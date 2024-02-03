Джонсон - Чувство любви
Любовь и отношения занимают в нашей жизни очень важное место. Но что мы вообще знаем о любви? Инстинктивно мы понимаем, что нет ничего, что влияло бы на нашу жизнь — а также на благополучие и здоровье — сильнее, чем счастливая взаимная любовь. Мы знаем, что любить кого-то — значит быть уязвимым, но, когда мы сами любимы, мы чувствуем себя сильнее и увереннее. Мы знаем, что только поддержка и забота любимых помогают нам переживать самые тяжелые для нас времена.
Однако, хотя к концу первого десятилетия XXI века человечество накопило достаточно знаний для расщепления атома и полетов в космос, четкого понимания сути явления, во многом определяющего нашу жизнь, по-прежнему не было. На протяжении многих веков людей устраивало объяснение, что любовь — загадочное и непостижимое чувство, не поддающееся осмыслению. Вспомните, как Паламон, томящийся в заключении рыцарь из «Кентерберийских рассказов» Чосера, вcкрикнул, словно от боли, увидев через зарешеченное окно своей темницы, как гуляет по саду, собирая цветы и напевая песни, прекрасная Эмилия, и как он объяснил, что с ним происходит, двоюродному брату Арсите, делившему с ним камеру:
Нет, не тюрьма исторгла этот стон:
Я сквозь глаза был в сердце поражен
До глубины, и в этом — смерть моя.
Да, прелесть дамы, что, как вижу я,
По саду там гуляет взад-вперед, —
Причина слез моих и всех невзгод.
Богиня ль то иль смертная жена?
Самой Венерой мнится мне она.
Сью Джонсон - Чувство любви. Новый научный подход к романтическим отношениям
пер. с англ. Э. Каировой. — М. : Манн, Иванов и Фербер,2020. — 416 с.
ISBN 978-5-00146-691-8
Сью Джонсон - Чувство любви. Новый научный подход к романтическим отношениям - Оглавление
Предисловие
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- Революционный взгляд на отношения
- Любовь: смена парадигм
- Привязанность: ключ к любви
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- Новая наука о любви
- Эмоции
- Мозг
- Тело
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
- Любовь в действии
- Любовь и время
- Как рвется связь
- Восстановление связи
- История любви
- Любовь в ХХI веке
Благодарности
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