Джонс - Основание церквей: от а до я - Сборник статей
Недавно я вспоминал свою родную церковь. В моем сердце эта маленькая церковь в Фоллансби (Западная Виргиния), на углу Пенн-стрит и Невил-стрит, занимает особое место. Знаете, чем отличается обычная церковь от родной церкви? В родной церкви старые друзья будут звать вас Томми Джонс, даже если вам уже за пятьдесят.
Родная церковь оставила в моей памяти много дорогих сердцу воспоминаний: например, когда мне было одиннадцать, мы с моим лучшим другом Рэнди Уивером украли из холодильника виноградный сок, предназначенный для хлебопреломления. Мы пили прямо из бутылки. А сейчас Рэнди — один из пресвитеров церкви. Каждое лето я посещал летнюю церковную школу. В этой церкви я уверовал в Иисуса, здесь я принял крещение в пасхальное воскресенье 1967-го года. Моя школьная учительница, миссис Стемпл, пела в церковном хоре. Здесь встречалась группа бойскаутов. Эл Купер, пресвитер церкви, был ее руководителем. Здесь я получил бойскаутский значок «Бог и страна». Я помню христианский лагерь в долине Элкорн и длинные теплые вечера у большого костра.
Когда мой отец боролся с алкоголизмом, церковь помогала нашей семье. Я помню, как отец в одно воскресное утро вышел вперед и вновь посвятил свою жизнь Христу. Никто не осуждал и не порицал его. Напротив, его любили и принимали таким, каким он был.
Именно в родной церкви я посвятил свою жизнь служению. Здесь, когда мне было всего пятнадцать лет, я произнес свою первую проповедь. Уже через два года я рассказывал о своей вере на школьном собрании в присутствии 2200 учеников. К этому публичному исповеданию веры меня подготовил лидер молодежной группы, пресвитер Бил Купер.
На протяжении многих лет, церковь поощряла меня к труду в летних христианских лагерях. Вместе с семьей проповедника Джона Барто я съездил в библейскую школу при Миллиганском Колледже. Колледж настолько понравился мне, что вскоре я стал студентом. Церковь же оплачивала мое обучение, сначала в Миллиганском Колледже, а потом в Школе Религии «Эммануил». Я до сих пор помню, как заходил на почту Миллигана и получал письмо с чеком на десять долларов от Джорджа и Адды Мэй Хекман. Джордж работал сборщиком мусора в нашем городе. Он получал немного, но всегда делился тем, что имел.
Моя церковь поддерживала деньгами обе церкви, которые я основал. Горя желанием служить делу миссионерства, они помогали мне и в церкви и за ее стенами: работали с алкоголиками, любили и принимали матерей-одиночек, вкладывали много усилий, созидая и растя церковную молодежь. Все это было просто неотъемлемой частью их жизни.
Основание церквей: от а до я - Сборник статей
Ред. Т. Джонс. / [Пер. с англ. Л. Кузнецовой]. — Н. Новгород: «Агапе», 2011. — 348 с.
ISBN 978-5-88930-068-7
Основание церквей: от а до я - Содержание
- Предисловие. Том Райнер и Эд Стетцер
- Зачем создавать церкви? Том Джонс
- «Основатель церкви?.. Кто? Я?!!» Призвание к созданию новых церквей. Маркус Байглоу
- «Сделай это вновь, Боже, сделай вновь!» Основание дочерних церквей. Джин Эппел
- Создание церкви в городе: Призвание в город. Рик Гровер
- Домашние церкви. Грег Хаббард
- Дополнительные возможности: мультитерриториальная церковь. Дэйв Фергюсон
- Создание или воссоздание церкви — называйте как хотите! Монт Митчел
- Вопросы постмодернизма в создании новых церквей. Баффингтон, Эммерт, Мак-Дэйд, Смит
- Нужно организовать движение. Марк Байглоу
- Истинная ценность партнерства. Грег Марксберри
- Команда руководителей новой церкви. Пол Уильямс
- Организация команды по созданию новой церкви. Том Джонс
- Оценка создателя новой церкви. Пэйдж Мэтьюс
- Выражение признательности
- Вера и семья. Дэйв Смит
- «Покажи мне деньги!» Финансирование новой церкви. Том Джонс
- Коучинг: выход за пределы посредственности. Джон Уосем
- Тяжкий труд контекстуализации. Фил Клэйком
- Мыслить стратегически. Брайан Джонс
- Планирование и управление. Тод Уилсон
- Маркетинг. Бретт Эндрюс, Тим Стивенс
- Церковь в хлеву: помещения. Трой Мак-Махон
- Распространение Благой вести и основание новых церквей. Боб Харрингтон
- Как создать динамичное детское служение. Дэбби Джонс, Лиза Джонс
- Проповедь в новой церкви. Пол Уильямс
- Поклонение. Брент Фольке и Марк Уилкинсон
- Воспроизводство библейских церквей. Джон Фергюсон
- Развивая культуру руководства. Глен Шнайдерс
- Болезни роста: Разрешение конфликтов в новой церкви. Том Джонс и Майк Декер
- Когда доходишь до предела в насаждении новых церквей. Том и Нона Лор
- Второй этап в основании новых церквей. Чарли Мак-Мэхен
- Заключение
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