В вымышленном Сиэтле люди, когда у них возникают проблемы, звонят доктору Фрейзеру Крейну. Если вы смотрите Фрейзера по телевизору, то обратили внимание, что большинство этих проблем - во взаимоотношениях с другими людьми. В реальном Сиэтле много людей с проблемами звонят мне. И так же, как у Фрейзера, они нуждаются в помощи из-за того, что с кем-то не ладят. Если человек оказывается в моем кабинете на консультации, чаще всего это происходит из-за плохих взаимоотношений. Практически все время эти люди чувствуют, что с ними обходятся плохо. Как в старой песне «кто-то сделал что-то не так» - и они воспринимают себя как жертву. Было время, когда они, возможно, были близки с тем, на кого жалуются. (Это мог быть даже супруг...) Но сейчас они не могут переносить того, кто поступил с ними плохо.

Как вы любите того, кого терпеть не можете? Возможно, меньше всего в жизни вам хотелось бы любить того, кто причинил вам боль. Но Иисус говорит нам любить даже наших врагов. Итак, как же вам любить того, кто для вас невыносим? Размышляя над многочисленными случаями из практики консультирования в работе над испорченными взаимоотношениями, я нашел отрывок из Писания, который считаю самым полезным, и который в таких ситуациях я применял чаще всего. Возможно, это наиболее радикальный текст на тему взаимоотношений и один из наименее применяемых. Но я еще не нашел ничего лучшего. Это учение о победе над плохими взаимоотношениями содержится в Римлянам 12:14-21.

Милтон Джонс - Как любить невыносимого человека - Занятия для малых групп

Киев: Книгоноша, 2023. — 84 с.

ISBN 0-89900-713-9

Милтон Джонс - Как любить невыносимого человека - Содержание