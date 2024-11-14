Джонс - Вудбридж - Здоровье, богатство и успех

«Неужели тема евангелия процветания так актуальна в России? Кажется, у нас такого не наблюдается, да и не может быть», — обычно подобную реакцию можно услышать со стороны многих церковных служителей и верующих. Отнюдь - она очень актуальна! Последнее время я все чаще встречаюсь с тем, что многие русскоязычные верующие попадают в ловушки ложных посылов проповедников так называемого «евангелия благополучия и процветания». Это приводит к настоящим трагедиям как в духовной, так и в физической жизни.

Во-первых, проповедь евангелия процветания приобрела сегодня новые формы в виде бизнес-семинаров, тренингов и различных выездов, на которых нам обещают духовные и материальные прорывы. Весь Интернет пестрит такими приглашениями и рекламами. Церковные собрания превращаются в мотивационные встречи и/или семинары по личностному росту. Во-вторых, надо понять предпосылки появления такой практики, почему она так живуча в христианском мире и почему способна увлечь русскоязычных верующих. Тяга человеческого сердца к быстрому результату без особых усилий и затрат делает многих людей весьма уязвимыми к посылам таких проповедников ложного евангелия процветания и благополучия. Меняются формы и методы его презентации и продвижения, но сама идеологическая основа его остается прежней.

На удивление, многие пасторы уверенно осуждают эту идеологию, но не всегда могут дать этому хорошее и библейски грамотное обоснование. Эта книга прекрасным образом восполняет возникший пробел, показывая корни идеологии и оценивая ее во свете Божьего откровения. Но также следует признать, что сама церковная среда, в которой формируется и развивается верующий, может стать основой для его увлечения этим пагубным лжеучением евангелия благополучия. Вот три основные причины, которые я встречаю в своей пасторской практике.

Дэвид У. Джонс, Рассел С. Вудбридж - Здоровье, богатство и успех - Как евангелие процветания затмевает Евангелие Христа

пер. с англ.

Саратов: Евангелие и жизнь, 2020, 142 с.

ISBN 978-5-6041693-4-6

Дэвид У. Джонс, Рассел С. Вудбридж - Здоровье, богатство и успех - Как евангелие процветания затмевает Евангелие Христа - Оглавление

Вступительное слово

Предисловие

Благодарность

Введение

Глава 1. История евангелия процветания

Глава 2. Ошибки евангелия процветания

Глава 3. Библейское учение о страдании

Глава 4. Библейское учение о богатстве и бедности

Глава 5. Библейское учение о жертвовании

Глава 6. Время поставить себе диагноз

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