Джонсон - Когда небеса вторгаются на землю

В один холодный и дождливый субботний день церковные автобусы поехали в самый нищий район нашего города, чтобы найти бездомных и малообеспеченных людей. В церкви их с нетерпением ожидали жених и невеста. Они решили пригласить неимущих и бедных людей на свой праздник.

Ральф и Колин познакомились во время служения нищим людям нашего города. Они оба горели для Бога и любили нуждающихся людей. Вопреки общепринятой для жениха и невесты традиции составлять список желаемых подарков в дорогих магазинах Ральф и Колин поступили иначе. Они выбрали обычный супермаркет, а в их списке подарков числились: куртки, шапки, перчатки и спальные мешки... и все для того, чтобы раздать гостям. Это была действительно необычная свадьба!

Еще до начала торжества жених и невеста призвали меня быть чувствительным к Святому Духу, если Он захочет исцелить людей во время свадьбы. Мне было позволено остановить церемонию и помолиться за больного, если я получу слово знания. Как пастор я хотел увидеть, что же произойдет. Они создали великую атмосферу ожидания чудес. Бог обязательно должен был совершить нечто незапланированное.

Свадьба началась. Если не считать продолжительного времени поклонения, за которым следовало евангельское послание и молитва спасения, свадьбу можно было признать вполне обычной.

Было удивительно видеть среди семьи и друзей молодоженов людей, которые пришли только для того, чтобы отведать угощение. Я не говорю, что это неправильно, но не обычно. Сразу после церемонии бракосочетания новобрачные вышли в холл, где стояли столы с едой, и стали лично раскладывать еду в тарелки. Угощение было восхитительным. Голодные насытились. Богу воздавалась слава. Перед началом свадьбы два или три человека подошли ко мне и радостно сообщили: «Здесь есть человек, которому осталось жить 2,5-3 года». В нашей церкви мы преодолели некий рубеж. Чудеса исцелений стали для нас привычней... вплоть до того, что смертельная болезнь казалась лишь потенциальным чудом, а не угрозой.

Сбылась моя мечта: я увидел американцев, ожидающих сверхъестественных дел от Бога!

Джонсон Б. - Когда небеса вторгаются на землю – Практическое руководство к жизни, исполненной чудесами

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия*, 2023. - 224 с.

ISBN 978-5-8445-0347-4

Джонсон Б. - Когда небеса вторгаются на землю – Содержание

Предисловие

Введение