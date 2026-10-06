Джонсон - Евангелие от Иоанна

Предлагаемый курс представляет собой глубокое и систематическое экзегетико-богословское исследование Евангелия от Иоанна, прочитанное профессором Дэрреллом Джонсоном в стенах Риджент-Колледжа в Ванкувере. Главная цель этого цикла лекций — провести студента от поверхностного знакомства с текстом к благоговейному созерцанию славы предвечного Слова, ставшего плотью ради спасения человечества. Автор последовательно и вдумчиво ведет слушателя по ключевым смысловым узлам четвертого Евангелия: начиная с возвышенного богословия пролога о Божественном Логосе, переходя к разбору семи знамений Мессии и свидетельств Его самооткровения, погружаясь в сокровенную Прощальную беседу Иисуса с учениками в горнице и подводя к кульминационным событиям крестной смерти и славного воскресения Христа.

Центральная ценность представленного материала заключается в раскрытии Иоаннова парадокса божественной славы: истинное величие Бога в четвертом Евангелии открывается не в ослепительном земном триумфе, а в жертвенной любви, явленной на кресте. Профессор Джонсон мастерски вводит слушателя в культурно-исторический горизонт эпохи Второго Храма, раскрывая ветхозаветную символику еврейских праздников, храмового богослужения и пророческих образов, которые оживают в Личности Иисуса Назарянина. Для русскоязычной аудитории — преподавателей духовных учебных заведений, пасторов, проповедников и всех серьезных исследователей Писания — данный курс служит неоценимым практическим пособием. Он помогает преодолеть опасный раскол между отвлеченным академическим интеллектуализмом и субъективным мистицизмом, предостерегает от распространенных богословских крайностей и вооружает служителя здравой, глубоко укорененной в библейском тексте методологией истолкования и проповеди.

Джонсон Дэррелл – Евангелие от Иоанна – Курс Риджент-Колледжа

Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 324 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

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