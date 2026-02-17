Джонс - Силы и престолы
Книга Дэна Джонса «Силы и престолы: Новая история Средних веков» — это масштабное и динамичное полотно, охватывающее более тысячи лет европейской и мировой истории, от падения Рима в V веке до начала Реформации в XVI веке. Автор отходит от традиционного представления о Средневековье как о «темных веках», показывая этот период как эпоху великих трансформаций, заложивших фундамент современного западного мира.
Джонс структурирует свое повествование вокруг ключевых «сил» — институтов и идей, которые формировали реальность: это христианская церковь, рыцарство, торговые гильдии, монашеские ордена и зарождающиеся национальные государства. Он мастерски переплетает судьбы великих правителей (от Карла Великого до Тамерлана) с описанием глобальных процессов: климатических изменений, пандемий (Черная смерть), масштабных миграций и технологических прорывов.
Автор делает акцент на том, что Средневековье не было изолированным периодом; он прослеживает влияние Византии и исламского мира на европейскую культуру и науку. Джонс пишет в стиле «нарративной истории», сочетая строгую академическую точность с живым, почти художественным языком, что делает книгу доступной не только специалистам, но и широкому кругу читателей. Основной посыл книги заключается в том, что многие современные проблемы и институты уходят корнями именно в те «силы и престолы», которые доминировали тысячу лет назад.
Дэн Джонс – Силы и престолы - Новая история Средних веков
Пер. с англ. В. В. Степановой; под ред. А. О. Захарова
М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023, 688 с. : ил.
ISBN 978-5-389-20091-3
Дэн Джонс – Силы и престолы - Новая история Средних веков - Содержание
От автора
Введение
I. ИМПЕРИЯ (около 410 г. — 750 г.)
1. Римляне
2. Варвары
3. Византийцы
4. Арабы
II. ВЛАДЕНИЯ (около 750 г. — 1215 г.)
5. Франки
6. Монахи
7. Рыцари
8. Крестоносцы
III. ВОЗРОЖДЕНИЕ (около 1215 г. — 1347 г.)
9. Монголы
10. Купцы
11. Ученые
12. Зодчие
IV. РЕВОЛЮЦИЯ (1348–1527)
13. Выжившие
14. Обновители
15. Мореплаватели
16. Протестанты
Примечания
Библиография
Фотоматериалы и список карт
Об авторе
