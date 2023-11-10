Было утро понедельника. Я медленно ехал по Центральной скоростной линии к центру Далласа. У меня был самый плотный распорядок дня, какой только можно себе представить. И опять мои глаза наполнились слезами, когда я сидел в неподвижной машине в заклинившем автомобильном потоке. Почему я такой несчастный? Почему слезы стали для меня ежедневным явлением?

Я все делал “правильно”, все, как это предписывалось делать в христианском мире, и это делало мое состояние еще более тяжелым. Я интенсивно изучал Библию, запоминал наизусть сотни стихов из Писания, свидетельствовал каждому, кого только встречал, и постоянно молился. Мое посвящение церкви было полным. Я был в церкви в воскресенье утром и в воскресенье вечером, вечером в понедельник на посещении и в среду вечером на бесчисленных собраниях церковных комитетов. Нельзя представить себе, что в церкви было что-то еще, чего бы я не выполнял.

Но это только лишь начало. Я также нес христианское служение на “полную ставку” (сделайте ударение на “полную ставку”). Я преподавал в Библейском колледже и нес служение евангелиста в одной из самых крупных церквей Америки, одновременно я был президентом основанного мною же служения. Я писал книги по изучению Библии, составлял ежедневную пятнадцатиминутную радиопередачу и проводил семинары по всему Далласу и за его пределами. Сказать, что я был просто занят? Это сказать слишком мало!

Мое подавленное состояние не было вызвано неудовлетворенным желанием обладать материальными блага- ми этого мира. Я давно уже попробовал это в мире бизнеса. Всю свою сознательную жизнь до тридцатишестилетнего возраста я стремился стать миллионером, искал смысл и назначение жизни в вещах. Но это не принесло мне радости. Я даже стал владельцем своего собственного дела, посчитав, что все, что мне нужно, так это стать своим собственным боссом. Но и после этого ничего не изменилось. Я познакомился и даже был на “ты” со многими знаменитостями Голливуда. Но и тогда я обнаружил себя лишь более опустошенным, чем прежде. Сам для себя я дал этому образу жизни название “машины, бары, кинозвезды”. Но я так и не стал счастливым и удовлетворенным.

Боб Джордж – Классическое христианство

Второе издание. – Казань: Издательство «Ключ», 1997. – 226 с.

Боб Джордж – Классическое христианство - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

1. Вечно занятые и не приносящие плода

2. Правда о заблуждении

3. Жив человек! Пренебрегаемая половина Евангелия

4. Прощен, чтобы быть исполненным

5. Собирая части воедино

6. К правильному представлению о самом себе

7. Любимые и принятые

8. Великая замена

9. Служение осуждения

10. Свободный от бремени рабства

11. Жизнь по высшему закону

12. Свобода в зависимости

13. Возрастая в благодати

14. Что же случилось с самым главным?

ПРИГЛАШЕНИЕ