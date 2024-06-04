Джонс - Лэйнг - Жизнь и благочестие
Эта книга для женщин. Она написана для того, чтобы помочь каждой из нас быть счастливой и жить, угождая Богу.
«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию...» (2-е Петра 1:3).
Жизнь
Первая часть книги озаглавлена «Жизнь». Статьи, которые она в себя включает, адресованы незамужним и замужним женщинам; тем, у кого есть дети и у кого их нет; тем, кто разведен, кто замужем за не христианином; молодым мамам, пожилым женщинам, чьи дети выросли и покинули отчий дом. Каждая из нас хочет понять, как жить угодной Богу жизнью в тех обстоятельствах, в которые мы попадаем. Также вы сможете лучше понять ваших близких, которые, возможно, столкнулись с проблемами, которые вам незнакомы.
Благочестие
Вторая часть посвящена воспитанию в себе характера Христа. Всем нам нужно научиться полагаться на Бога, доверяя Ему свои нужды; не идти на поводу у своих страхов, быть сдержанными, прощать тех, кто нас обидел, принимать целительную милость Божью.
В конце книги мы предлагаем вашему вниманию план изучения Библии в течение года.
Великие и драгоценные обетования
Выделите минутку, чтобы просмотреть содержание. С чем бы мы ни сталкивались, у нас есть «все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию». Не в нашей власти сделать наш жизненный путь ровным и гладким, без падений, испытаний и неудач. Но Господь обещает быть рядом с нами и поддерживать нас, делая нас «причастниками Божеского естества»:
«...дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью...» (2-е Петра 1:4).
Жизнь без Бога ведет к «растлению похотью». Если же мы возлагаем свои надежды на Него, нас ждет полная, счастливая жизнь во Христе.
Шейла Джонс, Джерри Лэйнг и другие - Жизнь и благочестие - Духовное руководство для женщин
Адаптированное издание. - Перевод с англ. - М.: Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик», 2004. - 224 с.
ISBN: 5-86591-033-7 (рус.)
Шейла Джонс, Джерри Лэйнг и другие - Жизнь и благочестие – Содержание
Вступление
Жизнь
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Незамужняя женщина
- 1. Незамужняя женщина Шейла Джонс
- 2. Уважайте братьев! Вики Бун, Бетани Джонс
- 3. Жизнь с избытком Кэрэн Каларик
- 4. Ухаживания, свидания и помолвка Сэм и Джери Лэйнг
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Жена
- 5. Уважение к мужу Сами Джери Лэйнг
- 6. Жена, рядом с которой муж становится сильнее Шейла Джонс
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Мать
- 7. Молодым мамам - библейское учение на каждый день Сэнди Дреннер
- 8. Как научить ребенка уважению Шейла Джонс
- 9. Воспитание подростков Том и Шейла Джонс
- 10. Возвращаться ли на работу после декретного отпуска? ШейлаДжонс 81
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Мать-одиночка
- 11. Отцы наших детей Джоан Лапойнт
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Бели ваш муж — не христианин
- 12. Есфирь. Как убедить мужа уверовать Дженифер Ламберт
- 13. Никаких уступок! Лори Котковски
- 14. Наставление из Писаний Ирэн Гурганус.
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Развод
- 15. Ибо твой Творец есть супруг твой Кэйрен Картер, Пэм Ридделл
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Женщина средних лет
- 16. Менопауза. Я что, схожу с ума? Д-р Хелен Солсбери.
- 17. 40 и старше Шейла Джонс, Глория Берд, Марша Лэмб, Салли Хупер, Джанни Фредрик, Линда Брумли, Джойс Конн, Пэт ІЬмпл, Лойс Шмит
- 18. И в опустевшем гнезде может поселиться радость Гордон и Тереза Фергюсон
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Смерть
- 19. Как позаботиться об умирающих и их семьях Деннис Янг
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Выкидыш
- 20. Если вы потеряли ребенка Глория Берд
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Бесплодие
- 21. Победи недовольство Дебби Макдэниэл
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Тяжесть прошлого
- 22. Исцеление от жестокого прошлого Марша Лэмб
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Усыновление
- 23. Чего следует ожидать, усыновляя ребенка Джулия Хэннон, Ли Вуд, Дженифер Рэдл
Благочестие
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Эмоции
- 24. Богоугодные чувства Линда Брумли
- 25. Как справиться с беспокойствами Глория Берд.
- 26. От страха к вере Шейла Джонс
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Нагорная проповедь
- 27. Нагорная проповедь Кей Маккин
- 28. Скромность Кей Маккин
- 29. Чистота Кей Маккин
- 30. Речь Кей Маккин
- 31. Взаимоотношения Кей Маккин
- 32. Благотворительность Дженни Шоу
- 33. Молитва Кей Маккин
- 34. Прощение Тереза Фергюсон
- 35. УдовлетворенностьДэбби Макдэнизл
- 36. Золотое правило Бернадин Беллмор
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И в дополнение
- 37. Помоги простить Тереза Фергюсон
- 38. Изучение Библии в течение года
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