Толпа хулиганов задалась целью убить молодого проповедника, разъезжавшего по Англии верхом на лошади. Хулиганы ничего не имели против него, пока он говорил о загробной жизни и вечном блаженстве, но, когда он стал указывать на преступления и порицать преступников, они решили покончить с ним. - Мы схватим проповедника на глухой дороге, - решили хулиганы. Сказано - сделано. Хулиганы залегли в кустах, поджидая путника. Когда проповедник подъехал к месту засады, большая толпа неожиданно бросилась на него. Один из хулиганов схватил лошадь за узду, другой свалил седока на землю, третий неистово бить его дубиной, другие били чем попало.

Проповедник не сопротивлялся. Низкого роста, слабого телосложения, избитый, окровавленный, он с трудом поднялся, стал на колени, сложил руки и, устремив в взор к небу, начал громко молиться: "Отче Небесный, прости им! .. " Смущенный вождь хулиганов велел прекратить побои. Вволю натешившись, злодеи и без того уже остановились. Странное поведение проповедника, не оказывавшего сопротивления, устыдило. - Не бейте его больше, - сказал громко заправила и, подойдя к стоявшему на коленях проповеднику, положил руку на окровавленную голову со словами: - Господин, клянусь, что впредь никто не сделает тебе зла. Я готов защитить тебя, если бы для этого даже потребовалось пожертвовать собственной жизнью. Вождя звали Джордж Клифтон. Все знали его как отъявленного бандита и нечестивца. Но с этого момента Клифтон стал другим человеком. Там, где никакая физическая с Джон был серьезным, способным мальчиком. В девятилетнем возрасте он поступил в Лондонскую школу, из которой вышли многие знаменитые люди. Там он изучал греческий и еврейский языки.

Джон Уэсли - Первые плоды Духа

Свет на Востоке 1989 г. - 52 с.

