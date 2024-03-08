Джонатан Эдвардс - Религиозные чувства

Нет вопроса, который имел бы большую значимость для человеческого рода, и надлежащее решение которого сильнее касалось бы каждого отдельного человека, чем этот: «Каковы отличительные качества тех, кто пользуется благосклонностью Бога и имеет право на Его вечные награды?» Или, «Какова природа истинной религии? Где находятся отличительные черты той добродетели и святости, которая приемлема в глазах Бога?» Но хотя этот вопрос очень важен, и мы имеем ясный и обильный свет в Слове Божьем, который направляет нас в этом отношении, тем не менее, нет другого пункта, по которому исповедующие христиане сильнее отличались бы друг от друга. Было бы бесконечным занятием подсчитывать многообразие мнений по этому вопросу, которые разделяют христианский мир. Это и делает очевидной истинность заявления нашего Спасителя: «...тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мт. 7:14).

Рассуждение над этими вещами давно заставило меня приняться за эту проблему с предельными усердием и вниманием и точностью исследования и изучения, на которые я был способен. Это предмет, к которому мой ум особенно настойчиво стремился с того самого момента, когда я впервые вступил на путь изучения богословия. Но, что касается успеха моего изучения, то он должен быть оставлен на суд читателя нижеследующего трактата. Я ясно представляю, что гораздо труднее судить беспристрастно о том, что является темой этого разговора, среди пыли и дыма такого состояния противоречия, в котором наша страна теперь находится в отношении вопросов этого рода. Так как труднее писать беспристрастно, то труднее и читать бес- пристрастно. Возможно, многие будут уязвлены в своем духе, когда найдут, что здесь осуждается многое из того, что принадлежит к религиозному чувству; и, наверное, возмущение и презрение пробудится у других, когда они увидят, что так многое здесь оправдывается и одобряется. И, может быть, некоторые будут готовы обвинить меня в непоследовательности самому себе в том, что я так сильно одобряю некоторые вещи и так сильно осуждаю другие; так как я нахожу, что некоторые всегда возражали против этого с самого начала наших недавних дебатов о религии. Тяжелая вещь — быть сердечным и страстным другом добрых и славных моментов в последних необыкновенных внешних проявлениях и испытывать большую радость в них, и одновременно видеть злую и пагубную тенденцию того, что было плохо, и серьезно сопротивляться этому.

Джонатан Эдвардс - Религиозные чувства

Русское издание: Come Over And Help Organization, Inc., USA/Canada, 2008. 432 ст

Джонатан Эдвардс - Религиозные чувства - Содержание

Часть I. Природа чувств и их важность в религии

1. Что такое чувства духа

2. Доказательство того, что истинная религия во многом состоит в чувствах

3. Выводы

Часть II. Определения, которые не являются верными признаками истинности религиозных чувств

1. То, что религиозные чувства очень велики или очень возвышенны, ־— это не признак

2. То, что религиозные чувства оказывают сильное воздействие на тело, — это не признак

3. То, что религиозные чувства побуждают обладающих ими много, пламенно и часто говорит о делах религии, — это не признак

4. То, что люди не возбуждают религиозных чувств по своему замыслу или своими силами, — это не признак

5. То, что религиозные чувства приходят с текстами Писания, замечательным образом донесенными до разума, — это не признак

6. То, что в религиозных чувствах есть видимость любви , — это не признак

7. То, что люди имеют различные религиозные чувства, сопровождающие друг друга, — это не признак

8. То, что утешение и радость, как кажется, следуют за пробуждением и обличением совести в определенном порядке, — это не признак

9. То, что религиозные чувства располагают людей проводить много времени в религии и быть ревностно вовлеченными во внешние обязанности поклонения, — это не признак

10.То, что религиозные чувства сильно располагают людей восхвалять и прославлять Бога своими устами, — это не признак

11. То, что религиозные чувства делают людей, обладающих ими, крайне уверенными в том, что то, что они испытывают, — божественно, и что они в благом положении, — это не признак

12. То, что внешние проявления религиозных чувств и свидетельства людей о них очень впечатляющие и приятные праведникам, — это не признак

Часть III. Отличительные признаки истинно благодатных и святых чувств

1. Истинно благодатные чувства вытекают из Божественного влияния и воздействия на сердце

2. Основание истинно благодатных и святых чувств — превосходная природа Божественных ценностей, а не своекорыстие

3. Истинно благодатные и святые чувства основаны на привлекательности морального совершенства Божественных ценностей

4. Истинно благодатные и святые чувства происходят из просвещения ума для понимания или восприятия Божественных ценностей

5. Истинно благодатные и святые чувства сопровождаются разумным и духовным осознанием реальности и достоверности Божественных ценностей

6. Истинно благодатные и святые чувства о провождается евангельским уничижением

7. Истинно благодатные и святые чувства сопровождаются переменой природы

8. Истинно благодатные и святые чувства сопровождаются кротким и тихим духом и качествами Иисуса Христа

9. Истинно благодатные и святые чувства сопровождается христианской чуткостью духа

10. Истинно благодатные и святые чувства имеют прекрасную симметрию и пропорцию

11. Чем выше поднимаются истинно благодатные и святые чувства, тем сильнее стремление души к росту духовных достижений

12. Истинно благодатные и святые чувства имеют свое проявление и приносят плод в христианской практике

(1) . Христианская практика и святая жизнь — это признак искренности для других

(2) . Христианская практика — это главное доказательство для нас самих, гораздо более предпочтительное, чем метод первых обличений, озарений, утешений или каких-либо присущих открытий или проявлений