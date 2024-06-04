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Джонс - Лэйнг - Жизнь и благочестие

Шейла Джонс, Джерри Лэйнг и другие - Жизнь и благочестие - Духовное руководство для женщин
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family
Эта книга для женщин. Она написана для того, чтобы помочь каждой из нас быть счастливой и жить, угождая Богу.
«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию...» (2-е Петра 1:3).
Жизнь
Первая часть книги озаглавлена «Жизнь». Статьи, которые она в себя включает, адресованы незамужним и замужним женщинам; тем, у кого есть дети и у кого их нет; тем, кто разведен, кто замужем за не христианином; молодым мамам, пожилым женщинам, чьи дети выросли и покинули отчий дом. Каждая из нас хочет понять, как жить угодной Богу жизнью в тех обстоятельствах, в которые мы попадаем. Также вы сможете лучше понять ваших близких, которые, возможно, столкнулись с проблемами, которые вам незнакомы.
Благочестие
Вторая часть посвящена воспитанию в себе характера Христа. Всем нам нужно научиться полагаться на Бога, доверяя Ему свои нужды; не идти на поводу у своих страхов, быть сдержанными, прощать тех, кто нас обидел, принимать целительную милость Божью.
В конце книги мы предлагаем вашему вниманию план изучения Библии в течение года.
Великие и драгоценные обетования
Выделите минутку, чтобы просмотреть содержание. С чем бы мы ни сталкивались, у нас есть «все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию». Не в нашей власти сделать наш жизненный путь ровным и гладким, без падений, испытаний и неудач. Но Господь обещает быть рядом с нами и поддерживать нас, делая нас «причастниками Божеского естества»:
«...дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью...» (2-е Петра 1:4).
Жизнь без Бога ведет к «растлению похотью». Если же мы возлагаем свои надежды на Него, нас ждет полная, счастливая жизнь во Христе.

Шейла Джонс, Джерри Лэйнг и другие - Жизнь и благочестие - Духовное руководство для женщин

Адаптированное издание. - Перевод с англ. - М.: Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик», 2004. - 224 с.
ISBN: 5-86591-033-7 (рус.)

Шейла Джонс, Джерри Лэйнг и другие - Жизнь и благочестие – Содержание

Вступление
Жизнь
  • Незамужняя женщина
    • 1. Незамужняя женщина Шейла Джонс
    • 2. Уважайте братьев! Вики Бун, Бетани Джонс
    • 3. Жизнь с избытком Кэрэн Каларик
    • 4. Ухаживания, свидания и помолвка Сэм и Джери Лэйнг
  • Жена
    • 5. Уважение к мужу Сами Джери Лэйнг
    • 6. Жена, рядом с которой муж становится сильнее Шейла Джонс
  • Мать
    • 7. Молодым мамам - библейское учение на каждый день Сэнди Дреннер
    • 8. Как научить ребенка уважению Шейла Джонс
    • 9. Воспитание подростков Том и Шейла Джонс
    • 10. Возвращаться ли на работу после декретного отпуска? ШейлаДжонс 81
  • Мать-одиночка
    • 11. Отцы наших детей Джоан Лапойнт
  • Бели ваш муж — не христианин
    • 12. Есфирь. Как убедить мужа уверовать Дженифер Ламберт
    • 13. Никаких уступок! Лори Котковски
    • 14. Наставление из Писаний Ирэн Гурганус.
  • Развод
    • 15. Ибо твой Творец есть супруг твой Кэйрен Картер, Пэм Ридделл
  • Женщина средних лет
    • 16. Менопауза. Я что, схожу с ума? Д-р Хелен Солсбери.
    • 17. 40 и старше Шейла Джонс, Глория Берд, Марша Лэмб, Салли Хупер, Джанни Фредрик, Линда Брумли, Джойс Конн, Пэт ІЬмпл, Лойс Шмит
    • 18. И в опустевшем гнезде может поселиться радость Гордон и Тереза Фергюсон
  • Смерть
    • 19. Как позаботиться об умирающих и их семьях Деннис Янг
  • Выкидыш
    • 20. Если вы потеряли ребенка Глория Берд
  • Бесплодие
    • 21. Победи недовольство Дебби Макдэниэл
  • Тяжесть прошлого
    • 22. Исцеление от жестокого прошлого Марша Лэмб
  • Усыновление
    • 23. Чего следует ожидать, усыновляя ребенка Джулия Хэннон, Ли Вуд, Дженифер Рэдл
Благочестие
  • Эмоции
    • 24. Богоугодные чувства Линда Брумли
    • 25. Как справиться с беспокойствами Глория Берд.
    • 26. От страха к вере Шейла Джонс
  • Нагорная проповедь
    • 27. Нагорная проповедь Кей Маккин
    • 28. Скромность Кей Маккин
    • 29. Чистота Кей Маккин
    • 30. Речь Кей Маккин
    • 31. Взаимоотношения Кей Маккин
    • 32. Благотворительность Дженни Шоу
    • 33. Молитва Кей Маккин
    • 34. Прощение Тереза Фергюсон
    • 35. УдовлетворенностьДэбби Макдэнизл
    • 36. Золотое правило Бернадин Беллмор
  • И в дополнение
    • 37. Помоги простить Тереза Фергюсон
    • 38. Изучение Библии в течение года
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Rating 5.0 / 5
Added 04.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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