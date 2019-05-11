Джанин Джонстон ; под ред. Н. А. Печерской ; предисл. к рус. изд. Д. Г. Добыкин ; пер. с англ. А. М. Семанов ; ред. рус. пер. Р. Б. Рудницкий.

СПб.: «Реноме», 2018. - 240 с.

ISBN 978-5-00125-018-0

Джанни Джонстон - Открывая Ветхий Завет - книга для чтения и размышления - Содержание

Добыкин Д.Г. - Предваряя чтение книги Джанин Джонстон «Открывая Ветхий Завет»

Предисловие автора - В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ ВЕТХОГО ЗАВЕТА: С ЧЕГО НАЧАТЬ

Благодарности

Раздел 1 - ВВЕДЕНИЕ

Раздел 2 - ЭДЕМ

Раздел 3 РАННИЕ СОБЫТИЯ

Раздел 4 ГОСПОДЬ ГОТОВИТ СВОЙ НАРОД: ОТ АВРААМА ДО МОИСЕЯ

Раздел 5 МОИСЕЙ НАЧИНАЕТ ВЕСТИ НАРОД

Раздел 6 ПОДГОТОВКА К ПЕРЕМЕНАМ

Раздел 7 ВХОД В ХАНААН

Раздел 8 КНИГА СУДЕЙ. Циклы: грех — страдания — новый поиск Бога

Раздел 9 НАЧАЛО ЭПОХИ ЦАРСТВ

Раздел 10 РАЗДЕЛЕНИЕ ПРИВОДИТ К КАТАСТРОФЕ

Раздел 11 БОГ НАПОМИНАЕТ НАРОДУ О ЗАВЕТЕ

Раздел 12 - ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНА

Раздел 13 ПРОРОКИ ВОЗВЕЩАЮТ БОЖЬЮ ВЕСТЬ

Раздел 14 ОЗАРЕНИЯ БИБЛЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ И МУДРОСТИ

Раздел 15 ЖИТЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ И КАНОН

Заключительные пожелания

Об авторе

Джанни Джонстон - Открывая Ветхий Завет - книга для чтения и размышления - Предваряя чтение книги Джанин Джонстон «Открывая Ветхий Завет»

Для многих христиан Ветхий Завет - это terra incognita. Незнакомые имена, странные обычаи, «око за око» и многое другое приводит к мысли, что все это «не о нас и не для нас». Как ни странно, подобное представление — о том, что Ветхий Завет не связан с Новым, — встречает поддержку даже среди верующих. Нередко Ветхий Завет и вовсе не рекомендуют читать. А ведь именно ветхозаветные книги и есть то Писание, о котором так возвышенно говорят Христос и апостолы, именно оно ставится во главу угла ищущим спасения. Между тем бытует мнение, что Ветхий Завет отменен и не нужен для христиан, или еще более дикие представления о том, что Бог Ветхого Завета - это «злой и жестокий бог», не имеющий никакого отношения к Богу Нового Завета.

Однако Ветхий Завет - такое же Откровение Божие, как и Новый (Евр. 1:1-2). Оба Завета составляют единое свидетельство о Божественном и Предвечном Слове, Которое пришло в мир для спасения человечества (см. Ин. 1:12-13; 20:31).

Отношение между двумя Заветами - это отношение обетования и свершения. Ветхозаветная история понимается как приготовление для принятия человечеством Божественного Мессии, новозаветная — как пришествие Спасителя и исполнение всех обетовании. Именно Он является основной темой Библии, начиная с первых глав Книги Бытия (Быт. 3:15) и кончая последними главами Апокалипсиса (Откр. 21:6, 21; 22:20). Замечательны по этому поводу слова Блеза Паскаля: «оба Завета взирают на Него, Ветхий как на свое упование, Новый - как на образец, и оба как на свое средоточие».

Прп. Симеон Новый Богослов говорил: «Все Божественное Писание, Ветхое и Новое, ведет естественно больное человеческое естество к Иисусу Христу, единственному Врачу душ и телес наших».

Отношения Ветхого и Нового Завета между собой и их внутренняя органичная связь хорошо выражены в известном латинском двустишии, которое приписывается блаженному Августину: «Vetus Testamentum in Novo patet, Novum autem in Vetere latet», то есть «Ветхий Завет в Новом открывается, Новый же в Ветхом скрывается».

Хотелось бы отметить одну особенность в некоторых изложениях Священного Писания Ветхого Завета. Обычно они представляют собой рассказы о библейских героях и событиях, которые происходили когда-то очень давно. Все это, конечно, интересно, но в результате теряется понимание того, для чего христианину необходим Ветхий Завет и как он связан с Новым.

Такое увлечение историей не дает возможности увидеть Ветхий Завет как рассказ о Мессии. Поэтому читатель лишь случайно слышит упоминания о Спасителе. Он видится им заслоненным длинным рядом ветхозаветных патриархов, судей, царей и пророков. Только немногие из изучивших Ветхий Завет приходят к выводу, что эта история в своей сущности есть история подготовки Богом евреев и всего человечества к принятию Искупителя, а вовсе не изложение событий из жизни родоначальников и вождей избранного народа.

Книга Джанин Джонстон действительно открывает неизведанный Ветхий Завет для нас и о нас. Перед автором стояла трудная задача. С одной стороны, надо было дать точное изложение и разъяснение книг Ветхого Завета, а с другой — сделать это описание увлекательным для чтения. Автор с поставленной задачей эффективно справился.

Просмотр только одного оглавления впечатляет. Автор разобрал все канонические книги и изложил множество историко-культурных, географических и тому подобных фактов. Такие моменты трудно увидеть при поверхностном чтении. Для этого нужно знать материал на очень высоком уровне. Конечно, эти факты давно известны специалистам, но в то же время могут быть незнакомы тем, кто интересуется Священным Писанием.

Джанин Джонстон не боится касаться и таких сложных вопросов, как взятие Иерихона, Божий указ «херем», смерть за грех. Именно на эти места ссылаются, когда говорят о «жестокости Ветхого Завета».

Полезным будет и раздел «Домашнее чтение». С точки зрения автора чтение Слова Божия рассматривается как один из способов богообще-ния. Благоговейное чтение Священного Писания не только дает нам знание о Боге, но и отчасти знание Самого Бога, т. е. в некоторой мере приобщение к Нему.

Еще одним несомненным плюсом книги является педагогический опыт автора. Этот опыт помог ей, во-первых, доступно изложить материал. Написать сложный справочник не так уж и трудно: собрать цитаты, правильно их расположить, все «пересыпать» греческими и еврейскими словами. А вот написать так, чтобы библейский текст был понятен и неспециалистам в области библеистики, очень сложно.

Во-вторых, чувствуется личное отношение автора к исследуемой книге. Иногда при чтении некоторых работ видится, что авторам все равно о чем писать. В данном случае чувствуется заинтересованность Джанин Джонстон. Всей своей работой она показывает, что книги Ветхого Завета — не только история еврейского народа. Они актуальны и для нас, потому что могут многому научить современных верующих. В то же время это не сборник проповедей. Книга показывает серьезное отношение к Писанию.

Книга Джанин Джонстон «Открывая Ветхий Завет: книга для чтения и размышления» станет ценной находкой для всех тех, кто хочет жить по словам свт. Григория Нисского: «Когда я ложусь, я думаю о Слове Божием. И забываясь во сне, я думаю о нем же. И просыпаясь и бодрствуя, не отнимаю ум от живительной влаги божественных Словес».

ДобыкинД. Г., канд. богословия, доцент, Ученый секретарь кафедры библеистики СПб Православной Духовной Академии