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Джонсон - Евангелие от Иоанна

Джонсон - Евангелие от Иоанна
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The Esxatos Theological Club
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational
Series Открытая кафедра (35 books)

Предлагаемый курс представляет собой глубокое и систематическое экзегетико-богословское исследование Евангелия от Иоанна, прочитанное профессором Дэрреллом Джонсоном в стенах Риджент-Колледжа в Ванкувере. Главная цель этого цикла лекций — провести студента от поверхностного знакомства с текстом к благоговейному созерцанию славы предвечного Слова, ставшего плотью ради спасения человечества. Автор последовательно и вдумчиво ведет слушателя по ключевым смысловым узлам четвертого Евангелия: начиная с возвышенного богословия пролога о Божественном Логосе, переходя к разбору семи знамений Мессии и свидетельств Его самооткровения, погружаясь в сокровенную Прощальную беседу Иисуса с учениками в горнице и подводя к кульминационным событиям крестной смерти и славного воскресения Христа.

Центральная ценность представленного материала заключается в раскрытии Иоаннова парадокса божественной славы: истинное величие Бога в четвертом Евангелии открывается не в ослепительном земном триумфе, а в жертвенной любви, явленной на кресте. Профессор Джонсон мастерски вводит слушателя в культурно-исторический горизонт эпохи Второго Храма, раскрывая ветхозаветную символику еврейских праздников, храмового богослужения и пророческих образов, которые оживают в Личности Иисуса Назарянина. Для русскоязычной аудитории — преподавателей духовных учебных заведений, пасторов, проповедников и всех серьезных исследователей Писания — данный курс служит неоценимым практическим пособием. Он помогает преодолеть опасный раскол между отвлеченным академическим интеллектуализмом и субъективным мистицизмом, предостерегает от распространенных богословских крайностей и вооружает служителя здравой, глубоко укорененной в библейском тексте методологией истолкования и проповеди.

Джонсон Дэррелл – Евангелие от Иоанна – Курс Риджент-Колледжа

Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 324 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Джонсон Дэррелл – Евангелие от Иоанна – Содержание

  • О преподавателе

  • О курсе

    • Замысел и цели курса

  • Курс лекций

    1. Введение в Евангелие от Иоанна: историчность, авторство, цель и пролог

      • История Мансура в Маниле, ключевые стихи Евангелия и план курса

      • Историческая достоверность Иоанна: сопоставление с синоптиками, археология и топография

      • Датировка Евангелия: свитки Мертвого моря и молчание о разрушении Храма

      • Вопрос авторства: внешние свидетельства и внутренние признаки

      • Кандидаты на роль автора и аргументация Б. Ф. Весткотта

      • Цель Евангелия: «веровать в», жизнь — zoē — и четыре принципа чтения

      • Пролог: Логос в греческом и ветхозаветном контексте

      • «И мы видели славу Его»: слава благодати и истины

      • Вопросы и ответы

    2. Агнец Божий, первые ученики, брак в Кане и очищение Храма

      • Десять титулов Иисуса

      • Свидетельство Иоанна Крестителя

      • «Вот Агнец Божий»: шесть библейских прообразов

      • Сын Божий и Крестящий Духом Святым

      • Первые ученики, Сын Человеческий и обетования Христа

      • От Каны до Каны: композиция глав 2–4

      • Брак в Кане Галилейской

      • Начало знамений и явление славы

      • Очищение Иерусалимского храма

      • Тело Иисуса как новый Храм

      • Вопросы и ответы

    3. Рождение свыше, медный змий и живая вода у колодца Иакова

      • Лейтмотив обновления жизни: «От Каны до Каны»

      • Никодим и тайна рождения свыше

      • Рождение от воды и Духа

      • Медный змий и вознесение Сына Человеческого

      • Самарянка у колодца

      • Преодоление религиозных и культурных барьеров

      • Поклонение в духе и истине

      • Самарянское исповедание Спасителя мира

      • «Другого ручья нет»: образ из «Серебряного кресла» К. С. Льюиса

      • Вопросы и ответы

    4. Владыка субботы и истинный Хлеб с небес

      • Иудейские праздники и главы 5–11

      • Исцеление у купальни Вифезда

      • Субботний спор

      • Единство Отца и Сына

      • Источник жизни, суд и свидетели истины

      • Пасхальный фон шестой главы

      • Насыщение пяти тысяч и ожидание Пророка, подобного Моисею

      • Истинный Хлеб с небес

      • Синагогальная проповедь в Капернауме

      • Параллели с Исходом и Бытием

      • «Ядущий Мою Плоть» и отход многих учеников

      • Вопросы и ответы

    5. Праздник Кущей, реки живой воды и Пастырь Добрый

      • Исторический фон праздника Кущей

      • Обряд излияния воды и обетование Святого Духа

      • Христос как Свет миру

      • Храмовое свидетельство и формулы Egō eimi

      • «Прежде нежели был Авраам, Я есмь»

      • Праздник Обновления и исторический контекст Маккавеев

      • Пастырь Добрый как исполнение Иезекииля 34

      • Четыре благословения Доброго Пастыря

      • Вопросы и ответы

    6. Воскрешение Лазаря, пшеничное зерно и час прославления

      • Смерть Лазаря и возможный литургический фон Пурима

      • «Я есмь воскресение и жизнь»

      • Различие между bios и zoē

      • Скорбь у гроба, слезы Иисуса и воскрешение Лазаря

      • Богословский центр Евангелия: двенадцатая глава

      • Помазание в Вифании и вход в Иерусалим

      • Пшеничное зерно, час и прославление

      • Богословие креста и слава самоистощения

      • Вопросы и ответы

    7. Омовение ног, новая заповедь и Прощальная беседа в горнице

      • Омовение ног как драма спасения

      • Бог у подножия лестницы и крестный смысл служения Христа

      • Заповедь взаимного служения и любовь до конца

      • Прощальная беседа: «Я иду к Отцу»

      • Пять причин не бояться

      • Небесный Жених и изменившаяся структура реальности

      • Обетование Параклета

      • Обличение мира о грехе и служение Святого Духа ученикам

      • Хиастическая структура Прощальной беседы

      • Дружба с Богом

      • Вопросы и ответы

    8. Первосвященническая молитва, арест в саду и суд Пилата

      • Первосвященническая молитва

      • Мир как общество, организующее себя без Бога

      • Самосознание Сына и взаимное прославление Отца и Сына

      • Ученики как дар Отца Сыну

      • Молитва Христа о Своих учениках

      • Поток Кедрон, сад предательства и «Я есмь»

      • Чаша Отца и власть Христа

      • Первосвященники, Петр и Пилат

      • «Что есть истина?»

      • Варавва, «Се, Человек!» и «Се, Царь ваш!»

      • Вопросы и ответы

    9. Голгофа и пасхальное утро: «Совершилось!», пустая гробница и явление Воскресшего

      • Голгофа сквозь призму Евангелия от Иоанна

      • «Совершилось!» и наступление великой субботы

      • Как Евангелие готовит читателя к Голгофе

      • Невиновность и царское достоинство Распятого

      • Нешвеный хитон, «Жажду», Пасхальный Агнец, кровь и вода

      • Что совершилось на Голгофе

      • Пасхальное утро и свидетельство Марии Магдалины

      • Погребальные пелены и пустая гробница

      • Два ангела у престола благодати

      • «Раввуни!» и восхождение к Отцу

      • Возвращение к прологу и тема усыновления

      • Вопросы и ответы

    10. Вечер Пасхи, исповедание Фомы и восстановление Петра

      • «Мир вам!» и явление ран Распятого

      • Послание в мир и дуновение Святого Духа

      • Власть прощения грехов

      • Честный вопрос Фомы

      • «Господь мой и Бог мой!»

      • Блаженство невидевших и уверовавших

      • Эпилог Евангелия и смысл двадцать первой главы

      • Чудесный улов и трапеза у костра

      • «Любишь ли ты Меня?»: восстановление Петра

      • Пастырское призвание и финал Евангелия

  • Приложения

    • От тьмы к свету: план лекции по Иоанна 9

      • Наблюдения

      • Грех и болезнь

      • Два встречных движения: исцеленный и фарисеи

      • Сцены повествования

    • Для самостоятельного изучения

      • Чтение текста

      • Исследование отрывка

      • Тематическое исследование

Views 117
Rating 5.0 / 5
Added 06.10.2026
Author zealot
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5.0/5 (2)

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