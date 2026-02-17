Книга Дэна Джонса «Силы и престолы: Новая история Средних веков» — это масштабное и динамичное полотно, охватывающее более тысячи лет европейской и мировой истории, от падения Рима в V веке до начала Реформации в XVI веке. Автор отходит от традиционного представления о Средневековье как о «темных веках», показывая этот период как эпоху великих трансформаций, заложивших фундамент современного западного мира.

Джонс структурирует свое повествование вокруг ключевых «сил» — институтов и идей, которые формировали реальность: это христианская церковь, рыцарство, торговые гильдии, монашеские ордена и зарождающиеся национальные государства. Он мастерски переплетает судьбы великих правителей (от Карла Великого до Тамерлана) с описанием глобальных процессов: климатических изменений, пандемий (Черная смерть), масштабных миграций и технологических прорывов.

Автор делает акцент на том, что Средневековье не было изолированным периодом; он прослеживает влияние Византии и исламского мира на европейскую культуру и науку. Джонс пишет в стиле «нарративной истории», сочетая строгую академическую точность с живым, почти художественным языком, что делает книгу доступной не только специалистам, но и широкому кругу читателей. Основной посыл книги заключается в том, что многие современные проблемы и институты уходят корнями именно в те «силы и престолы», которые доминировали тысячу лет назад.

Дэн Джонс – Силы и престолы - Новая история Средних веков

Пер. с англ. В. В. Степановой; под ред. А. О. Захарова

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023, 688 с. : ил.

ISBN 978-5-389-20091-3

Дэн Джонс – Силы и престолы - Новая история Средних веков - Содержание

От автора

Введение

I. ИМПЕРИЯ (около 410 г. — 750 г.)

1. Римляне

2. Варвары

3. Византийцы

4. Арабы

II. ВЛАДЕНИЯ (около 750 г. — 1215 г.)

5. Франки

6. Монахи

7. Рыцари

8. Крестоносцы

III. ВОЗРОЖДЕНИЕ (около 1215 г. — 1347 г.)

9. Монголы

10. Купцы

11. Ученые

12. Зодчие

IV. РЕВОЛЮЦИЯ (1348–1527)

13. Выжившие

14. Обновители

15. Мореплаватели

16. Протестанты

Примечания

Библиография

Фотоматериалы и список карт

Об авторе