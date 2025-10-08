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Джонс - Основание церквей: от а до я - Сборник статей

Основание церквей: от а до я - Сборник статей
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Недавно я вспоминал свою родную церковь. В моем сердце эта маленькая церковь в Фоллансби (Западная Виргиния), на углу Пенн-стрит и Невил-стрит, занимает особое место. Знаете, чем отличается обычная церковь от родной церкви? В родной церкви старые друзья будут звать вас Томми Джонс, даже если вам уже за пятьдесят.

Родная церковь оставила в моей памяти много дорогих сердцу воспоминаний: например, когда мне было одиннадцать, мы с моим лучшим другом Рэнди Уивером украли из холодильника виноградный сок, предназначенный для хлебопреломления. Мы пили прямо из бутылки. А сейчас Рэнди — один из пресвитеров церкви. Каждое лето я посещал летнюю церковную школу. В этой церкви я уверовал в Иисуса, здесь я принял крещение в пасхальное воскресенье 1967-го года. Моя школьная учительница, миссис Стемпл, пела в церковном хоре. Здесь встречалась группа бойскаутов. Эл Купер, пресвитер церкви, был ее руководителем. Здесь я получил бойскаутский значок «Бог и страна». Я помню христианский лагерь в долине Элкорн и длинные теплые вечера у большого костра.

Когда мой отец боролся с алкоголизмом, церковь помогала нашей семье. Я помню, как отец в одно воскресное утро вышел вперед и вновь посвятил свою жизнь Христу. Никто не осуждал и не порицал его. Напротив, его любили и принимали таким, каким он был.

Именно в родной церкви я посвятил свою жизнь служению. Здесь, когда мне было всего пятнадцать лет, я произнес свою первую проповедь. Уже через два года я рассказывал о своей вере на школьном собрании в присутствии 2200 учеников. К этому публичному исповеданию веры меня подготовил лидер молодежной группы, пресвитер Бил Купер.

На протяжении многих лет, церковь поощряла меня к труду в летних христианских лагерях. Вместе с семьей проповедника Джона Барто я съездил в библейскую школу при Миллиганском Колледже. Колледж настолько понравился мне, что вскоре я стал студентом. Церковь же оплачивала мое обучение, сначала в Миллиганском Колледже, а потом в Школе Религии «Эммануил». Я до сих пор помню, как заходил на почту Миллигана и получал письмо с чеком на десять долларов от Джорджа и Адды Мэй Хекман. Джордж работал сборщиком мусора в нашем городе. Он получал немного, но всегда делился тем, что имел.

Моя церковь поддерживала деньгами обе церкви, которые я основал. Горя желанием служить делу миссионерства, они помогали мне и в церкви и за ее стенами: работали с алкоголиками, любили и принимали матерей-одиночек, вкладывали много усилий, созидая и растя церковную молодежь. Все это было просто неотъемлемой частью их жизни.

Основание церквей: от а до я - Сборник статей

Ред. Т. Джонс. / [Пер. с англ. Л. Кузнецовой]. — Н. Новгород: «Агапе», 2011. — 348 с.
ISBN 978-5-88930-068-7

Основание церквей: от а до я - Содержание

  • Предисловие. Том Райнер и Эд Стетцер
  • Зачем создавать церкви? Том Джонс
  • «Основатель церкви?.. Кто? Я?!!» Призвание к созданию новых церквей. Маркус Байглоу
  • «Сделай это вновь, Боже, сделай вновь!» Основание дочерних церквей. Джин Эппел
  • Создание церкви в городе: Призвание в город. Рик Гровер
  • Домашние церкви. Грег Хаббард
  • Дополнительные возможности: мультитерриториальная церковь. Дэйв Фергюсон
  • Создание или воссоздание церкви — называйте как хотите! Монт Митчел
  • Вопросы постмодернизма в создании новых церквей. Баффингтон, Эммерт, Мак-Дэйд, Смит
  • Нужно организовать движение. Марк Байглоу
  • Истинная ценность партнерства. Грег Марксберри
  • Команда руководителей новой церкви. Пол Уильямс
  • Организация команды по созданию новой церкви. Том Джонс
  • Оценка создателя новой церкви. Пэйдж Мэтьюс
  • Выражение признательности
  • Вера и семья. Дэйв Смит
  • «Покажи мне деньги!» Финансирование новой церкви. Том Джонс
  • Коучинг: выход за пределы посредственности. Джон Уосем
  • Тяжкий труд контекстуализации. Фил Клэйком
  • Мыслить стратегически. Брайан Джонс
  • Планирование и управление. Тод Уилсон
  • Маркетинг. Бретт Эндрюс, Тим Стивенс
  • Церковь в хлеву: помещения. Трой Мак-Махон
  • Распространение Благой вести и основание новых церквей. Боб Харрингтон
  • Как создать динамичное детское служение. Дэбби Джонс, Лиза Джонс
  • Проповедь в новой церкви. Пол Уильямс
  • Поклонение. Брент Фольке и Марк Уилкинсон
  • Воспроизводство библейских церквей. Джон Фергюсон
  • Развивая культуру руководства. Глен Шнайдерс
  • Болезни роста: Разрешение конфликтов в новой церкви. Том Джонс и Майк Декер
  • Когда доходишь до предела в насаждении новых церквей. Том и Нона Лор
  • Второй этап в основании новых церквей. Чарли Мак-Мэхен
  • Заключение
Views 203
Rating 4.6 / 5
Added 08.10.2025
Author brat Vadim
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4.6/5 (4)

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