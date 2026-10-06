Джонсон - Евангелие от Иоанна
Предлагаемый курс представляет собой глубокое и систематическое экзегетико-богословское исследование Евангелия от Иоанна, прочитанное профессором Дэрреллом Джонсоном в стенах Риджент-Колледжа в Ванкувере. Главная цель этого цикла лекций — провести студента от поверхностного знакомства с текстом к благоговейному созерцанию славы предвечного Слова, ставшего плотью ради спасения человечества. Автор последовательно и вдумчиво ведет слушателя по ключевым смысловым узлам четвертого Евангелия: начиная с возвышенного богословия пролога о Божественном Логосе, переходя к разбору семи знамений Мессии и свидетельств Его самооткровения, погружаясь в сокровенную Прощальную беседу Иисуса с учениками в горнице и подводя к кульминационным событиям крестной смерти и славного воскресения Христа.
Центральная ценность представленного материала заключается в раскрытии Иоаннова парадокса божественной славы: истинное величие Бога в четвертом Евангелии открывается не в ослепительном земном триумфе, а в жертвенной любви, явленной на кресте. Профессор Джонсон мастерски вводит слушателя в культурно-исторический горизонт эпохи Второго Храма, раскрывая ветхозаветную символику еврейских праздников, храмового богослужения и пророческих образов, которые оживают в Личности Иисуса Назарянина. Для русскоязычной аудитории — преподавателей духовных учебных заведений, пасторов, проповедников и всех серьезных исследователей Писания — данный курс служит неоценимым практическим пособием. Он помогает преодолеть опасный раскол между отвлеченным академическим интеллектуализмом и субъективным мистицизмом, предостерегает от распространенных богословских крайностей и вооружает служителя здравой, глубоко укорененной в библейском тексте методологией истолкования и проповеди.
Джонсон Дэррелл – Евангелие от Иоанна – Курс Риджент-Колледжа
Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 324 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Джонсон Дэррелл – Евангелие от Иоанна – Содержание
О преподавателе
О курсе
Замысел и цели курса
Курс лекций
Введение в Евангелие от Иоанна: историчность, авторство, цель и пролог
История Мансура в Маниле, ключевые стихи Евангелия и план курса
Историческая достоверность Иоанна: сопоставление с синоптиками, археология и топография
Датировка Евангелия: свитки Мертвого моря и молчание о разрушении Храма
Вопрос авторства: внешние свидетельства и внутренние признаки
Кандидаты на роль автора и аргументация Б. Ф. Весткотта
Цель Евангелия: «веровать в», жизнь — zoē — и четыре принципа чтения
Пролог: Логос в греческом и ветхозаветном контексте
«И мы видели славу Его»: слава благодати и истины
Вопросы и ответы
Агнец Божий, первые ученики, брак в Кане и очищение Храма
Десять титулов Иисуса
Свидетельство Иоанна Крестителя
«Вот Агнец Божий»: шесть библейских прообразов
Сын Божий и Крестящий Духом Святым
Первые ученики, Сын Человеческий и обетования Христа
От Каны до Каны: композиция глав 2–4
Брак в Кане Галилейской
Начало знамений и явление славы
Очищение Иерусалимского храма
Тело Иисуса как новый Храм
Вопросы и ответы
Рождение свыше, медный змий и живая вода у колодца Иакова
Лейтмотив обновления жизни: «От Каны до Каны»
Никодим и тайна рождения свыше
Рождение от воды и Духа
Медный змий и вознесение Сына Человеческого
Самарянка у колодца
Преодоление религиозных и культурных барьеров
Поклонение в духе и истине
Самарянское исповедание Спасителя мира
«Другого ручья нет»: образ из «Серебряного кресла» К. С. Льюиса
Вопросы и ответы
Владыка субботы и истинный Хлеб с небес
Иудейские праздники и главы 5–11
Исцеление у купальни Вифезда
Субботний спор
Единство Отца и Сына
Источник жизни, суд и свидетели истины
Пасхальный фон шестой главы
Насыщение пяти тысяч и ожидание Пророка, подобного Моисею
Истинный Хлеб с небес
Синагогальная проповедь в Капернауме
Параллели с Исходом и Бытием
«Ядущий Мою Плоть» и отход многих учеников
Вопросы и ответы
Праздник Кущей, реки живой воды и Пастырь Добрый
Исторический фон праздника Кущей
Обряд излияния воды и обетование Святого Духа
Христос как Свет миру
Храмовое свидетельство и формулы Egō eimi
«Прежде нежели был Авраам, Я есмь»
Праздник Обновления и исторический контекст Маккавеев
Пастырь Добрый как исполнение Иезекииля 34
Четыре благословения Доброго Пастыря
Вопросы и ответы
Воскрешение Лазаря, пшеничное зерно и час прославления
Смерть Лазаря и возможный литургический фон Пурима
«Я есмь воскресение и жизнь»
Различие между bios и zoē
Скорбь у гроба, слезы Иисуса и воскрешение Лазаря
Богословский центр Евангелия: двенадцатая глава
Помазание в Вифании и вход в Иерусалим
Пшеничное зерно, час и прославление
Богословие креста и слава самоистощения
Вопросы и ответы
Омовение ног, новая заповедь и Прощальная беседа в горнице
Омовение ног как драма спасения
Бог у подножия лестницы и крестный смысл служения Христа
Заповедь взаимного служения и любовь до конца
Прощальная беседа: «Я иду к Отцу»
Пять причин не бояться
Небесный Жених и изменившаяся структура реальности
Обетование Параклета
Обличение мира о грехе и служение Святого Духа ученикам
Хиастическая структура Прощальной беседы
Дружба с Богом
Вопросы и ответы
Первосвященническая молитва, арест в саду и суд Пилата
Первосвященническая молитва
Мир как общество, организующее себя без Бога
Самосознание Сына и взаимное прославление Отца и Сына
Ученики как дар Отца Сыну
Молитва Христа о Своих учениках
Поток Кедрон, сад предательства и «Я есмь»
Чаша Отца и власть Христа
Первосвященники, Петр и Пилат
«Что есть истина?»
Варавва, «Се, Человек!» и «Се, Царь ваш!»
Вопросы и ответы
Голгофа и пасхальное утро: «Совершилось!», пустая гробница и явление Воскресшего
Голгофа сквозь призму Евангелия от Иоанна
«Совершилось!» и наступление великой субботы
Как Евангелие готовит читателя к Голгофе
Невиновность и царское достоинство Распятого
Нешвеный хитон, «Жажду», Пасхальный Агнец, кровь и вода
Что совершилось на Голгофе
Пасхальное утро и свидетельство Марии Магдалины
Погребальные пелены и пустая гробница
Два ангела у престола благодати
«Раввуни!» и восхождение к Отцу
Возвращение к прологу и тема усыновления
Вопросы и ответы
Вечер Пасхи, исповедание Фомы и восстановление Петра
«Мир вам!» и явление ран Распятого
Послание в мир и дуновение Святого Духа
Власть прощения грехов
Честный вопрос Фомы
«Господь мой и Бог мой!»
Блаженство невидевших и уверовавших
Эпилог Евангелия и смысл двадцать первой главы
Чудесный улов и трапеза у костра
«Любишь ли ты Меня?»: восстановление Петра
Пастырское призвание и финал Евангелия
Приложения
От тьмы к свету: план лекции по Иоанна 9
Наблюдения
Грех и болезнь
Два встречных движения: исцеленный и фарисеи
Сцены повествования
Для самостоятельного изучения
Чтение текста
Исследование отрывка
Тематическое исследование
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