава Христа, образа Божьего

Глава 5. Благая Весть: внутреннее свидетельство Духа Святого, подтвержденное Его славой

Глава 6. Благая Весть: слава Христа в благовествовании, миссии и освящении

Глава 7. Благая Весть: слава радости Божьей

Глава 8. Благая Весть: слава Христа как основание для раскаяния, Его превозносящего

Глава 9. Благая Весть: Сам Бог является даром, который превыше всех Его спасительных и тягостных даров

Глава 10. Благая Весть: Сам Бог является даром, который превыше всех Его приятных даров

Глава 11. Что делает Благую весть наивысшим благом: созерцание славы или пребывание в ней?

Джон Пайпер Бог есть благая весть - Введение

Прощение – это благая весть, поскольку оно прокладывает путь к удовлетворению в Боге. Оправдание – это благая весть, так как оно открывает доступ к присутствию и радости Божьей. Вечная жизнь – это благая весть, потому что она становится вечным наслаждением Иисусом. Все Божьи дары несут в себе любовь в той мере, в какой они приводят нас к Богу. Божья любовь заключается в Его посвящении делать все необходимое (даже наиболее болезненное – смерть Своего Единородного Сына Иисуса), чтобы мы были увлечены самым глубоким и постоянно удовлетворяющим, то есть Им Самим.

Сосредоточенная на крестном подвиге Христа и основательно радостная, эта книга утоляет невыносимую жажду души. Она прикасается к нам в основе бытия – там, откуда душа каждодневно черпает силу для преображения. Она пробуждает нашу тоску по Христу, открывая глаза на Его красоту. Пайпер обращается к жаждущим душой, которые в отчаянии и опустошении отвернулись от миража методологии. Он приглашает нас приостановиться и испить из глубоко источника.