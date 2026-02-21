В действительности женщины знают о мужчинах не так много, как себе представляют. На протяжении многих веков они стремились преуспеть в особом искусстве приспособиться к ним. Но приспособиться к мужчинам — не значит их понять. Женщины часто заблуждаются, думая, что жизнь мужчины достаточно легка, по крайней мере, по сравнению с женской долей, и не имеют никакого понятия о той сложной внутренней борьбе, которая происходит в период превращения наивного мальчика в зрелого мужчину. Они не представляют себе, какой долгий и трудный путь следует пройти мальчику и мужчине, который должен отделиться от своей родной, незаменимой, заботливой матери и встать на путь испытаний, совершенно не похожий на пройденный ею, где уже нельзя воспользоваться ни материнским опытом, ни советом. С этой точки зрения можно отметить, что девочка должна стремиться быть похожей на мать, тогда как мальчик должен научиться от нее отличаться. При этом такое различие не должно портить ему жизнь, переходя в антагонизм или страх. К сожалению, сегодня западная культура находится в таком состоянии, что часто становится трудно избежать этого плачевного результата, несмотря на вытекающие из него очевидные социальные последствия.

Именно поэтому юнгианский подход, предполагающий проникновение в суть проблемы, оказывается столь полезным в объяснении никогда не прекращающегося конфликта между мужчинами и женщинами. Джонсон весьма удачно объясняет эту вечную «войну полов» с помощью очень простой, но искусной интерпретации древних мифов (в нашем случае — мифа о Парсифале).

Роберт Джонсон - Он - Глубинные аспекты мужской психологии

3-е стереотип. изд.

(Юнгианская психология)

М.: «Когито-Центр», 2017. — 174 с.

ISBN 7-76-755178-X (англ.)

ISBN 978-5-89353-375-7 (рус.)

Роберт Джонсон - Он - Глубинные аспекты мужской психологии - Содержание

Предисловие

Мифология и постижение Бога

Введение

Король-Рыбак

Парсифаль

Целомудрие

Замок Грааля

Годы бесплодных скитаний

Ужасная карга

Долгий поиск

Приложение

Дополнительная литература