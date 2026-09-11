Харрис - Книга Левит

Курс лекций по книге Левит доктора Р. Лэрда Харриса представляет собой фундаментальное экзегетическое исследование одной из наиболее сложных, насыщенных символикой и богословски значимых книг Священного Писания. Прочитанный в рамках систематической подготовки будущих пасторов и богословов в стенах Богословской семинарии Ковенант, этот лекционный цикл ставит своей целью снять завесу непонимания с древних культовых предписаний и раскрыть непреходящую весть завета благодати. Преподаватель шаг за шагом проводит слушателя по структуре священного текста, подробно разбирая установление системы жертвоприношений, чин посвящения Ааронова священства, критерии ритуальной чистоты, установления Дня искупления (Йом Киппур), законы святости повседневной жизни и священный календарь израильского народа, наглядно показывая логическую целостность и глубокий смысл каждого установления.

Центральной темой курса выступает откровение об абсолютной святости Господа и практических путях освящения Его искупленного народа. Профессор Харрис убедительно доказывает, что ветхозаветная церемониальная система была не тяжким бременем внешних ритуалов, а драгоценным божественным даром, открывавшим путь к общению грешного человека с праведным Создателем. Для русскоязычных читателей и служителей данный курс обладает исключительной ценностью: он разрушает распространенное предубеждение против книги Левит как устаревшего свода древних законов и возводит прочный герменевтический мост к Новому Завету, проливая яркий свет на Евангелия и Послание к Евреям. Глубокое погружение в историко-культурный контекст и взвешенное типологическое раскрытие ветхозаветных прообразов, указывающих на искупительный подвиг Иисуса Христа, помогает избежать крайностей законничества и пренебрежения Божьими заповедями, обогащая проповедь и углубляя практическую христианскую жизнь.

Харрис Роберт Лэрд – Книга Левит – Курс Богословской семинарии Ковенант

Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 137 с. — (Открытая кафедра : серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Харрис Роберт Лэрд – Книга Левит – Содержание

О преподавателе

О курсе

Лекция 1. Иерусалимское священство: археология и библейское свидетельство Проблема иерусалимского священства и библейская критика

Архитектура Храма Соломона и шестикамерные городские ворота

Скиния в пустыне: структура и критика документарной гипотезы

Древнейшие археологические параллели Скинии и история святилища в Силоме

Жертвенная система Храма Соломона и праздники паломничества

Исторические испытания культа: Гофолия, Ахаз и ассирийское влияние

Текстология Книг Паралипоменон, свидетельство Псалтири и древность Ааронова священства Лекция 2. Обзор книги Левит: жертвоприношения, праздники и происхождение Пятикнижия Пять главных жертвоприношений и священническое служение

Законы о ритуальной чистоте и День Очищения

«Закон святости», библейский календарь и осенние праздники

Заветная структура главы 26 и критика теорий фрагментации Пятикнижия

Место книги Левит в Пятикнижии: письменность, алфавит и форма свитка Лекция 3. Жертва общения, органическое единство Пятикнижия и библейская критика Чин мирной жертвы и священная трапеза

Хронология Синая: от архитектуры Исхода к литургии Левит

Книга Чисел и органическая связь с книгой Левит

Повеление и исполнение: посвящение священников и прогрессия заветных законов

Документарная гипотеза, Бытие 14 и архивы Эблы Лекция 4. Жертва общения: обряд, библейская антропология и семитологические открытия Анатомическая терминология и богословие «корбана»

Возложение рук, заклание и окропление кровью

Сожжение тука и ветхозаветная антропология органов

Текстология Псалма 15:9 и формула «благоухания»

Угаритская клинопись и богословие заместительного искупления Лекция 5. Семитология, чин искупления и критика теорий документарного разделения Угаритские параллели и критика словаря С. Р. Драйвера

Академическая литература по книге Левит и древневосточные аналогии

Символизм возложения рук и заместительное искупление

Жертва повинности, осознанные грехи и повторения в Писании

От схемы JEDP к «Тетратевху» Мартина Нота Лекция 6. Ветхозаветные понятия греха, жертва повинности и священный Тетраграмматон Ветхозаветная терминология греха и пять главных жертвоприношений

Жертвы при освящении храма Соломона и приношение Каина и Авеля

Благоговение пред Священным Тетраграмматоном и библейские парономазии

Жертва повинности и сравнительно-семитическая лексикография Лекция 7. Грехи по неведению, жертва повинности и истинный смысл ветхозаветного прощения Корни «шагаг» и «шага»: грехи по оплошности и мятеж «дерзкою рукою»

Осознанные грехи, псалмы Давида и пределы прощения

Реституция и приношение за святотатство

Недостаточность человека, жертвоприношение Исаака и обрезание сердца Лекция 8. Реституция за грех, ветхозаветное спасение верой и святость жертвенной крови Имущественные преступления, реституция и жертва повинности

Спасение в Ветхом Завете: благодать, вера и Исаия 53

Запрет на употребление тука и святость крови

Библейский символизм и завершение устава жертв Лекция 9. Посвящение священства, Урим и туммим и суд над чуждым огнем Мелхиседек, дом Аарона и критика документарной теории

Урим и туммим, священные облачения и литургия посвящения

Надав и Авиуд и грех «чуждого огня»

Вечный Первосвященник по чину Мелхиседека Лекция 10. День Очищения: богословие выкупа, очищение святилища и таинство козла отпущения

Грамматика глагольных времен и значение глагола «кафар»

Престол благодати, очищение жертвенника и предлоги искупления

Возложение рук как перенесение вины и козел отпущения

Лекция 11. Земля разделения, тайна Азазеля и суббота покоя в День Очищения

Унесение грехов в землю разделения

Всесожжение и прообраз Голгофы вне стана

Этимология имени Азазель

Смирение душ и радость полного прощения

Лекция 12. Законы о чистой и нечистой пище: библейская гигиена, теории чистоты и ветхозаветная теократия

Пищевые предписания Торы и классические теории нечистоты

Мэри Дуглас и санитарно-гигиеническое толкование

Ветхозаветная теократия, общественное здоровье и нравственный закон

Лекция 13. Зоология книги Левит: санитарные законы, чистота пищи и святость заветного дома

Сухопутные животные, жвачные и раздвоенные копыта

Водные обитатели, птицы, насекомые и санитария сосудов

Заветное попечение о народе и новозаветное исполнение

Лекция 14. Законы о проказе, библейский карантин и осуждение культа Молоха

«Цараат», инфекционные заболевания и болезнь Гансена

Домовая плесень, истечения и санитарное омовение

Ритуальное очищение, нравственный кодекс и культ Молоха

Лекция 15. Текстология завета, закон любви к ближнему и тайна Юбилейного года

Благословения завета, палеография и текстология числительных

Септуагинта, заветная формула и закон любви к ближнему

Субботний покой земли и свобода Юбилейного года

Лекция 16. Заветное милосердие, древние договоры сюзеренитета и христологический итог книги Левит