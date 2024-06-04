Джонс - Лэйнг - Жизнь и благочестие

Эта книга для женщин. Она написана для того, чтобы помочь каждой из нас быть счастливой и жить, угождая Богу.

«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию...» (2-е Петра 1:3).

Жизнь

Первая часть книги озаглавлена «Жизнь». Статьи, которые она в себя включает, адресованы незамужним и замужним женщинам; тем, у кого есть дети и у кого их нет; тем, кто разведен, кто замужем за не христианином; молодым мамам, пожилым женщинам, чьи дети выросли и покинули отчий дом. Каждая из нас хочет понять, как жить угодной Богу жизнью в тех обстоятельствах, в которые мы попадаем. Также вы сможете лучше понять ваших близких, которые, возможно, столкнулись с проблемами, которые вам незнакомы.

Благочестие

Вторая часть посвящена воспитанию в себе характера Христа. Всем нам нужно научиться полагаться на Бога, доверяя Ему свои нужды; не идти на поводу у своих страхов, быть сдержанными, прощать тех, кто нас обидел, принимать целительную милость Божью.

В конце книги мы предлагаем вашему вниманию план изучения Библии в течение года.

Великие и драгоценные обетования

Выделите минутку, чтобы просмотреть содержание. С чем бы мы ни сталкивались, у нас есть «все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию». Не в нашей власти сделать наш жизненный путь ровным и гладким, без падений, испытаний и неудач. Но Господь обещает быть рядом с нами и поддерживать нас, делая нас «причастниками Божеского естества»:

«...дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью...» (2-е Петра 1:4).

Жизнь без Бога ведет к «растлению похотью». Если же мы возлагаем свои надежды на Него, нас ждет полная, счастливая жизнь во Христе.

Шейла Джонс, Джерри Лэйнг и другие - Жизнь и благочестие - Духовное руководство для женщин

Адаптированное издание. - Перевод с англ. - М.: Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик», 2004. - 224 с.

ISBN: 5-86591-033-7 (рус.)

Шейла Джонс, Джерри Лэйнг и другие - Жизнь и благочестие – Содержание

Вступление

Жизнь

Незамужняя женщина 1. Незамужняя женщина Шейла Джонс 2. Уважайте братьев! Вики Бун, Бетани Джонс 3. Жизнь с избытком Кэрэн Каларик 4. Ухаживания, свидания и помолвка Сэм и Джери Лэйнг

Жена 5. Уважение к мужу Сами Джери Лэйнг 6. Жена, рядом с которой муж становится сильнее Шейла Джонс

Мать 7. Молодым мамам - библейское учение на каждый день Сэнди Дреннер 8. Как научить ребенка уважению Шейла Джонс 9. Воспитание подростков Том и Шейла Джонс 10. Возвращаться ли на работу после декретного отпуска? ШейлаДжонс 81

Мать-одиночка 11. Отцы наших детей Джоан Лапойнт

Бели ваш муж — не христианин 12. Есфирь. Как убедить мужа уверовать Дженифер Ламберт 13. Никаких уступок! Лори Котковски 14. Наставление из Писаний Ирэн Гурганус.

Развод 15. Ибо твой Творец есть супруг твой Кэйрен Картер, Пэм Ридделл

Женщина средних лет 16. Менопауза. Я что, схожу с ума? Д-р Хелен Солсбери. 17. 40 и старше Шейла Джонс, Глория Берд, Марша Лэмб, Салли Хупер, Джанни Фредрик, Линда Брумли, Джойс Конн, Пэт ІЬмпл, Лойс Шмит 18. И в опустевшем гнезде может поселиться радость Гордон и Тереза Фергюсон

Смерть 19. Как позаботиться об умирающих и их семьях Деннис Янг

Выкидыш 20. Если вы потеряли ребенка Глория Берд

Бесплодие 21. Победи недовольство Дебби Макдэниэл

Тяжесть прошлого 22. Исцеление от жестокого прошлого Марша Лэмб

Усыновление 23. Чего следует ожидать, усыновляя ребенка Джулия Хэннон, Ли Вуд, Дженифер Рэдл



Благочестие