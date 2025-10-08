Джонс - Основание церквей: от а до я - Сборник статей

Недавно я вспоминал свою родную церковь. В моем сердце эта маленькая церковь в Фоллансби (Западная Виргиния), на углу Пенн-стрит и Невил-стрит, занимает особое место. Знаете, чем отличается обычная церковь от родной церкви? В родной церкви старые друзья будут звать вас Томми Джонс, даже если вам уже за пятьдесят.

Родная церковь оставила в моей памяти много дорогих сердцу воспоминаний: например, когда мне было одиннадцать, мы с моим лучшим другом Рэнди Уивером украли из холодильника виноградный сок, предназначенный для хлебопреломления. Мы пили прямо из бутылки. А сейчас Рэнди — один из пресвитеров церкви. Каждое лето я посещал летнюю церковную школу. В этой церкви я уверовал в Иисуса, здесь я принял крещение в пасхальное воскресенье 1967-го года. Моя школьная учительница, миссис Стемпл, пела в церковном хоре. Здесь встречалась группа бойскаутов. Эл Купер, пресвитер церкви, был ее руководителем. Здесь я получил бойскаутский значок «Бог и страна». Я помню христианский лагерь в долине Элкорн и длинные теплые вечера у большого костра.

Когда мой отец боролся с алкоголизмом, церковь помогала нашей семье. Я помню, как отец в одно воскресное утро вышел вперед и вновь посвятил свою жизнь Христу. Никто не осуждал и не порицал его. Напротив, его любили и принимали таким, каким он был.

Именно в родной церкви я посвятил свою жизнь служению. Здесь, когда мне было всего пятнадцать лет, я произнес свою первую проповедь. Уже через два года я рассказывал о своей вере на школьном собрании в присутствии 2200 учеников. К этому публичному исповеданию веры меня подготовил лидер молодежной группы, пресвитер Бил Купер.

На протяжении многих лет, церковь поощряла меня к труду в летних христианских лагерях. Вместе с семьей проповедника Джона Барто я съездил в библейскую школу при Миллиганском Колледже. Колледж настолько понравился мне, что вскоре я стал студентом. Церковь же оплачивала мое обучение, сначала в Миллиганском Колледже, а потом в Школе Религии «Эммануил». Я до сих пор помню, как заходил на почту Миллигана и получал письмо с чеком на десять долларов от Джорджа и Адды Мэй Хекман. Джордж работал сборщиком мусора в нашем городе. Он получал немного, но всегда делился тем, что имел.

Моя церковь поддерживала деньгами обе церкви, которые я основал. Горя желанием служить делу миссионерства, они помогали мне и в церкви и за ее стенами: работали с алкоголиками, любили и принимали матерей-одиночек, вкладывали много усилий, созидая и растя церковную молодежь. Все это было просто неотъемлемой частью их жизни.

Основание церквей: от а до я - Сборник статей

Ред. Т. Джонс. / [Пер. с англ. Л. Кузнецовой]. — Н. Новгород: «Агапе», 2011. — 348 с.

ISBN 978-5-88930-068-7

Основание церквей: от а до я - Содержание